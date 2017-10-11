Sony Xperia XZ1, 2.999TL Fiyatıyla Türkiye’de!

Sony’nin yeni tepe modeli olan Xperia XZ1, gecikmeli olarak nihayet ülkemiz topraklarında. 2.999TL fiyatıyla rekabetçi olacak Xperia XZ1, tüm perakende mağazalarında bugün satışta.

Sony’nin IFA 2017’de lanse ettiği yeni nesil üst seviye telefonu olan Xperia XZ1, nihayet Türkiye’de satışa çıktı. Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkacak olan cihaz, tasarımsal olarak OmniBalance teknolojisine devam ederken teknik özellikler olarak günümüz standartlarında bir sonuç veriyor.

5.2 inç boyutunda Full HD çözünürlüğe sahip bir HDR ekrana sahip olan Xperia XZ1, Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM ve 64GB MicroSD kart destekli depolama alanı sunuyor.

IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sunmaya devam eden XZ1, Quick Charge 3.0 teknolojisi sayesinde 2.700mAh bataryasını hızlıca doldurabiliyor. 148 x 73 x 7,4 mm boyutlarında ve 156gr ağırlığında olan cihaz, 19MP çözünürlüğündeki Motion Eye kamerasının yanı sıra 13MP’lik bir ön kamera da barındırıyor.

Yakamoz Mavisi, Siyah, Sıcak Gümüş ve Uzay Pembesi adlarını taşıyan renk seçenekleri ile gelen Sony Xperia XZ1, bugün itibariyle 2.999TL’lik fiyatıyla perakende mağazalarda satın alınabilir durumda. 16 Ekim itibariyle de Vodafone Cep Merkezleri’nden alınabilecek Sony Xperia XZ1, ardından Türk Telekom mağazalarında da satışa çıkacak.