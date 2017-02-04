Sony, PlayStation 4 Pro Modeline Boost Mode Getireceğini Duyurdu

Sony, PlayStation 4’ün son firmware güncellemesi versiyon 4.50’nin beta sürümünü yayınladı ve bu güncellemede önemli bir yenilik yer alıyor.

Sony’nin yayınladığı bu özellikle yakında bir çok PlayStation 4 oyunu Pro’da oynanabilir olacak gibi gözüküyor. Üstelik geliştiricilerin oyunu yeni donanıma optimize etmesine dahi gerek yok. Güncelleme yüklendikten sonra Ayarlar menüsünde Boost Mode isimli yeni bir özellik yer alıyor. Boost Mode sadece PlayStation 4 Pro’da var normal PlayStation 4’te yok.

Boost Mode aktif hale getirildiğinde PS4 Pro, GPU ve CPU’nun saat hızını arttırıyor. Bu sayede PS4 Pro çıkmadan önce yayınlanan PlayStation 4 oyunlarında gelişmeler elde ediliyor. Yüklenme süreleri kısalıyor ve kare sayıları artıyor.

Şirket bu modun bütün oyunlarda kullanılabileceğine dair bir bilgi vermedi ancak yine de bu PlayStation 4 Pro sahipleri için oldukça güzel bir haber. Eğer 4K oyun ve HDR desteği yetmiyorsa bazı oyunları yıllar sonra tekrar oynayabilirsiniz. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Boost Mode bazı hatalara ya da kasmalara neden olabilir bu özellik kapatıldığında yaşanan problemlerin hepsi çözülmüş olacak.