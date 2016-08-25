Sony Cep Telefonu Hediye Ediyoruz

Web sitemizi ve YouTube kanalımızı birçok Xperia kullanıcısının takip ettiğini çok iyi biliyoruz ve eski modellerden birini kullanan bir okurumuza yepyeni bir Sony Xperia X hediye etmek istiyoruz.
Hali hazırda Sony Xperia kullanan bir okurmuza, Sony’nin en yeni Xperia modellerinden biri olan Xperia X cep telefonu hediye ediyoruz.
Yarışmanın şartlarını ve nasıl katılacağınızı öğrenmek için aşağıdaki videoyu izlemelisiniz.
Kazananı yine web sitemiz üzerinden duyuruyor olacağız.
Hepinize bol şans diliyoruz.
Önemli Not: Arkadaşlar, kazanan arkadaşımız belli olmuştur. Detayları buradan öğrenebilirsiniz. Kazanan arkadaşımızı tebrik edyoruz.
390 Yorum
Cem25 Ağustos 2016 at 11:52
abi ben z3 kullanıyorum telofonu arkası kırık bazen açılıyo bazen kapanıyo çoğunlukla açılmıyo açılsa yataktan yatağa zıplıyorum su geçirmez dediler su geçirdi banyoda yaptırdım ama jarj girişi hayla bozuk inşallah benim olur olmazsa allah sahibine bağışlasın ihtiyacım var ama olsun çok iyi videolar çekiyosunuz başarılarınızın devamını dilerim
serdal kara2 Eylül 2016 at 20:15
yıllardır bir sony kullanıcısı olarak harıka bir hedıye bu, hwp tebrik ediyorum. ben sony z2 kullanıyorum fakat telefonum ıkı kere arzalandı. en son arzasında ıkı kamerası ve ekranı kırılıp bulanıklaştı yazıları okuyamıyorum vede sadece alo dıyebılıyorum. bunu duygu sömürüsü olsun dıye soylemıyorum ama felç gecırdıgım ıcın çalışamıyorum. telefon almam ımkansız o yuzden çok ıstıyorum ıhtıyacım var. son olarak sadece facebook sayfam var ondada nasıl paylaşıcam bılmıyorum. galiba kazanma şansım yuzde sıfır. kazanan arkadaş güle güle kullansın..
İsmail3 Eylül 2016 at 11:29
Kardeşim geçmiş olsun öncelikle ama twitter kurmak falan cidden basit bir dene bence Şansın artar ve neden istediğini yazarsan kazanma ihtimalin yüzde 2 olur tabiki hepimiz için şuanki yoruma göre yuzdeyi dedim
İsmail3 Eylül 2016 at 11:29
Kardeşim geçmiş olsun öncelikle ama twitter kurmak falan cidden basit bir dene bence Şansın artar ve neden istediğini yazarsan kazanma ihtimalin yüzde 2 olur tabiki hepimiz için şuanki yoruma göre yuzdeyi dedim
Cemil Büyükçiftci25 Ağustos 2016 at 11:55
Xperia Z1 kullanıyorum ve çok eskidi ve bazı yerleri kapakları çıktı ve kasası çok yıprandı ve eski bir işlemci ve yeni bir Xperiaya ihtiyacım var… Ve size şunu söylemek xperia z aldım ardından z1 aldım yine yeni telefonum iphone veya samsung olmayacak xperia serisi bir cihaz olacak….
osman akın25 Ağustos 2016 at 17:43
Öncelikle bu güzel kampanya başladığınız için Teşekürler xperia M5 kulanıyorum sorun hep yaşıyorum ani kapatmalar hayla düzelmedi telefon 6.0 günceleme cok ısınıyor ve ekran ışığı otomatik kendi kendine kısıyor ayarlarda ekran parlaklık otomatiği kapattığımda halde bunu yapıyor beni bu dert kurtarın lütfen xperia x gecmek istiyorum
osman akın25 Ağustos 2016 at 17:46
Öncelikle bu güzel kampanya başladığınız için Teşekürler xperia M5 kulanıyorum sorun hep yaşıyorum ani kapatmalar hayla düzelmedi telefon 6.0 günceleme cok ısınıyor ve ekran ışığı otomatik kendi kendine kısıyor ayarlarda ekran parlaklık otomatiği kapattığımda halde bunu yapıyor beni bu dert kurtarın lütfen xperia x gecmek istiyorum 🙁
Cem25 Ağustos 2016 at 11:58
abi ben z3 kullanıyorum telofonu arkası kırık bazen açılıyo bazen kapanıyo çoğunlukla açılmıyo açılsa yataktan yatağa atlıyorum şarj girişi bozuk bazen şarj oluyo bazen olmuyo su geçirmez diye aldım banyoda su geçirdi 🙁 yaptırdım ekran bişeysi değişti ihtiyacım var olmazsada allah sahibine bağışlasın iyi videolar çekiyosunuz başarılarınızın devamını dilerim
öner gürses25 Ağustos 2016 at 12:21
xperia z kullanıyorum arkası acık yani donanıma dırek dokuna bılıyorum kasa yı kılıfla tutduruyorum telefon beyaz su gecırmez kapakları sıyah yani telefon yamalı bohca gıbı oldu en kötüsü ekranım kırıldı yan sanayi ekran kulanıyorum arada erkan donuyor malesef ambulas aramam gerektı (annem ileri düzey panik atak) ama ekran dondugundan arıyamadım alt komuşaya koşmam gerektık uzun zamandır dır işsiz oldugumdan yeni telefon almam şuan imkasız çünkü kyk borcuda ödüyorum bi yadan 3yıllı var daha kısacası maddi olarak zor durumdayım bi umut diye birdaha acil durum oldugunda ya yakın biyerde bı tefon bulamazsam edişesi yaşıyorum bu edişelerim sonlandırmam yardımcı olursanız sevinirm teşekkürler hwp aliesi
Eray25 Ağustos 2016 at 13:30
Abi bende yorum yaptım ama senin yorumu görünce benimkinin saçma olduğunu anladım. Senin almanıda isterim. Başına #XperiaXistiyorum yazmayı unutmuşsun. ☺
Süleyman Yavaş30 Ağustos 2016 at 17:19
Z2 kullanıyorum fazlasıyla memnunum ama bir üst lige yani süperlig neden olmasın. Teşekkürler
Şahinur altın2 Eylül 2016 at 09:39
Merhaba öncelikle iyi günler.
Ben Sony Xperia z1 kullanıyorum telefon çok ısınıyor her telefon ısınıyor ama z1 ısındığında şarjı çabuk boşalıyor ve telefonda kasma oluyor kamare geç odaklıyor oda zaten odaklamamış gibi z1 in ön kamera zaten facia ekran çok basit şiddet e dayanıksız bir telefon şarj kapakları iyi değil çok çabuk kırılabilir be bildirim işiği çok basit duyuyor şarjı yüzde 25 den sonra hemen kapanıyor çabuk ısınıyor ama geç soğuyor. Grafik iyi değil Sony Xperia X i almak istiyordm ama fiyat pahalı geldi bende düşmesini bekliyordum. Kamera işlemci donanım olarak çok güzel telefon Sony Xperia X arka kamera 20.7 mp ama alakası yok hiç iyi çekmiyor açık ortamda çekiyor zaten açık ortamda her telefon çeker. Sony Xperia X lte bandı iyi bir telefon bizde cat 4 car bu yüzden lte yavaş Sony Xperia X şarj yerinin kapaksız olması hoşuma gitti. Sony Xperia z1 kamera geç açılıyor. X in kamera çok hızlı açılıyor. Sony Xperia z1 de kulaklık mik girişli ve çok geç şarj oluyor hiç bir işe yaramıyor. X de bunun olmaması hoşuma gitti.
Sony Xperia X hızlı şarj özelliği güzel batarya bozulmaz kolay kolay. Sony Xperia z1 in sesi çok az çıkıyor yetersiz kalıyor. Video kayıt yaparken donuyor ve ses kalitesi video da çok kötü Sony Xperia X de iki tane mikrofon var video da çok iyi ses kayıtları elde ederiz.
Sony Xperia z1 de hızlı seri çekimde donuyor bazı yerleri atlıyor
#XperiaXistiyorum
Bu saydıklarım yeterli olur ümidiyle iyi günler
Mert25 Ağustos 2016 at 12:22
#XperiaXistiyorum Kullandığım model 3 yıllık xperia L
Xperia x istememin nedeni
1-Sony cihazların tasarımı
2-24bit hifi-dac
3-Lime gold 🙂
Berkay Aktaş25 Ağustos 2016 at 12:26
Abi m4 Aqua kullaniyorum 2 aydır kaskoda yapılmadan gelcek. Telefon yavaşladı kamerası gec odaklıyor ve arama yapmıyor 🙁 #XperiaXistiyorum
Ogün Doğan ÇOBANYILDIZI25 Ağustos 2016 at 12:27
Şu an xperia c4 kullanmaktayım. Bu cihazla birlikte ilk defa xperia ekosistemine geçtim ve Sony kalitesinden oldukça memnun kaldım. Xperia x istiyorum çünkü kullanıcı deneyimine odaklı yeni bir telefonun farkını ve keyfini anlamak ve tadını çıkarmak istiyorum. Xperia x in bir xperiadan daha fazla ne sunduğunu ve fiyatını hakedip haketmediğini anlamak istiyorum.
