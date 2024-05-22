Teknoloji dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Sony, profesyonellere yönelik yeni bir kamera odaklı akıllı telefon olan Sony Xperia PRO-C modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni cihaz, Xperia 1 VI ve Xperia 10 VI’nın başarılı çıkışlarının ardından geliyor ve Sony’nin profesyonel kullanıcılar için sunduğu en son yeniliklerden biri olacak.

Sony Xperia PRO-C kamerası ile şov yapacak

Sony’nin yeni cihazına dair ilk bilgiler, güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılar sayesinde gün yüzüne çıktı. Insider’dan sızdırılan bilgiler, Sony Xperia PRO-C’nin temel özelliklerini ve bazı tasarım ayrıntılarını ortaya koydu. Bu yeni model, 2021’de piyasaya sürülen Sony Xperia PRO-I’in halefi olarak görülüyor ve önceki modelden daha kompakt bir tasarıma sahip olacak. Bu değişiklik, kullanıcıların cihazı daha rahat bir şekilde taşımalarına ve kullanmalarına olanak tanıyacak.

Xperia PRO-C, önceki modelin 6,5 inç ekranı yerine, yansıma önleyici kaplamalı 6 inç OLED bir ekrana sahip olacak. Bu ekran, Xperia 1 VI’da olduğu gibi 2K çözünürlüğe sahip olacak ve kullanıcılarına üstün bir görsel deneyim sunacak. Ayrıca, amiral gemisi cihazın ZEISS kamera teknolojisini barındıracağı ve bu sayede profesyonel düzeyde fotoğraf ve video çekimlerinde önemli avantajlar sağlayacağı belirtiliyor.

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Kamera yetenekleri açısından, Xperia PRO-C dikkat çekici özelliklerle donatılmış olacak. Sony Xperia PRO-C’nin, f/1,8 diyafram açıklığına, 20 mm odak uzaklığına ve optik görüntü sabitlemeye sahip 1 inçlik 50 MP birincil kameraya sahip olması bekleniyor. Bu ana sensör, RAW 12 bit ve 14 bit DCG RAW çekimi destekleyecek ve bir OmniVision sensörü kullanacak. Ayrıca, cihazın 120 fps’de 4K video kaydı yapabilen, otomatik odaklamalı 12 MP ikincil kameraya sahip olacağı, 10 bit 420 S-LOG gama eğrisi ve HLG kaydı destekleyeceği ifade ediliyor. 60 fps RAW kayıt, Sony S-Cine-tone ve Creative Look gibi profesyonel video çekim özelliklerinin de cihazda bulunacağı belirtiliyor.

Xperia PRO-C’nin diğer teknik özellikleri de oldukça etkileyici. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılacak olan cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak. Bu güçlü donanım, kullanıcılara hızlı ve kesintisiz bir deneyim sunacak. Ayrıca, cihazın 5000mAh kapasiteli büyük bir bataryaya ve 45W PD hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Bu özellikler, yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü ve hızlı şarj imkanı sağlayacak.

Sony’nin bu yeni amiral gemisi modelinin 2024’ün dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sony Xperia PRO-C, profesyonel fotoğrafçılar ve video içerik üreticileri için ideal bir araç olarak konumlanıyor ve sunduğu özelliklerle büyük ilgi uyandıracak gibi görünüyor.