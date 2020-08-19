Sizin Yorumunuz
Sony WF-1000XM3 Kullanıcı Deneyimi (Arif Bilgin)
Sony WF-1000XM3 kullanıcı deneyimi videomuzda Arif Bilgin konuğumuz oldu. Bakalım Arif Bilgin, kullandığı Sony WF-1000XM3 kulaklığı ile ilgili bize neler anlatacak?
Sizin Yorumunuz serimize siz de katılmak isterseniz: https://hwp.com.tr/sizingorusunuz
Sizin Yorumunuz
Huawei Matebook D14 – Sizin Yorumunuz (Arda Özen)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Huawei Matebook D14 dizüstü bilgisayarıyla Arda Özen oldu. Bir lise öğrencisi olan Arda, bakalım kullandığı cihazla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?
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Redmi Note 9 Pro – Sizin Yorumunuz (İlkin Ertunç)
Sizin Yorumunuz serimiz yeniden devam ediyor. İlkin Ertunç’un konuk olduğu bu bölümde Xiaomi’nin bu yılın en popüler telefonlarından biri olan Redmi Note 9 modelini konuşuyoruz. Bakalım İlkin, telefonuyla ilgili bizlere neler anlatacak?
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Redmi Note 9 Pro – Sizin Yorumunuz (İlkin Ertunç)
Sizin Yorumunuz
OnePlus 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Can Altan)
Sizin Yorumunuz serisinde bu sefer OnePlus 8 Pro kullanıcısı olan Can Altan konuğumuz oldu. Bakalım Can, telefonuyla ilgili bizlere neler anlatacak?