Seçkin Uğur AKÖZ25 Ağustos 2016 at 12:35
Şuan Xperia Z3Compact kullanıyorum #XperiaXistiyorum çünkü cihazım artık güncelleme almayacak bu da demek oluyor ki andorid 7 ile birlikte gelecek olan yeni özellikleri,teknolojiyi geriden takip etmek zorunda kalacağım ayrıca parmak izi sensörü de Xperia X modelinde bulunuyor bu yüzden #XperiaXistiyorum 🙂
Polat Bitiren25 Ağustos 2016 at 12:35
Xperia Z2 kullanıyorum.Okulum gereği sürekli AutoCAD WS kullanıyorum fakat ekrandaki çizilmeler,telefonun aşırı ısınması bağlantı hızı yetersizliği ve en önemlisi pil süresi az olduğundan çok sorun yaşıyorum. Xperia X ‘in bağlantı hızı ve pil ömrü isteklerimi karşılayacaktır ama devlet üniversitesi öğrencisi için fiyatı önümdeki bir dağ gibi. İşte benim sebebim bu 🙂
Talip Ülgenoğlu25 Ağustos 2016 at 12:36
#XperiaXistiyorum Z3 compact kullanıyorum yaklaşık 2 yıldır, şarj kapağı bu süre zarfında koptu suya dayanıklılık özelliği doğal olarak bozuldu, microsd kart desteği olmasına rağmen 16 gb hafıza yeterli gelmiyor çünkü uygulamaları taşıyamıyorumve 6.0 güncellemesine rağmen sony hafızaları birleştirme özelliğini kapadı. Performans olarak günlük kullanımda üzmese de ön kamerası artık yeterli gelmiyor. Umarım yeni X benim olur, Ersin abi ve Berkin abiye selamlar iyi çalışmalar 🙂
Umut gokce25 Ağustos 2016 at 12:45
Bende kazanmak istiyorum hacıbektaş nevşehir zir mah turan sokak no 15
Umut gokce25 Ağustos 2016 at 12:46
Abi bende kazanmak istiyorum zir mahallesi turan sokak no 15
Nurullah süsan25 Ağustos 2016 at 12:56
#xperia x istiyorum
Slm.Başarılar diliyorum öncelikle ben z2 kullanıyorum ve oldukça memnunum sony kullnmak ayrıcalık bence ama sony nin yeni serisini kullnmak çok istiyorum.
Mustafa Batın Dinç25 Ağustos 2016 at 12:58
Sony Xperia Z1 Kullanıcısıyım
Artık Teknoloji Konusunda Cağ Atlama Zamanı Geldiğini Düşünüyorum
bahadır25 Ağustos 2016 at 12:59
#XperiaXistiyorum Ben an itibariyle sony ericson xperia neo v kullanıyorum.telefonu neden istediğimi uzun uzadıya anlatmaya gerek yok bence. durumu siz anladınız teşekkürler.
Zeynep25 Ağustos 2016 at 12:59
Xperia L kullanıyorum çok eski ve ön kamerası özellikle çok kötü ayrıca şarjı çok çabuk bitiyor ve çok ısınıyor ekranıda artık ben için çok küçük bu yüzden xperıa x’e ihtiyacım var 🙂
Remzi Sül25 Ağustos 2016 at 13:00
Merhaba bn x z kullanyırum artık sıkmaya başladı hafızası yetmiyor arka kapak acıkmaya basladı sarjzı az gıdıyor ve sesi az cıkıyor Xperia x istememin sebebi yeni nesil akıllı bır telefon olması kamerası ıyı parmak izi okuyucusu var yeni cıkan sürümleri alması iyi birsey bnce kısacası Xperia x istiyorum ama nasıp
Cemil BÜYÜKÇİFTCİ25 Ağustos 2016 at 13:01
selmalar ben z1 kullanıyorum Fakat eskidi iyice bu ara değiştirmeyi düşünüyorum kapalrı filan düştü ben xperia z ile başladığım yolculuğa z1 ile devam ettim bundan sonraki telefonumda bir xperia serisi olacak ne iphone nede samsung yani kıscası bu yarışmaya bu yüzden katılıyorum normalde seriyi amiral gemisi bazında takip eder ve alırdım son yıllarda yaşadığım bazı olumsuzluklardan dolayı takip edemiyorum bu yüzden kazanırsam şayet bu xperix bana ilaç gibi gelir şimdiden hepinize teşekkürler . Diğer katılımcı arkadaşlara başarılar
cemil büyükkçiftci26 Ağustos 2016 at 12:06
#xperiaxistiyorum
Eren ulusoylu3 Eylül 2016 at 00:28
#Xperiaxistiyorum merhaba ben Xperia z2 kullanıyorum telefonum eskidi değiştirmeyi düşünüyorum yan kapakların teki gitti ve sıkılmaya başladım telefondan başka bir Xperia telefonlarını demek istiyorum ve bu yüzden bu yarışmaya katıldım
Umut Çelik25 Ağustos 2016 at 13:01
Neden Xperia Şuanda Bir Z2 kullanıcısı olarqk söylüyorum güncelleme desteği kalite arayüz her konuda iyi bir marka SONY.
Sony Kalitesi Playstation, Vaio,Tv ile beraber Xperia’yaya yansıtmış ortaya çok güzel bir akıllı telefon ortaya çıkmış.
Eğer kazanmadam bile telefonum ömrü bittiğindr yine bir SONY Xperia kullanıcısı olacağım.
#XperiaXistiyorum
Yusuf Pişkin25 Ağustos 2016 at 13:04
Xperia m5 kullanıyorum. Tam 7 senedir bir kısa film çekme hayalim var. Evimdeki herşey ama herşey sony fakat kısa film için uygun bir alfa serisi benim bütçemin çok çok üstünde.. M5 ile yaptığım deneme çekimleri var fakat x serisinin hybrit odaklama özelliği ve 32GB hafızası benim işimi çok ama çok görecek.. 5 yıl sonra oscar ödüllerinde size teşekkür etmemi istiyorsanız x i.bana vermelisiniz 😄
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Oğuzhan25 Ağustos 2016 at 13:05
Android 7 nin gelmesiyle heyecan başladı ama gel gör ki bende z2 var ve güncellemeyi almayacak Xperia x ile 7 yi beklemeye başlayalım 🙂
Remzi Sül25 Ağustos 2016 at 13:06
Merhaba Xperia Z kullanıyorum guzel bir cihaz ama ömrü buraya kadar suan 3 g ceken yerde 2 g le internete bağlanıyorum arka kapak acıldı kameraya toz gırdı sarzı ögleni zor goturuyor Xperia x istememin sebebi yeni nesil akıllı bır telefon kamerasıi iyi işlemcisi iyi yeni cıkan güncellemeleri alıyor parmak izi okuyucu su var kısaca Xperia x istiyorum ama nasıp tesekkur ederim
Nazif çevik25 Ağustos 2016 at 13:09
Abi öncelikle sony tlf larını eksik ve artıları ile güzel inceleyorsunuz ve sony nın hakkını veren tek kanal sızsınız benim niye x se ihtiyacım var konusuna gelecek olursak brn 3 senden fazladır Xperia z kullanıyorum x se gecmem için başlıca neden batarya kamera performans artık z agır kalıyor çünkü
Anıl çatalçam25 Ağustos 2016 at 13:09
Abi ben sony xperia m4 aqua kullaniyordum telefon asiri kasiyodu depolama alani yetmiyordu.garantiye gonderdik 20 is gununde gelmedi ve para iadesi yaptilar bende xa alacam.x e para yetmiyor bende sony faniyim sonyden baska telefon kullanmadim.saygilarimla abilerim.hayirlisi neyse o olsun
İsmail25 Ağustos 2016 at 13:10
Abi bn Xperia e4g kullanıyorum telefonumu aldığımda telefonlarla ilgili pek fazla bilgim yoktu bana bu telefonu rüya gibi anlattılar sağlam felan dediler bnde tuşlu bi telefon kullanıyordum millet kamera açıyor oyun oynuyor ne bileyim akıllı telefon kullanıyor neden bnde dokunmatik almayım dedim başlangıç olarakda bunla başladım neyse bnm telefonum 1 yıl olmadı daha ama telefonum çok ağırlaştı bazen uygulamayı(müzik) kapattıktan 3_4 saniye felan hala sesi geliyor. En sevdiğim 3 markadan 1.si olduğu içinde ayrıca istiyorum.
Hamdi Ayhan ALEMDAR25 Ağustos 2016 at 13:10
Abi bnim telefonum sony xperia neo v 2008 de aldım hala kullanıyorum. Sony xperia x’e geçmek istiyorum çünkü telefonun kamerası çalışmıyor bi türlü bulamadım. ara kasıyor telefon. Ama sony’nin telefonlarının en sevdiğim özelliği şarjı abi şu anda kullandığım telefonun şarjı 2 gün gidiyor benim kullanımıma göre (müzik, sosyal medya vb.) şeyler kullanıyorum. 1-2 ay içinde zaten bir telefon almayı düşünüyordum benim olmasını çok istiyorum ama olmazsa’da alacak kişi iyi günlerde kullansın.
Hamdi Ayhan ALEMDAR25 Ağustos 2016 at 19:35
Unutmuşum #XperiaXistiyorum
Hamdi25 Ağustos 2016 at 19:37
Unutmuşum #XperiaXistiyorum
Hamdi25 Ağustos 2016 at 19:38
Unutmuşum #XperiaXistiyorum
Oğuzhan25 Ağustos 2016 at 13:15
Xperia ion diye bir telefon duydunuz mu bilmiyorum ama ben 2 seneyi aşkın bir süredir kullanmaya çalışıyorum/çalışıyordum, aha buda özellikleri, http://www.epey.com/akilli-telefonlar/sony-xperia-ion.html Qualcomm Snapdragon S3 MSM8260 kullanıyor( efsane bir işlemci 60 fps de her oyunu oynarsınız o derece), şarj ı 1 günü beklemede yetiyor( teknosadan almıştım garantiye gönderdim birşeyler yapmışlar 20 liralık birşeymiş zaten ondan sonra biraz daha iyi oldu şarjı) doğru duydunuz beklemde şarjı sistemi çalıştırmak için değil etrafı ısıtmak için çok iyi kullanıyor 10 dakka internette gezsen ısnır kışın ellerinizi çok güzel ısıtabilirsiniz dışarıda araba beklerken filan, arkadaşlarımda da çok gördüm bu şarj kapağı herkesteki gibi bende de kopuk(Kurbağalar gibi cihazınız belirliği bir olgunluğa gelince o şarj girişini saklamak için kullanılan kapak kendiliğinden kopar) şuan telefon kendi şarj aletini kabul etmiyor resmen insan kendi çocuğuna bunu yapar mı bir türlü sokamadım başka kablolar ile deniyorum yine olmuyor koydum bir kenara duruyor işte ayrıca çizikleri, ve o üstteki kapağınıda kaybetiğimide söyleyeyim, video da dediğiniz gibi sony nin x serisi ile nereye geldiği geldiğini görmek ve deneyimlemek istiyorum, sonuçta Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956, bir 810 olmasada benimkinden çok daha iyi çalışacağı kesin.
