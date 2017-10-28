Sony, Önümüzdeki Hafta 7 Oyun Duyuracak

Sony, Önümüzdeki Hafta 7 Oyun Duyuracak

28 Ekim, 2017 HABER, Oyun, Oyun Konsolu, Sosyal Medya 0 yorumlar

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Sony, haftaya gerçekleşecek olan Paris Games Week etkinliğinde, PlayStation 4 ve PlayStation VR için 7 oyun duyuracağını açıkladı.

Bugün bir blog yazısı paylaşan Sony, 30 Ekim Pazartesi günü yapılacak etkinlikten önce yayınlanacak bir etkinlik öncesi programda oyunları duyuracağını açıkladı. Paris Games Week etkinliği bitince bir canlı yayın üzerinden de oyunlar ile ilgili daha detaylı bilgi paylaşacak olan Sony için Pazartesi günü çok dolu bir gün olacak gibi gözüküyor.

Ayrıca Sony’den Sid Shuman, gerçekleşecek etkinlik ve canlı yayın için “Çılgın bir gün olacak.” dedi. Paylaşılan blog yazısının içerisinde “E3 yalnızca hikayenin yarısı idi.” şeklinde bir yazı da mevcut. Görünüşe göre Sony’nin 2017 ile işi daha bitmedi ve çok emin adımlar ile ilerlemekte.

Oyunlar ile ilgili detayları izleyeceğiniz canlı yayına GameSpot üzerinden katılabilirsiniz.

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