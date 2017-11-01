Sony, Mobil Cihaz Sektöründe Zararda!

Sony, mobil cihaz sektöründe bir türlü istediği başarıya ulaşamıyor.

2012 yılında Sony’nin başına geçtiğinden beri daha tutumlu ve kar etmeye yönelik adımlar atan bir şirket profili oluşturmaya çalışan şirket CEO’su Kaz Hirai, bu konuda başarılı oluyor diyebiliriz. Kar konusunda ciddi bir seviyeye ulaşan Sony, dahil olduğu pazarlarda 18,25 milyar dolar gelir etmeyi başardı. Şirketin yılın çeyreklerinde elde ettiği net kar ise 1,15 milyar dolar. Fakat buna karşın Sony’nin zarar ettiği bir bölüm halen mevcut; mobil cihaz.

Akıllı telefonların görüntü algılıyıcıları konusunda sektörün tartışmasız en başarılı firması olan Sony, elde ettiği karın büyük bir kısmını bu başarısına ve PlayStation’a borçlu. Şirket CEO’su Hirai de daha önceden bu iki alanda başarıyı hedeflediklerini vurgulamıştı. Ancak Hirai’nin üçüncü hedef alanı olan mobil sektörde beklenen başarı gelmedi. Hatta bu sektörde Sony, 22,1 milyon dolar gibi bir zarar da etmiş durumda.

Özellikle cihaz satışlarında ciddi bir azalma yaşayan Sony, mobil cihaz üretimi için gerekli ham madde fiyatlarının artmasından da nasibini almış. Gerçi mobil cihaz sektöründe Sony düzeyindeki firmalara baktığımız zaman Sony’nin daha az bir zarar içinde olduğunu da söylemek mümkün. Örneğin Sony’nin mobil cihaz sektöründeki rakiplerinden LG, 331 milyon dolarlık bir zarara uğramış.

Mobil cihazlar konusunda zarar etmesine karşın şirketi ciddi bir kar miktarına ulaştıran PlayStation ve oyunlarının işletme geliri 484,3 milyon dolar iken telefon görüntü algılayıcıları ile kazandığı işletme geliri 436,6 milyon dolar civarında.