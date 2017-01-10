Bu sene düzenlenen Consumer Electronics Show’da ön plana çıkan şeylerden birisi de Sony’nin tanıttığı yeni model Bravia OLED TV’si oldu.

Sony yeni Bravia modeliyle beraber hem OLED tekolojisine geçti hem de televizyonuna yeni bir ses sistemi ekledi. Bravia OLED’in hoparlörleri neredeyse televizyonu sarsacak derecede güçlü. Ancak ortaya çıktı ki yeni Bravia modelinin panelleri Koreli LG Display’den geliyor.

LG Electronics ve LG Display iki ayrı şirket. Yani birisi teknolojisini geliştirip diğerlerine satabiliyor. Böylelikle rakipleriyle direkt olarak bir yarış içerisinde olmamış oluyor. Yalnız bu sefer LG, OLED konusunda Bravia ile biraz çekişme yaşayacak gibi.

Bu yarışma görüntü kalitesinden dolayı değil Bravia’nın ses kalitesinden kaynaklı olacak çünkü televizyonun ses sistemi çok çok iyi. Televizyon kristal keskinlikte sesler veriyor ve neredeyse 5.1 surround ses sistemi varmış hissi yaratıyor. Bravia hem görüntü hem de ses olarak bu seneki CES’in yıldızlarından biriydi.