İsmail Gaynak25 Ağustos 2016 at 13:19
Xperia m4 aqua kullanıyorum bana çıkarsa şimdiden teşekkür ederim 😀
Enes25 Ağustos 2016 at 13:20
Selam. Şu an Xperia Z2 kullanıyorum. Xperia X arkadaşım kullanıyor biraz gözlemledim. Neden Xperia X istiyorum;
1-2xA72 4xA53 Processor bulunuyor. Cortex A72 teknolojisi A57 den %50 daha fazla performans sunuyor ki bu kullandığınızda çok net farkediliyor.
2-Kamerası da çok başarılı bariz gelişme var Xperia Zx serisine nazaran.
3-Tasarım olarak çok beğendim kullanılabilirliği çok iyi.
4-Aşırı derecede ısınma sorununa rastlamadım.
5-Qnovo şarj teknolojisi pil ömrü için bir artı.
6-En güzeli de çok stabil be, akıyor mübarek.
7-Birde unutmadan sağlam kasası var. Nazara geldi telefon düşürdü yere asfaltta 3-5 takla atmış köşelerde hafif sıyrıklarla atlatmış.
Yorumlamam bu kadar. İyi çalışmalar.
Eray25 Ağustos 2016 at 13:27
#XperiaXistiyorum Telefonumun modeli M5. Android 7.0 nouget güncrllemesini almayacağını duydum. Bunun için XPERİA X istiyorum.
Ali Yörük25 Ağustos 2016 at 13:30
Halihazırda Xperia Z2 kullanıcısıyım. Daha önce sırasıyla w810i ve Xperia Z kullanmıştım. Yalnızca telefonda değil birçok elektronik eşyada Sony alıyorum ve aldırmaya çalışıyorum. Aslında bu çabamın karşılığında Sony’nin bir telefon hediye etmesi gerekir 🙂 Öğrenci olduğum için yeni bir telefon almam mümkün değil. Z2’nin kontratı da yeni bitti babama da aldırmam 🙂 o yüzden bir şansımı denemek istedim. Bu çekiliş için size de teşekkür ediyorum. Selamlar abi. Kolay gelsin.
Şükrü25 Ağustos 2016 at 13:33
Kullandigim Model:Xperia E4g
Xperia X e geçmek istememin nedeni suanki telefonumun çok isinmasi ve yavaslamasi Bir Xperia X bana çok iyi gelecek 😀
Selim Çelebi25 Ağustos 2016 at 13:34
#XperiaXistiyorum Merhabalar, Sony Xperia Z kullanıyorum, artık değiştirmenin zamanı gelmişti diye düşünüyordum ve sizin aracılığınızla şansımı denemek istedim. Amiral gemisinin başlangıcından şu an en son çıkmış olana uzanmak hoş olsa gerek. 🙂 Umarım yeterince şanslıyımdır. 🙂
Bahadır polat25 Ağustos 2016 at 13:35
Sony xperia m5 kullanıyorum. Standa xperia x i gördüğümde kasa kalitesi özellikle 2.5d ekranı çok hoşuma gitti. Ama daha fazla hoşuma giden telefonun arayüzü oldu. Benim telefonuma nazaran menü geçişleri, uygulama açışları baya hızlıydı. Sony xperia x ile çıtayı Allahu Ekber dağlarına çıkarmış. kısacası bu telefon benim olmalı :))
Berkan Küçükgül25 Ağustos 2016 at 13:36
z1 kullanıyorum. Gerçi ben hep sony kullandım. Kullanma sebebim Sony seviyorum. Sony siyahını seviyorum her ne kadar diğer markaların dandik guttik renk seçeneklerinin popüler olmasıyla Sony’ninde buna ayak uydurmaya çalışıp siyah renge zarar verdiğini düşünsem de Sony hem tema olarak hem telefon rengi olarak çok sevdiğim bir siyah kullanıyor her ne kadar siz siyah rengi vermeseniz de. Z1’i ilk çıktığında büyük hevesle aldım ve şuan telefon baya baya kamyon çarpmışa döndü ama hala aşırı derece ilk gün aldığım gibi sistemde hiçbir sorun yok, hakikaten Sony kasmaz ilk elden tecrübe edindim. Tabi Sony kamerasından bahsetmek olmaz. Z1’in ön kamera değilde arka kamerasını beğenmiştim gayet iyiydi. Sony’nin uygulamaları da güzel gerek tema olsun gerek kamera uygulamaları olsun beni tatmin ediyor. Sony’den şaşmam. Amanın söylemeden geçecektim az daha. Sony pil tasarruf modu efso efso efso bir olay çok iyi abi bu mod, %15 şarj kalmıştı ultra stamina modunu açtım kafa rahat durumu kurtardım.
Bahadır25 Ağustos 2016 at 13:37
Sony xperia m5 kullanıyorum. Standa xperia x i gördüğümde kasa kalitesi özellikle 2.5d ekranı çok hoşuma gitti. Ama daha fazla hoşuma giden telefonun arayüzü oldu. Benim telefonuma nazaran menü geçişleri, uygulama açışları baya hızlıydı. Sony xperia x ile çıtayı Allahu Ekber dağlarına çıkarmış. kısacası bu telefon benim olmalı :))
Hasan25 Ağustos 2016 at 13:44
#XperiaXistiyorum çünkü;
1. 32 gb depolama alanı olması
2. hızlı odaklanmalı arka kamerası
3. Parmak izi okuyucu bulunması
4. Çift stereo hoparlör olması
5. Parmak izi engelleyici ekran kaplaması
6. FHD ekran
Xperia M4 aqua cihazım.
Hasan25 Ağustos 2016 at 13:44
#XperiaXistiyorum çünkü;
1. 32 gb depolama alanı olması
2. hızlı odaklanmalı arka kamerası
3. Parmak izi okuyucu bulunması
4. Çift stereo hoparlör olması
5. Parmak izi engelleyici ekran kaplaması
6. FHD ekran
Xperia M4 aqua cihazım.
Gökhan Kılıç25 Ağustos 2016 at 13:45
Benim telefonum benim sony E4g sony nin küçük versiyonu performans ve kamera sı iyi bir telefon biraz düşük neden bir Xperia x olmasınki
Hasan Türer25 Ağustos 2016 at 13:47
Xperia Z3 kullanıyorum. Profesyonel fotoğrafçılık yapıyorum. Ancak zaman zaman tek kamera yeterli olmuyor. Eşim de çaktırmadan doğal pozlar yakalamak üzere Z3’ü kullanıyor ancak lensin hassasiyeti yüzünden sürekli temizlemek gerekiyor ki sahada çekim sırasında zaman kaybı yaratıyor. Bir diğer nokta 4K çekimi. Kısa hikayeler çekiyoruz telefonla. İşlemden sonra sony Z3 ile çektiğimize kimse inanmıyor ama gene lens hassasiyeti bizi zor duruma sokuyor. X modelinde bu sorun giderilmiş, parmak izine karşı çok duyarlı değil. Hem iş kalitemizi hem de hızımıza çok katkı yapacağınızı düşünüyorum. Ayrıca hi-res audio olması kişisel olarak çok istediğim bir özellik. Hediye olarak kazanamazsak bile ileride almayı düşünüyoruz. Kazanırsak çok daha severek kullanacağımız kesin. Kazanacak arkadaş şimdiden güle güle kullansın..
