Sony WF-1000X Kablosuz Kulaklık İncelemesi

Samsung’un Icon X modelinden sonra birçok marka kendi gerçek kablosuz kulaklığını piyasa sürmeye başladı. Sony WF-1000X ile gürültü engelleyici sistemle farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Sony gürültü engelleme konusunda geçtiğimiz senelerde çok fazla üst seviye ürün çıkarttı. 2018 yılına geldiğimizde ise 2017 Berlin IFA fuarında tanıtılan cihazları elimizle tutma şansı yakaladık. Sony WF-1000X, kulak içine yerleşen gerçek kablosuz kulaklık. Kulak kanalınız ve içine yerleşen WF-1000X, Bluetooth ile akıllı telefon veya tabletinize bağlanıyor. Kutusu aynı zamanda şarj etme işlevini yetine getiriyor ama kutunun bir özelliği de mobil cihazlarla kulaklıklarınızı NFC ile eşleştirmek için kullanılabiliyor.

Sony WF-1000X 3 saat pil ömrü sunuyor!

Sony WF-1000X, 3 saatlik bir pil ömrü olan kulaklıklar iki defa daha kutularındaki pille şarj edilebiliyorlar. Elbette yine de daha fazla pil ömrüne sahip onlarca kablosuz kulaklık var. Kulağa tam şekilde oturan bu kulaklıklar kendi ağırlıklarını (birkaç gram) rahatlıkla taşıyorlar ve kutuya geri koyduğunuzda tekrar şarj olmaya başlıyorlar.

Qualcomm aptX çözücüsüne sahip olan kulaklıklar mekanik olarak da sesi iyi kesebiliyor. Ama yerleşik gürültü engelleme sistemi de çok iyi çalışıyor. Cihazda bulunan Sense Engine, eğer Sony’nin uygulamasını kurarsanız o an yaptığınız şeyi anlayıp evvelden ayarladığınız dış mekân sesi işlemesine geçebiliyor. Dört mod arasında gürültü önleme kapalı, harici sesi al, yalnızca konuşmayı al ve gürültü engelleme açık mevcut. Yürüme, koşma, araçla seyahat etme ve bekleme durumlarını anlayarak önceden ayarladığınız ses profiline geçmesi 10-15 saniye sürüyor. Bu da örneğin yürürken dışarıdaki sesleri müzikle beraber duymanızı sağlarken tren yolculuğunda tam gürültü engelleme moduna geçmenizi sağlıyor. Dilerseniz modlar arasında sol kulaklıktaki minik düğmeye basarak geçiş yapabilirsiniz.

Sonuç olarak; Fena pil süresi sunmayan WF1000X Sense Engine ile ortama uyuyor, sizi anlıyor. Gürültü engelleme sistemi ise çok iyi çalışıyor, toplu taşıma veya uçakta sizi rahat ettiriyor. Pil ömrü ise bu tür ürünlerin geneli olarak diğer kablosuz kulaklıklara göre düşük.