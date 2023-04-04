Japon teknoloji şirketi Sony’yi bilmeyeniniz yoktur. Bir zamanlar ülkemizde akıllı telefonlarını da satan firma akıllı telefon pazarında ülkemizden çekilmişti. Ancak bunun dışındaki birtakım ürünleri halen ülkemizde satılmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de tam kablosuz kulaklıkları. Sony zaten halihazırda oldukça büyük bir kulaklık üreticisi.

Gerek kafa üstü gerek kulak içi kulaklıklar olsun ülkemizde birçok insan Sony’yi tercih ediyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Sony, Sony WF-C700N isimli yeni tam kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürdü. Detaylara göz atalım.

Sony’nin yeni TWS (tam kablosuz kulaklık) kulaklığı Galaxy Buds 2 benzeri yuvarlak bir tasarıma sahip. Kutu tasarımı ise Huawei Freebuds 3i gibi yatay ve köşeleri yuvarlak. Bir önceki nesilde yarı şeffaf bir kapağa sahip kulaklık kutusu yeni nesil olan Sony WF-C700N’de artık mat ve renkli bir kapak tasarımına sahip. Tam kablosuz kulaklık dört farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor:

Beyaz

Adaçayı Yeşili

Eflatun

Siyah

Sony WF-C700N, 5 mm çapında sürücülere sahip. Tam kablosuz kulaklığın AAC ve SBC ses kodeklerine desteği bulunuyor. Bunların yanı sıra kulaklık, DSEE (Dijital Ses İyileştirme Motoru) özelliği sayesinde yüksek kaliteli ses deneyimi sunmayı vadediyor. Ayrıca 360 Reality Audio uzamsal ses desteği bulunan kulaklılar için Sony, kulaklıkların bu yaz daha sonra gelmesi beklenen gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle çok noktalı eşleştirme sunacağını iddia ediyor.

Sony WF-C700N, 300 mAh büyüklükte bir batarya ile geliyor. Kulaklıklar ANC açıkken 7,5 saatlik ve ANC kapalı iken 10 saatlik kullanım süresi sunuyor. Kutu ile beraber ise ANC açıkken 15 saate ve ANC kapalı iken 20 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Sony WF-C700N Avrupa’da 130 euro fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Tam kablosuz kulaklıkların ülkemize gelip gelmeyeceği ise halen merak konusu.