Ömer Sofuoğlu25 Ağustos 2016 at 13:49
Sony Xperia Z3 kullanıyorum. Sony ne zaman yeni bir model çıkarsa hemen takibe geçiyorum ve çok beğeniyorum. Çünkü hiç bir marka Sony kadar güzel tasarım yapamıyor. Xperia X’in tasarımını çok beğendim. Ayrıca farklı bir renk seçeneği olması çok ilgimi çekti. Bir diğer isteme unsurum ise kullandığım telefonun yıpranması ve bir takım sorunlar çıkarması. Yani imkan bulduğum anda telefon modelimi değiştirmeyi düşünüyordum fakar maddi durumlar malum 🙂
#XperiaXistiyorum
Eray Yılmaz25 Ağustos 2016 at 13:50
#XperiaXistiyorum sony xperia z2 kullanıyorum servise gönderdim kulaklık girişini bozdu su geçirmezlik gitti yani malesef telefon pert oldu.Sony dışında ürün kullanmıyorum bu arada 🙂 birde nougat güncellemesini de telefonum almayacağı için artık miadını doldurmuş oldu. (İNşallah bana Çıkar Bu arada Berkin Abiye Selamlar :)
Cüneyt25 Ağustos 2016 at 13:51
Abi kullandığım cihaz xperia sp
Xperiaxistiyorum çünkü
1. Stabil olması
2. Kamera performansı
3. Ses özellikleri
4. Android 7.0 alacak olması
Eski cihazın sorunları
Çok kasıyo ve takılıyo
Kamera ve ses performansı berbat
Cüneyt25 Ağustos 2016 at 13:53
Abi kullandığım cihaz xperia sp
Xperiaxistiyorum çünkü
1. Stabil olması
2. Kamera performansı
3. Ses özellikleri
4. Android 7.0 alacak olması
Eski cihazın sorunları
Çok kasıyo ve takılıyo
Kamera ve ses performansı berbat
Depolama yetmiyo
m.hakan yatar25 Ağustos 2016 at 13:53
sony xperia T ultra kullanıyorum telefon 6 inç gereğinden fazla büyük ve daha yeni telefon alıcak durumum yok telefonumun bütün özellikleri çok düşük üniversite öğrencisiyim bilgisayarımda yok birçok ödevimi online yapıyorum #XperiaXistiyorum
hasan25 Ağustos 2016 at 13:53
m 4 kullaniyorumda şüan kvk tamir süresinde gectii
Eray Yılmaz25 Ağustos 2016 at 13:55
sony xperia z2 kullanıyorum servise gönderdim kulaklık girişini bozdu su geçirmezlik gitti yani malesef telefon pert oldu.Artık şarj olurken veya oyun oynandığında fazla ısınmaya başladı.bir de nougat güncellemesini de telefonum almayacağı için artık miadını doldurmuş oldu.Xperia x i diğer telefonlardan daha tasarımı iyi olduğu için ön ve arka kamerası z2 den iyi olduğu için nougat ve sonrası güncellemeleri alacağı için ve en önemlisi Sony olduğu için istiyorum. (İNşallah bana Çıkar Bu arada Berkin Abiye Selamlar :) #XperiaXistiyorum
Ferdi Gören25 Ağustos 2016 at 13:55
Sony Xperia Z2 kullanıcısıyım, telefon eski ve garanti süresi dolduğu ve bazı sorunları var şarj at gitmesi vs gibi. Yeni telefon alacak durum yok çünkü belli başlı kredi ödemelerim var o yüzden yeni telefon a ihtiyacım var. #XperiaXistiyorum
Kürşat Kaya25 Ağustos 2016 at 13:59
#XperiaXistiyorum Çünkü Xperia E kullanıyorum. Herkes Pokemon Go oynarken ben bir umut telefonum hızlanır diye Ram’i temizliyorum. Xperia X istiyorum çünkü sosyal medyada fotoğraf paylaşınca ütü ile mi çektin tarzında yorumlara artık katlanamıyorum. 7.0 Nougat gelmişken artık 4.1 Jelly Bean kullanmak istemiyorum. Selfie’nin doruklarına ulaşmak istiyorum. Günde 10 kez elime almadığım telefonumu 5 kez şarj etmekten sıkıldım. Xperia X istiyorum, çünkü artık Xperia E ‘ye Xperia “E”lveda demek istiyorum.
İsmail Gaynak25 Ağustos 2016 at 14:04
İlk başta bu çekilişi yaptığınız için teşekkür ederim şuanda xperia m4 aqua kullanıyorum xperia m4 yeter bana ama tabi x serisine tatmak lazım bana çıkarsa şimdiden teşekkürler 😊
cüneyt25 Ağustos 2016 at 14:06
Abi kullandığım cihaz xperia sp
#XperiaXistiyorum çünkü
1. Stabil olması
2. Kamera performansı
3. Ses özellikleri
4. Batarya performansı
Eski kullandığım cihazın sorunları
çok kasarak ve donarak çalışması
kamera ve ses performansı çok kötü olması
depolam nın yetersiz olması
Mustafa Ali ÖZEL25 Ağustos 2016 at 14:07
Sony Xperia z1 kullanıyorum ve şu ana kadar ufak tefek sorunlar çıkartsa da satın aldığıma pişman etmedi. Donanım artık düşük gelmeye başladığı için telefonumu değiştirmek istiyorum ve 1000 lira altı bir telefon arıyordum. Bildiğiniz gibi eğer az biraz teknoloji bilginiz varsa telefon özelliklerine bakarken sadece ram, işlemcinin çekirdeği-çalışma hızı ve ekran boyutu gibi yüzeysel bilgiler bizim için yeterli değil. Araştırma yaparken göze kestirilen cihazların tüm donanımlarının ve yazılımlarının avantaj-dezavantajları en ince ayrıntısına kadar incelemek ve kullanıcı yorumlarını-sıkıntılarını araştırmak gerektiği için oldukça uzun ve sıkıntılı bir süreç. Dile kolay, en azından 2 yıl boyunca 24 saat yanı başımızda olacak bir cihaz alacağız. Hatta günümüz koşullarında ailemizin ve arkadaşlarımızın yüzüne baktığımızdan çok, telefonun ekranına bakar hale geldik. Neyse… Bu konu hakkında yazılabilecek çok şey var. Kısa geçmek gerekirse hediye videosunu paylaştığınızda Sony Xperia X’in özellikleri ve kullanıcı yorumları nasıl diye yüzeysel olarak baktım. (Ödülü kazanırsam ne kullanacağımı bilmem gerek. 🙂 ) Bazı noksanları olsa da benim alabileceğim 1000 lira altındaki telefonlara göre çoğu açıdan daha üstün bir telefon olduğu için ve telefon alırken öncelikli tercihlerimden biri Sony markası olduğu için #XperiaXistiyorum
Selim Mertcan25 Ağustos 2016 at 14:12
#XperiaXistiyorum Telefonumun modeli Sony Xperia miro neden istiyorum çünkü telefonum bir başlangıç telefonu olduğu için artık ihtiyaçlarımı karşılamıyor ve telefon çok kasıyor depolama alanı çok düşük Allah izin verirse o telefonu almak istiyorum.
Talha Kaçar25 Ağustos 2016 at 14:17
Xperia Sp kullaniyorum. Telefonu almamin üstünden tam 3 sene geçti. Xperia X’i istiyorum çunku mevcut telefonum hem kamera ozellikleri hem islemci ozellikleri hemde hafiza boyutu olarak artik yetersiz zaman zaman donmalar yapabilmekte. En onemli eksilerinden bir tanesi Pokemon GO oynayamamam. Kisacasi elimdeki telefon eski ve yetersiz o yuzden Xperia X’i istiyorum…
Talha Kaçar25 Ağustos 2016 at 18:18
Unutmuşum 🙂 #XperiaXistiyorum
Selim Mertcan25 Ağustos 2016 at 14:19
#XperiaXistiyorum Telefonum Xperia miro başlangıç telefonu olduğu için artık ihtiyaçlarımı karşılamıyor ve artık çok kasıyor İnşallah kazanırım 🙂
Emre Başsu25 Ağustos 2016 at 14:21
#XperiaXistiyorum
Telefonum z3 daha iyi bir ön kamera ve parmak izi okuyucu için istiyorum
Mustafa Fikret Gözen25 Ağustos 2016 at 14:25
Abi. Sony Xperia m4 aqua kullanıyorum ve daha genç olduğum içinhaliyle bir oyun sevdalısıyım fakat kullandığım telefon türkiyede sadece 8 gblik versiyonu satıldığı için malesef oyun oynayamıyorum zaten telefonumun kendi uygulamaları Android sistemi falan derken bana sadece 3 gblik hafıza kalıyor sonydende vazgeçemiyorum yani sony Xperia x benim için çok iyi olur teşekkürler 😊
Mustafa Fikret Gözen25 Ağustos 2016 at 14:31
Abi ben sony Xperia m4 aqua kullanıyorum ve daha genç olduğum için haliyle bir oyun sevdalısıyım fakat kullandığım telefon türkiyede sadece 8 gblik versiyonu satıldığı için malesef oyun oynayamıyorum zaten telefonumun kendi uygulamaları Android sistemi falan derken bana sadece 3 gblik hafıza kalıyor sonydende vazgeçemiyorum yani sony Xperia x benim için çok iyi olur teşekkürler
hakkı25 Ağustos 2016 at 14:37
Sony xperia z kullanıyorum alalı baya oluyo donuyor şarj zarzor alıyor yeni telefon beni mutlu eder.
hakkı25 Ağustos 2016 at 14:37
Sony xperia z kullanıyorum alalı baya oluyo donuyor şarj zarzor alıyor yeni telefon beni mutlu eder.
umut ergün25 Ağustos 2016 at 14:40
sony z2 kullanıyordum önce ekranı sarardı garantiye yolladım ekranımı yapmışlar ancak mikrofonumu bozup geri yollamışlar sağolsunlar kulaklık ile idare ederim dedim iki gün sonra ekran gelmedi bir sabah, yine yolladım yapıldı denildi bu seferde kamera ve ses açma kapama tuşları içe gömük geldi ve gelir gelmez tekrar geri yolladım şu an elimde ancak ne mikrofon düzelmiş ne ekran ..lanet ettim 🙁 telefon evde boş boş duruyor kutusunda onun yerine ilk telefonum olan sony ericson p990i kullanıyorum resimle kanıtlarım 🙂
Mustafa Fikret Gözen25 Ağustos 2016 at 14:42
Abi ben sony Xperia m4 aqua kullanıyorum ve daha genç olduğum için haliyle bir oyun sevdalısıyım fakat kullandığım telefon türkiyede sadece 8 gblik versiyonu satıldığı için malesef oyun oynayamıyorum zaten telefonumun kendi uygulamaları Android sistemi falan derken bana sadece 3 gblik hafıza kalıyor sonydende vazgeçemiyorum yani sony Xperia x benim için çok iyi olur teşekkürler 😊
umut ergün25 Ağustos 2016 at 14:43
sony z2 kullanıyordum önce ekranı sarardı garantiye yolladım ekranımı yapmışlar ancak mikrofonumu bozup geri yollamışlar sağolsunlar kulaklık ile idare ederim dedim iki gün sonra ekran gelmedi bir sabah, yine yolladım yapıldı denildi bu seferde kamera ve ses açma kapama tuşları içe gömük geldi ve gelir gelmez tekrar geri yolladım şu an elimde ancak ne mikrofon düzelmiş ne ekran ..lanet ettim 🙁 telefon evde kutusunda boş boş duruyor onun yerine bende ilk telefonum olan sony ericson p990i kullanıyorum fotoğraf ile kanıtlayabilirim isterseniz test için sizlere yollayabilirim de 🙂
#XperiaXistiyorum
Mehmet Ali Büyükburç25 Ağustos 2016 at 14:45
#XperiaXistiyorum Kullandığım Model Xperia Z1
1-Daha yüksek veri aktarım hızı LTE 300 Mbps
2-Daha yüksek dahili depolama kapasitesi 64 GB
3-Daha iyi ekran IPS LCD
4- Yeni Nesil Yazılım Desteği
4-Daha Estetik – Hep Farklı Her Zaman Sony Farkı
Mustafa Zümrüt25 Ağustos 2016 at 14:46
Şu an kullandığım cihaz Sony Xperia Tipo. Olmayan ön kamerası, 3.2 mp’lik arka kamerası, açılmayan rehberi, ufacık tefecik ekranı, 512 MB Ram, ve tuğla gibi kalınlığı. Ayrıca kendinden geçmiş bir kasa.. Mağduriyetimi anlayamazsınız..
