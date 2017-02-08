Sony’nin Akıllı Telefonlar için Geliştirdiği Sensör 1000 FPS Çekim Yapıyor

Sony’nin yeni geliştirdiği akıllı telefonlar için kamera sensörü 1080p yavaş çekim modunda saniyede 1000 kare kayıt yapabilme özelliğine sahip.

Yeni üç katlı CMOS sensör sayesinde Sony mükemmel bir kalite sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre sensör en yakın rakibinden sekiz kat daha hızlı görüntü yakalıyor. Sensör saniyenin 120’de 1’i sürede 19.3 megapiksel görüntü yakalayabiliyor.

Sensör yüksek kapasiteli DRAM sayesinde diğer çiplerden 4 kat daha hızlı görüntü yakalıyor. Ayrıca devrede kullanılan dördüncü seviye yapı analog video sinyalleri dijital sinyallere dönüştürülmek için kullanılıyor.

Tüm özelliklerini bir kenara bırakmak gerekirse bu sensöre sahip her kamera şu anki akıllı telefon kameralarının önüne geçiyor. iPhone 7 ve Google Pixel 1080p çözünürlükte yavaş çekimde saniyede 120 kare yakalayabiliyor. Sony RX 100 V bile saniyede 960 kare yakalayabilirken bu sensörün 1000 kare yakalaması nefes kesici.

Şirket bu sensörü muhtemelen hem Apple’a hem Google’a satacak. Yani gelecek bir kaç yıl içerisinde kullanabiliriz. Ancak 32 GB depolama alanına sahip telefonlar için 1000 kare saniye hızında Full HD video çekmek biraz zor olabilir.