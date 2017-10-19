Sony Mobile, Xperia XZ Premium, XZ1 ve XZ1 Compact Kullanıcıları İçin Android 8.0 Oreo Güncellemesinin Tarihini Duyurdu!

Sony Xperia XZ Premium akıllı telefon sahiplerinin, Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile buluşacağı tarih resmen belli oldu.

Sony Mobile, NTT’ye yaptığı açıklamada Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact modelleri için Android 8.0 Oreo işletim sisteminin resmi tarihini açıkladı. Şirketin açıklamasına göre söz konusu cihazlar Kasım ayında güncellenecek. Söz konusu tarih en kötü ihtimalle Aralık ayının başı olacak.

Japon teknoloji devi bu kadarla da sınırlı kalmadı. Firma, Xperia XZ Premium modelinin kırmızı renkli modelini Kasım ayında satışa sunacak ve tüm Xperia XZ modellerine yazılım dağıtımı ay içerisinde gerçekleşecek. Söz konusu model için güncelleme tarihinin Aralık olması mümkün değil.

Sony’nin güncelleme politikası hakkında, geleceğe yatırım olarak nitelendirilebilecek proaktif eylemlerin gerçekleştiğini rahatça söyleyebiliriz.