Xperia X ise işlemcisi, kamerası, ekranı, parmak izi okuyucusu ile tam bir teknoloji harikası. Xperia X’te beni en çok çeken suya daldırıp çıkardıktan sonra oluşan dalga köpürtmesi..
#XperiaXİstiyorum
Hasan Esmer25 Ağustos 2016 at 14:48
Kullandığım cihaz Sony Xperia Z
Telefon kamerası olarak en hızlı odaklama hızına sahip.İşlemci olarak yenilenmiş.Xperia Z nin S4 pro işlemcisi çok yetenekli değil.Xperia X in işlemcisi Snapdragon 650 ve Adreno 510 grafik birimi ile çok akıcı oyun deneyimi yaşayacağım.Yani Xperia X istiyorum.
Mustafa Zümrüt25 Ağustos 2016 at 14:48
Şu an kullandığım cihaz Sony Xperia Tipo. Olmayan ön kamerası, 3.2 mp’lik arka kamerası, açılmayan rehberi, ufacık tefecik ekranı, 512 MB Rami, ve tuğla gibi kalınlığı. Ayrıca kendinden geçmiş bir kasa.. Mağduriyetimi anlayamazsınız..
Xperia X ise işlemcisi, kamerası, ekranı, parmak izi okuyucusu ile tam bir teknoloji harikası. Xperia X’te beni en çok çeken suya daldırıp çıkardıktan sonra oluşan dalga köpürtmesi..
#XperiaXİstiyorum
Ahmet25 Ağustos 2016 at 14:51
#XperiaXistiyorum Çünkü şu an kullandığıma Xperia C5 Ultra telefonum tamamen bozulduğu için istiyorum. Telefonum aldığım günden beri sorunlarla uğraşıyor. İç ekranı sarardı. Çok kötü görüntü oluşturuyor. Ayrıca 5.1 güncellemesinden kısa bir süre sonra cihazın ön kamerası çalışmamaya başladı. Bu kadar sorununa rağmen hala severek kullanıyorum. Telden memnun değilim ama Xperianın karizması için katlanıyorum. Gören hala telefonumu çok beğeniyor. Ki bu sorunlara rağmen nişanlıma da Xperia M5 aldım ve çok güzel bir cihaz. İmkanım olsa M5 ile takas isterim. Bu yüzden M5 ten bile daha iyi olduğunu düşündüğüm X i istiyorum ve hakettiğimi düşünüyorum. Ayrıca referansımla baldızım da M5 kullanıyor. Sony’ye bu kadar müşteri kazandırmışım. Sonuna kadar hakediyorum.
Ozan25 Ağustos 2016 at 14:52
#XperiaXistiyorum Sağlamlık ve güven hissi Sony kullanmamın en büyük sebebi. Arabada Volvo , elektronikte Sony. 😀 Xperia Z3 Compact şu an kullandığım model. Kendisini elimde taşıdığım tank olarak tanıtıyorum. Bunun sebebi: Telefonu bir kaç defa düşürmeme rağmen hiçbir hasar oluşmaması. Tabii stabilliğini ve şarj süresini söylememe galiba gerek yok. Neden Xperia X ile değiştirmek istediğime gelince, tek faktör kamera! Şu an kullandığım Z3C’ nin işlemci, ram ve yazılımı gayet yeterli.Daha fazla güç ile uzaya çıkmayacağıma göre! 😀 Ama bir çizer olarak, sürekli çizimlerimin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan biri olarak Z3C’ nin kamerası bana yeterli gelmiyor. Belki küçük bir problem olarak görüne bilinir ama sürekli çizim yapıp bunun yanında sosyal medyayı kullanan biri için öyle değil. Benim açıklamam böyle. Çizimlerimi merak edenleriniz olursa: instagram.com/ozannaytas
Ozan26 Ağustos 2016 at 22:58
Google+ ve Twitter da paylaştım.
Selin İpek25 Ağustos 2016 at 14:53
Merhaba. Sony Xperia Z5 kullanıyorum ve ben kendim için değil babam için katılıyorum. Biraz saçma olacak evet. Ben telefonumdan memnunum. Fakat babamın bir akıllı telefonu yok ve bundan dolayı zorluk çektiği oluyor. Bu nedenle katılmak istedim.
Gökhan Emre Özmen25 Ağustos 2016 at 14:55
abi sony xperia z kullanıyorum artık lütfen peder almıyor fotoda atayım X serisine neden geçmek istediğim ise daha iyi kamera ve performans var dış görünüşü çok güzel çok beğendim o kadar güzel mükemmel cep telefonunu kim istemezki..
Gökhan Korkmaz25 Ağustos 2016 at 14:55
#XperiaXistiyorum Telefonum Xperia C4 müzik dinlerken kapanma sorunu yaşıyorum ve artık sıkıntı olmaya başladı telefonumu değiştirmek istiyorum ve kamerası C4 den daha iyi kapasitesi daha yüksek o yüzden Xperia X’i istiyorum… İnşallah kazanırım.
Emin25 Ağustos 2016 at 14:58
Merhabalar abi. Sony xperia z ultra kullanıyorum.telefonumun hoparlöründe bir sıkıntı oluştu fakat alırken kandırıldığım için garantiye gönderemiyorum.yaptırırsamda su geçirmezlik özelliğinin bozulacağını söylüyorlar birder artık güncelleme almıyor.bu nedenlerle ihtiyacım var inş benim olur.
Bayram25 Ağustos 2016 at 14:59
#XperiaXistiyorum
Şuanki cihazım m4 aqua fakat hafızası kamerası yetersiz. Düşününki telefona kullandığım sosyal medya programlarını bile yükleyemiyorum.
omercan ova25 Ağustos 2016 at 15:01
#XperiaXistiyorum merhaba ben sony xperia z1 kullanıcısıyım fakat ekran parlaklığı çok düşük aynı zamanda yan kapak olayı çok saçma ve ısınma sorunu var telefon kendi kendine kapanıp açılıyor xperia x i çok şık buluyorum rengide çok güzel çok şık bir telefon yapmış yine sony. ram 3 gb buda harika .
Osman Erikci25 Ağustos 2016 at 15:12
#XperiaXistiyorum çünkü benim yılbaşında almış olduğum Xperia Z3’ümün aslında benden kaynaklanan sorunlarından kurtulmak istiyorum :)) Telefonumu ikinci el olarak almıştım kasadan hafif ayrılan ekranı yapıştırmaya çalışırken camının patlamasına sebep oldum. Garantisi olmadığı için internetten ekran sipariş ettim. Aldığım üçüncü ekranda(öncekiler elimde kaldı iade olmadı) ancak kullanabildim. Ancak o kadar tak-çıkar yapmaktan telefonun GSM antenini kırdım onu da “üstünü bantlayarak” çalıştırmayı başardım. Yine bunları yaparken ana flex kablosunun mikrofonunu koparmışım. Aldığım ikinci ancak kablo çalıştı. Hoparlörleri cızırtılı olduğu için ön taraftaki bezlerini iğneyle yırttım ama değişen bir şey olmadı. Telefonum Antalya’da olduğum için çok ısınıyor artık 15 saniye bile video çekemiyorum. Ayrıca şuan üzerindeki ekranı iki gün önce selfie çubuğunun sıkıştıran mekanizması çatlattı ve telefonumu OTG fare ile kullanıyorum. Xperia X’i, istiyorum.
mehmet ali aktaş25 Ağustos 2016 at 15:26
xperia z kullanıyorum.İlk çıktığında almıştım.Çok badireler atlattı Hala direniyor.Ama değiştir beni diye bağırıyor:)
Lütfi Evren Uslu25 Ağustos 2016 at 15:32
#XperiaXistiyorum
Şu anda kullandığım telefon Xperia SP. Gerçekten iyi telefondu ama artık miyadını doldurmaya başladı. Xperia İstiyorum çünkü çoğu telefon operatörleri önermese de bunu bana direk olarak söylediler ben bir sony sevdalısı olarak sony’den vazgeçmeyerek bu telefonu kazanmak istiyorum. Sizlerede böyle güzel bir yarışmadan ötürü teşekkürler. Kazanırım kazanamam ama kazanma ihtimalı heyecanı bile yetiyor. İnşallah ben kazanırım.
