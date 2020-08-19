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Sizin Yorumunuz

Sony WF-1000XM3 Kullanıcı Deneyimi (Arif Bilgin)

Sony WF-1000XM3 kullanıcı deneyimi videomuzda Arif Bilgin konuğumuz oldu. Bakalım Arif Bilgin, kullandığı Sony WF-1000XM3 kulaklığı ile ilgili bize neler anlatacak?

Sizin Yorumunuz serimize siz de katılmak isterseniz: https://hwp.com.tr/sizingorusunuz

 

 

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Sizin Yorumunuz

Huawei Matebook D14 – Sizin Yorumunuz (Arda Özen)

17 Ağustos 2020

Yazan:

Huawei Matebook D14 Sizin Yorumunuz

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Huawei Matebook D14 dizüstü bilgisayarıyla Arda Özen oldu. Bir lise öğrencisi olan Arda, bakalım kullandığı cihazla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?

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Sizin Yorumunuz

Redmi Note 9 Pro – Sizin Yorumunuz (İlkin Ertunç)

10 Ağustos 2020

Yazan:

Redmi Note 9 Pro - Sizin Yorumunuz (İlkin Ertunç)

Sizin Yorumunuz serimiz yeniden devam ediyor. İlkin Ertunç’un konuk olduğu bu bölümde Xiaomi’nin bu yılın en popüler telefonlarından biri olan Redmi Note 9 modelini konuşuyoruz. Bakalım İlkin, telefonuyla ilgili bizlere neler anlatacak?

İlginizi çekebilir; OnePlus 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Can Altan)

Redmi Note 9 Pro – Sizin Yorumunuz (İlkin Ertunç)

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Sizin Yorumunuz

OnePlus 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Can Altan)

9 Ağustos 2020

Yazan:

OnePlus 8 Pro - Sizin Yorumunuz (Can Altan)

Sizin Yorumunuz serisinde bu sefer OnePlus 8 Pro kullanıcısı olan Can Altan konuğumuz oldu. Bakalım Can, telefonuyla ilgili bizlere neler anlatacak?

OnePlus 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Can Altan)

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