Mert Karaağaç25 Ağustos 2016 at 15:41
#XperiaXistiyorum Eski telefonum Sony Xperia Z2 yandığı için şuanda ondan tuşlu telefon kullanıyorum gerçekten ihtiyacım var. Benim olursa çok sevineceğim 🙂
Erkan25 Ağustos 2016 at 15:47
Xperia m2 kullanıyordum telefonumu değiştircektim çok araştırsım tüm telefonlara baktım özellikler vs ama önceden de sony kullandığım için sanırım nedense sonyden Başka model ıstemedım Xperia z5 serileride hiç ilgimi cekmedi sony Xperia x olmasa sanırım şuan başka telefon alcaktım Xperia x almamdakı en büyük neden tasarım ve hız yabancı youtuberlar hızla ilgili videolar çekmişlerdi izledim yazılımı gerçekten ço mükemmel olmuş dedim çoğu amıral gemi modelini geçti hız konusunda ve sony gerçekten abartılı kasmaları falan hiç yok samsung modellerini zaten hiç araştırmadım bile itici geldıgı için ve Xperia x gerçekten harika tasarlanmış masaya koyduğumda herkesin gözü onun üzerinden çok beğenılıyo metal kasa özellikle çok iyi olmuş kısacası alınacak telefon parası hernekadar biraz fazla dahı olsa kesinlikle alınır kimseyi üzmez
Alp Bozdağ25 Ağustos 2016 at 16:01
Merhabalar 1 yıldır M4 aqua kullanıyorum ve ön bellekte devamlı sıkıntı yaşıyorum bir şeyleri silmeden ggplaydan uygulama indiremiyorum artık üst seviye bir sony e geçmek istiyorum umarım beni desteklersiniz teşekkürler güzel günler bizimle olsun
Alp Bozdağ25 Ağustos 2016 at 21:12
#xperiaxistiyorum bunuda ekleyim tşk ler
Taner Kayahan25 Ağustos 2016 at 16:02
Sony Xperia Z kullanıyorum. X e geçmek istememin sebebi artık Z çok yaşlandı ve bazı sorunları ortaya çıkmaya başladı. Şarjı çabuk bitiyor, sesi az çıkıyor,ahizesi bozuldu( Sesi hoparlöre vererek herkesle beraber konuşuyorum) 🙁 o yüzden Xperia X’i istiyorum.
Fatih Taşcı25 Ağustos 2016 at 16:04
Xperia X istiyorum ?.
kullandığım Sony Xperia t3
telefonumda gps sinde sorun var davamlı arıyor ama bulamıyor telefon full cektiği halde ..
arabada kullandığımda yanlış yollara girdik sayesinde 🙂 telefonumu yenilemek istiyorum zaten şansımı burdan deniyeyim inşallah bana cıkar.. Xperia X istiyorum ?
Onurhan25 Ağustos 2016 at 16:04
#XperiaIstiyorum bu telefonu istememin nedeni kardeşim kemoterapi tedavisi goruyor ve sony telefonlarini cok seviyor egerki kazanirsam telefonu kardesime hediye etmek istiyorum…
Mert şentürk25 Ağustos 2016 at 16:08
#XperiaXistiyorum Telefonum xperia z2 android 7 güncellemesi maalesef almıyacak ve yan kapaklar açılmaya başladı gerçi telefonu temiz kulladım ama yan kapaklar kendi kendine atıyor telefonum eskidi yeni X serisinde telefon teknoloji bakımında işlemci kamera performansı artmış parmak izi özelliği en çok istediğim teknoloji evimde nerdeyse herşey sony eski ses sistemim bile sony lbt xb60 eski olmasına rağmen bu ses sistemi mükemmel şekilde ses ve woofer var hala severek kullanıyorum sony eskiden bile kalite olarak devam eden bir marka ve X hayranım özellikle parmak izi okuyucu olması ve kasa ekran oranı bu sefer sony yapmış X çok istiyorum ama üniversite okumaktayım alacak maddi durumum yok şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum
Yiğit Feyzoğlu25 Ağustos 2016 at 16:09
#XperiaXistiyorum çünkü Sony’yi seviyorum. İon – Z3 – Z5 Premium modellerini kullandım ve Z5 premium’u halen kullanıyorum ancak kulaklık girişi maalesef çalışmıyor . Bu yüzden sağlam çalışan yeni bir Xperia istiyorum. O Xperia’da en yenisi olan X olsun istiyorum
Burak POLAT25 Ağustos 2016 at 16:14
Z3 kullanıcısıyım açıkcası gayet memnunum ama XPERİA X ile gelen degişiklikler mevcut işlemci performansı Stabil olması vs. uzayıp gidiyor ama XPERİA X istememin bir sebebi sonyxperia modellerini seviyor olmam özellik olarak zaten farklar ortada tek nedeni model yükseltmek degil performans farkını ve sony nın ne kadar daha geliştirdigini görmek istiyorum yarışmanız güzel tebrik ederim katılımını sunan arkadaşlara başarılar.
Mustafa Yılmaz25 Ağustos 2016 at 16:26
Öncelikle benim telefonum sony xperia e1 Berkin abinin e5 den memnun kalmadığını düşünürsek benim bu telefondan neler çektiğimi anlamışsınızdır umarım.Telefonumu şimdiye kadar 2 kere servise gönderdim ve telefonu sıfırlamaktan başka bişey yapmadılar bende daha göndermedim.Telefonumun birden fazla kusuru var.Öncelikle kameradan başlamak istiyorum 3 mp çözünürlüğünde odaklama bile yapmayan çamur gibi bir kamerası var ön kamera telefonumda bulunmuyor . 4gb dahili hafıza var bunun da 2gb si bana kalıyor o yüzden uygulama yükeyemiyorum.512 mb ram i var boş ramin 0 mb olduğu anlar oluyor bu yüzden telefonum menüde gezerken bile kasıyor.qualcomm snapdragon 200 işlemci ve adrena 302 grafik işlemcisi bulunuyor işlemci çok yetersiz kalıyor ve telefon en düşük grafikli oyunları bile zor kaldırıyor.Telefonum eski olduğu için batarya ömrü de çok kısa gidiyor zaten 1700 mah bataryadan ne bekleyebilirim ki .4 inç boyutunda 480 piksellik bir ekranı var arada bir piksel sayıyorum diyebilirim .Ahizeden arada bir kötü ses geliyor.Bu yüzden sony xperia x istiyorum elimde güzel ve kaliteli bir telefon tutmak istiyorum.Ben xperia x i bütün özellikleri için istiyorum. #XperiaXistiyorum
İsmail25 Ağustos 2016 at 16:29
#XPERİAXİSTİYORUM Abi bn Xperia e4g kullanıyorum telefonumu aldığımda telefonlarla ilgili pek fazla bilgim yoktu bana bu telefonu rüya gibi anlattılar sağlam felan dediler bnde tuşlu bi telefon kullanıyordum millet kamera açıyor oyun oynuyor ne bileyim akıllı telefon kullanıyor neden bnde dokunmatik almayım dedim başlangıç olarakda bunla başladım neyse bnm telefonum 1 yıl olmadı daha ama telefonum çok ağırlaştı bazen uygulamayı(müzik) kapattıktan 3_4 saniye felan hala sesi geliyor. En sevdiğim 3 markadan 1.si olduğu içinde ayrıca istiyorum.
Meray25 Ağustos 2016 at 16:51
Xperia M4 Aqua kullanıyorum.
Denklemlerdeki şu meşhur ‘X’i (en azından burda;) ) bulmayı istiyorum; dolayısıyla #XperiaXistiyorum
Cengiz25 Ağustos 2016 at 16:55
3 sene önce bir Xperia Miro aldım. Zamanında da giriş seviyesi bir telefondu ama kesinlikle hayatımda kullandığım en sağlam telefon. Telefonla konuştuktan sonra yanlışlıkla havaya fırlattım 3 metreden ekranı üstüne düştü ve çizilmedi bile. 3 sene sonra artık bana dayanamayıp ekranı kırıldı, yaptırdım ama Sony kalitesinde olmadı tabi. Artık yeni bir Xperia’ya geçmemin vakti geldi sanırım 😀
Cengiz Çakmak25 Ağustos 2016 at 17:02
3 sene önce bir Xperia Miro aldım. Zamanında da giriş seviyesi bir telefondu ama kesinlikle hayatımda kullandığım en sağlam telefon. Telefonla konuştuktan sonra yanlışlıkla havaya fırlattım 3 metreden ekranı üstüne düştü ve çizilmedi bile. 3 sene sonra artık bana dayanamayıp ekranı kırıldı, yaptırdım ama Sony kalitesinde olmadı tabi. Artık yeni bir Xperia’ya geçmemin vakti geldi sanırım 😀
Remzi25 Ağustos 2016 at 17:06
Merhaba xperia m4 aqua kullanıyorum pek memnun değilim oyunlarda vs hafıza gibi sıkıntılarla karşılaştım ilk sony cihazımdı pek hoşnut kalmadım ama yinede arayüz olsun nebilim gündüz fotoğraf çekimleri çok iyi yinede xperia x’in olmasını isterim #Xperiaxistiyorum
UFUK25 Ağustos 2016 at 17:11
Benim ilk telefonum Xperia Z1 oldu ve yaklaşık 1 sene kadar kullandım sonrasında annemin telefonu bozulduğu için ona vermek zorunda kaldım şuan telefon kullanmıyorum.Umarım bana çıkar çıkarsa çok mutlu olurum diğer arkadaşlara şans dilerim kolay gelsin
Kıymet Uzun25 Ağustos 2016 at 17:15
Xperia X’i kazanmak istiyorum çünkü;Xperia M5 kullanıcısıyım.Sizin de bildiğiniz üzere telefonun kronik bir sürü problemi bulunmakta.Ve gelen son güncelleme ile telefon daha da bir kullanılmaz hale geldi.Sd kart bozuk hatası veriyor.Kilit ekranındaki saat ile üst bildirim panelindeki saat aynı olmuyor donuyor vs. vs. daha bir sürü problem yaşıyorum.X yeni bir model ve beklentilerimi fazlasıyla karşılayacağından eminim.Daha önce Xperia L,Xperia Sp kullandım X neden 4. Sony telefonum olmasın? 🙂 Sony arayüzünü çok seviyor severek kullanıyorum.Benim olmasını çok istiyorum.Umarım olur 🙂 #XperiaXistiyorum
Erkan Gültekin25 Ağustos 2016 at 17:21
#XPERİAXİSTİYORUM. Şuan ben sony Xperia z1 kullanıyorum ve telefondan memnun degilim;
*ekran canlılığı olsun, renk canlılığı yok
*aşırı ısınması olsun
*şarj yerinin kapaklı olması ve kapakların zaman ile gevşeme olayı
*en büyük sorun ise kamera performansının kötü olması,kamera yazılımının kötü olması 20mp lik dediği performansı veremiyor
Artık yeni bir Xperia telefon kullanmak,yeni bir arayüz ve iyileştir bir kamera yazılımı olsun kullanmak isterim…
Ulaş Mert Karadaş25 Ağustos 2016 at 17:44
1 buçuk sene önce z1 değişim cihazımı satıp üstüne 100 tl verip 2.el z2 aldım telefonun sadece titreşimi bozuktu yaptırıp kullanırım dedim garantiye verdim teleservice den mesaj geldi ve para istediler bende iade istedim telefonun ekranı sahte olduğu için garanti dışı kalmış aldığım yere gittim elimdeki belgeyle 1 buçuk senedir bana yeni z2 ayarlıyacak arıyorum açmıyor mesaj atıyorum takmıyor yanına gidiyorum gelmedi hiç z2 diyor telefonun titreşimi bozuk olduğu için geçici lg g3 verdi telefon çok kasıyor sürekli donma yaşıyordum yanına gittim istemediğimi söyledim sony e alıştığım için sony istedim siyah renkli z2 verdi ama telefonun tıpası düşüyo arka kapağıda hafif düşmeyle kırıldı kendi arka kapağı yan sanayi ürünü olduğu içinmiş geri vericeğim için yaptırdım yeni beyaz renkli z2 vermesini bekliyorum.
Ulaş Mert Karadaş27 Ağustos 2016 at 02:10
Bu yazdıklarımı ailem bilmediği için sosyal hesaplarımda paylaşamıyorum bana 2.el telefon almamam gerektiğini söylemişlerdi dinlemeyip aldım pişmanım 😀
Barbaros Eldurmaz25 Ağustos 2016 at 17:47
Ben 8 yıldır sony k610i kullanıyorum ve artık xperia x kullanma zamanımın geldiğine inanıyorum…
Benim için sadece Sony adı bile yeterli…..
8 yıldır kullandığım telefon hala sıfır gibi….çiziksiz….ve sorunsuz..
Ama artık akıllı telefona yine Sony ile devam etme zamanım geldi…
osman akın25 Ağustos 2016 at 17:58
Merhaba öncelikle böyle güzel kampanya başladığınız için çok teşekkürler umarım kullandığım xperia M5 telefonda kurtulurum çünkü bitmeyen bir hastalık gibi sanki telefon da kanser gibi her gün bir sorun cıkıyor ısınıyor ya telefonda facebook uygulaması kuramıyorum telefon kilitleniyor ve sarjı bitiyor beni bu dert kurtarın lütfen artık xperia x üzerinde sizin teknoloji haberlerinizi onunla takip etmek istiyorum
Uğurcan Dede25 Ağustos 2016 at 17:59
Şuan Xperia U kullanıyorum. Müzik dinlemeye ve fotoğraf çekmeye bayılıyorum fakat telefonum beni kısıtlıyor. Xperia U’nun en sevmediğim bir kaç özelliği 512 MB Ram, 5 Megapixel arka, 0.3 Megapixel ön kamera, 4 gb dahili depolama, sd kart takılmaması, en son aldığı güncellemenin Android 4.0.4 olması, 3.5 inç küçücük ekranı (mesaj yazmak imkansız gibi), 1290 mAh pil… Daha yazacak bir sürü şey var.
Bu yüzden #XperiaXistiyorum…
Uğurcan Dede26 Ağustos 2016 at 12:43
Arka kamerada oluşan sarı noktayı unutmamak lazım
Salih25 Ağustos 2016 at 18:02
Sony Xperia S kullanıyorum. Yaklaşık 3 yıl önce satın almıştım. Alırken Galaxy S4 ile arasında kalmıştım ancak bugün ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anlıyorum çünkü Galaxy S4 almış olsaydım büyük bir ihtimalle şuan elimde bir telefon olmayacaktı. Çevremde patır patır bozulan galaxy modellerini gördükçe Xperia S aldığıma bir kez daha memnun oluyorum. Telefonumu 3 yıl önce almış olmama rağmen hâlâ işimi büyük ölçüde görüyor ve gece çekimleri dışında kamera performansında memnun kalmadığım bir an yaşamadım. Ancak telefonun 4.1.2 Android sürümünde kalmış olması, yeni çıkan uygulama ve oyunların an az 4.4 sürümü istemesi çok sevdiğim telefonumu değiştirme fikrini ister istemez aklımda belirtiyor. Ayrıca 5-6 ay önce oldukça merak ettiğim VR deneyimini bana yaşatamadığı ve aldığın VR gözlüğün boşuna gitmiş olmasından dolayı aramızdaki soğuklukta hâlâ devam etmekte.
bahadır25 Ağustos 2016 at 18:09
telefonum yok la .) #xperiaxistiyorum
Tolgahan Uzun25 Ağustos 2016 at 18:17
#XperiaXistiyorum Öncelikle böyle bir hediye konusu ve sony markasının olduğunu görmek bayağı hoşuma gitti. Xperia X’i de istiyorum açıkcası 🙂 Neo V, Z1 kullandım ve son telefonum Z2. Telefonumu çok seviyorum ancak artık değiştirme vaktinin geldiğini düşünüyorum. Arka kapakta sıkıntı yaşadım çatlama meydana geldi ufak çapta. Daha yeni oldu bu olay ve biraz canımı sıktı. Bakalım şans belki kapımı çalar. Kolay gelsin tüm ekibe
Şükrü Küçüközbek25 Ağustos 2016 at 18:49
Kullandığım Model:Xperia E4g ve kendisi benim basıma bela oldu çok ısınıyor ve donuyor o yüzden Xperia X istiyorum
Şükrü Küçüközbek25 Ağustos 2016 at 18:49
#XperiaXistiyorum Kullandığım Model:Xperia E4g ve kendisi benim basıma bela oldu çok ısınıyor ve donuyor o yüzden Xperia X istiyorum.
Şamil Bayka25 Ağustos 2016 at 19:14
#XPERİAXİSTİYORUM xperia c4 kullanıcısıyım feci bir kaza sonucu telefonumun ekranı hasar gördü ve sony kullanma hazzından uzak düştüm en son teknolojileri ve en güncel android sürümünü xperia x ile deneyimlemek istiyorum
Atilla Akgün25 Ağustos 2016 at 19:14
Abilerim ben sony xperia z1 kullanıyorum telefonumu 1 ay önce bi cafede düşürdüm ve ekranı parçalandı ekranı yaptırdım ancak arka kamerası çalışmıyo ve eski bir telefon olduğu için artık yeni bir telefon istiyorum babam ve ben büyük sony hayranıyızdır bu yüzden sonyden vazgeçemiyorum evimizde sony hoparlör kulaklık vb ürünlerimiz var Çok istediğim bi telefon şimdiden teşekkür ederim. #XperiaXistiyorum
Veli Cihan25 Ağustos 2016 at 19:21
Xperia sp telefonumu suya düşürmüştüm ve tekrar açılmadıgı için tozlu raflara kaldırmıştım. Ondan sonrasında zenfone 5 aldım beni uzun süre götürdü ama onunda batarya sarj olmada sorunları çıkınca bi kaç hafta telefonsuz kalmıştım sonrasında xperia sp telefonumu tekrar açmayı denedigimde çalışmıştı ama hoparlör ve kulaklığı çalışmıyordu. yeni bi telefona ihtiyacım var onun için #XperiaXistiyorum
İrem Y.25 Ağustos 2016 at 19:48
#XperiaXistiyorum Üniversiteye hazırlanıyorum. Videoyu izledikten sonra şansımı denemek istedim. Androide geçiş telefonu olan Sony Xperia Tipo kullanıyorum. Xperia X istememin sebebi kullandığım telefondan ”daha” üst bir model olması ve artık androide geçiş dönemini tamamladığımı düşünüyorum ^-^ rami, hafızası, kamerası şuan kullandığım telefondan kat kat daha iyi olması. . 4 yıldır kullanıyorum o zamanların giriş seviyesinin ilk telefonlardandı şimdi androidin gelişmesiyle geri kalmaya başladı. Eğer kazanırsam bana güzel bir üniversite hediyesi olacak. Umarım kazanırım :).
Hayriye Süeda25 Ağustos 2016 at 19:56
Sony Xperia Z1 Compact kullanıyorum bence başka bişey dememe gerek yok :)telefon ekranı küçük aşırı ısınıyor ses de bozuk arka kapağı da kalktı heryeri de çizik garantiye gitti geldi ama yine de aynı sorunlar devam ediyor o yüzden #XperiaXistiyorum
Serhat Üter25 Ağustos 2016 at 20:05
c5 ultra bir gelmedi android marshmallow. performanslı telefona nougat vermemesi de terbiyesizlik…#XperiaXistiyorum çünkü tatmak istiyorum nougatı.. ayrıca rom ve developer desteği daha fazla olacaktır. c5 te hiç yok.
ve pil sorunu çok kritik… ne kadar cazip olsada X daha faydalı ve kriterlerime uyuyor.
Taner Yıldırım25 Ağustos 2016 at 20:23
#XperiaXistiyorum öncelikle sizlere selamlarımı sunuyorum gerçekten keyifle izliyorum sizi şuan SONY XPERIA C5 Ultra Kullanıcısıyım Neden XperiaX istiyorun sorusuna gelecek olursak Android Nougat 7 Güncellemesi Alıcak Olması Ama Asıl Sebep Eğer Xperia X Benim Olursa Eşime Hediye Edicem XperiaX Bizim İçin Çok Anlamlı Olcak Şimdiden Teşekkür Ediyorum Bu Güzel Yarışma İçin Umarım Şans Bu Sefer Bana Güler .)
EREN YILMAZ25 Ağustos 2016 at 20:55
Liseye geçene kadar akrabaların 2. el telefonlarıyla idare ettim. Ama liseye geçerken o telefon da bozuldu. En sonunda bıktım, yeni bir telefon istiyordum. Çok araştırdım ve en son Sony Xperia Z2 almaya karar verdim. Almaya derken babama aldırtmaya karar verdim. Babama söyledim ,zar zor bir sürü yalvarmayla 9. sınıfta SONY XPERİA Z2 aldırabildim. Fakat alırken dedi ki ” üniversiteye kadar telefon yok” ,tamam dedim ben de gayet güzel baktım telefonuma. Şimdi 11. sınıfa gidiyorum fakat ne kadar güzel baksam da telefonun başına talihsiz olaylar geldi;
*Okulda arka camı kırıldı, servis pahalıya yapıyor diye gönderemedim ve şu an koli bandı ile bantladım arka camını öyle idare ediyorum bazen bir kaç parçası düşmüş oluyor cebime,
*Ana kamera lensi çok fazla tozlandı ve çizildi, ne yaparsam yapayım düzelmedi, sonuç olarak bütün fotoğraflar bulanık,
*Kulaklık girişi bozuldu, kendi çabalarımla zar zor yaptım, ama çok sağlam değil,
*Şarj yerinin kapakları iyice yalama oldu, cebimden telefonu çıkarınca kapaklar da açılmış olarak çıkıyor,
*Arka kapak yüzünden zaten su geçiriyor,
*Ayrıca arka kapak yüzünden telefonun bütün ısısı kolayca elime geçiyor,
*Ve son olarak Android 7.0 gelmeyecek.
Üniversiteye geçmeme 2 sene daha var, empati kur abi sen böyle bir telefonla 2 sene nasıl idare edersin.
İşte bu yüzden #xperiaxistiyorum …
Ahmet Gözüküçük25 Ağustos 2016 at 21:18
abi telefonum Samsung galaxy young. Hiç bir şey yapamıyorum ben katılamayacakmıyım. Birde abi telefonum kotu olduğundan dolayı facebook twitter gibi sosyal ağlarda kullanmıyorum neden sadece xperia kullanmamız gerekiyor 🙁
onur suna25 Ağustos 2016 at 21:40
#XPERİAXİSTİYORUM sony xperia e4g kullanıyorum xperia x’i isteme sebebim tasarım ekran kamera ve arayüz akıcılığı
Ömer25 Ağustos 2016 at 21:43
Şuan kullandığım Xperia M2 Aqua yerine geçecek;kusuruz tasarımı, mükemmel selfie kamerası, hızlı işlemcisi ve güçlü pili için #XperiaXistiyorum
Samed Duran25 Ağustos 2016 at 21:58
#XperiaXİstiyorum
Selamlar, Halihazırda XperiaZ kullanıyorum ilk çıktığı zamanlarda 2.el almıştım. O zamana göre kamerası/performansı çok üst düzey bir telefondu. Günümüzde ise kamerası tatmin etse de performansı pek tatmin etmiyor. Özellikle pil performansı çok düşük,yarım günü zor çıkartıyorum. Xperia X i istiyorum çünkü günümüzde bizi rahatlatacak performans,kamera ve pil özellikleri çok iyi. Sony hayranı olduğum için de başka bir marka pek düşünmüyorum telefon alırken 🙂
Furkan Ahmet Nuh25 Ağustos 2016 at 22:02
Yarışma koşullari müthiş düşünülmüş tebrik etmeden geçemeyecem.
Z5 E6653 modelimden memnun ve mutluyum katılamayacam ama, Sony Xperia Ailesi olarak katilacak arkadaşlara Özellikle Grubumuza Sony Xperia™ Ailesi grubuna üye olan arkadaşlara çıkmasını temenni ediyor ve başarılar diliyorum. Şunuda eklemek istiyorum, Berkin abi Türkiye’de Sony Xperia bilgisi tekniği olsun 1 Numara. Ondan sonra elbette Sony Xperia Ailesi’nin takdiri berkin abiden sonra Sony Xperia Ailesi’dir 👏👍👍 Başarılar herkese
Bilal25 Ağustos 2016 at 22:13
Xperia Z2 sahibiyim. Bi tekniker olarak Xperia serisindeki tüm cihazların kalite bakımından diğer cihazlardan üstün olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Neden Xperia X isterim sorusuna gelirsek:
Telefonumdan memnunum, ilk gün nasılsa hala öyle hızlı hatta yazılımsal değişikliklerle daha da hızlı. Piyasadaki diğer markaların amiral gemileriyle dahi kapıştırmaya varım 🙂 Çok bakımsız kullanmama hergün düşürmeme rağmen ekranda bi çatlak dahi oluşmadı sadece bir defasında arka cam kırıldı aksesuar olarak da sony ürünü çok fazla avantajla birlikte ürettiği için ben telefonumdan çok ama çok memnunum.
AMA, quad+dual core arm-cortex 64 bit işlemci ve ips ekran beni benden alan konular. Sony yeni bir seriye başlıyoruz ve daha iddialıyız dediği ve X geliştirilebilirliğe daha açık bi telefon olduğu için ben xperia x istiyorum.
Hamide şahin25 Ağustos 2016 at 22:46
Xperia Z kullanıcısıyım 4. Cü yılını doldurdu hala performansı gerek kamera gerek pili ilk günkü gibi hissediyorum özellikle 13 lük kamerada hala taş çıkartır. SONY her zaman en iyisidri hiç şaşmam önceki modellerimde hep sony Xperia dır kesinlikle herkesin sony geçmesini isterim aradaki farklar belli olacak #Xperiaxistiyorum
Oktay Karakuş25 Ağustos 2016 at 23:09
Xperia z1 compact kullanıyorum. Aslında xperia x r istiyorum ama elinizde x varmış napalm kısmet onaymış. Bu biraz küçük kalıyor ve birazcık cizikleri var. 2el satarsınız veya içini açarsınız😀
Enes Çimen26 Ağustos 2016 at 00:05
3 yıllık Xperia tipo kullanıcısıyım 3 yıl önce staja başladığım ilk maaşımla aldım,telefonumdan ilk aldığım zamanlar memnundum şarjı olsun arayüzü olsun güzeldi zamanla teknolohinin gelişmesi ile güncel uygulamaları kullanamaz oldum uygulamalarin eski sürümlerini kullanıyorum çünkü yenilerini telefon kaldıramıyor kullanamıyorum snapchat,vine,periscope olsun kullanamıyorum güncel oyunlar asphalt 8,dead trigger,pokemon go gibi oyunlari oynuyamiyorum.
Whatsappda doğru düzgün yazışamıyorum bile yani kısacası telefonumun 3310dan farkı yok.
Ama hakkını yemiyyelim telefon hala ilk aldığım günki gibi şarjı gidiyo. 3.2 mp kamerasi olsa bile gün ışığında gayet güzel fotograflar çekiyo arada hızlaniyo hic takilmiyo bu telefon bile bana sonyi sevdirebildi o sevgi ile genelde sizin kanalınızla sizinle video çeken Furkan Ahmet Nuhun facebooktaki xperia ailesi grubuyla yeni çıkan xperiaları takip edip alma hayali kurup her çıkan xperia ile para biriktirme planı yapmaya başlıyodum ama bi türlü almak nasip olmadı.
#XperiaXistiyorum çünkü beni bütün bu sıkıntılardan kurtaracak telefon daha ilk tanıtıldığı günden özellikleri ezberlediğim almayı arzuladığım kesinlikle ihtiyacım olan bir telefon bide suya toza dayanıklı olsaydı tadından yenmezdi.
Doğukan KULAKSIZLAR26 Ağustos 2016 at 00:58
#XperiaXistiyorum
Selamlar şu anda kullandığım cihaz tahmin ediyorum en enteresan dış görünüme sahip(RGB ışıklı bar) ve o özelliğin den de çok hoşlandığım Sony Xperia SP modelini kullanıyorum 4 yıla yaklaştı artık telefonu kullanmaya başlayalı, tabi önce neden XPERİA X’e ihtiyacım olduğundan başlayalım Xperia SP yi kullanmaya başladıktan 1 yıl sonra falan tam rakibi olan Galaxy s3 modelini kardeşimle bir süreliğine değiştirdik ne lanet bir telefonmuş dedim, gerek ara yüz hafifliği(zaten Sony almamın en büyük nedenlerindendi)gerekse elde tutuş sağlamlığı Sony de çok daha iyiydi ve kısa bir süre içinde telefonumu geri aldım, zaten en büyük sıkıntısı olan 8gb dahili hafıza beni krize sokuyordu, bundan tam 1 yıl önce elime 1 aylığına Xperia M4 aqua modeli geçti ve beni kendine aşık etti diyebilirim yine 8gb hafıza olmasına rağmen gerçek anlamda çok iyi ara yüz deneyimi, güzel tasarım tam ben bundan almalıyım dedim arkadaşım telefona su kaçtı dediği için hayallerim suya düştü, tabi böyle bir iddaa sı olmasa ve böyle bir şey olsa gülüp geçilir ama nedense almadım tabi insanın düşüncelerinde bir sony telefon almak her zaman geçiyor eğer ki önceden bir sony kullandıysa. Şimdi ise Xperia xa düşünüyorum tasarımından dolayı fakat açıkça söylemek gerekirse mediatek işlemci beni korkuttuğu için alamıyorum e tabi Xperia X’e de para yettiremiyorum.
Sonuç olarak şu anda ki kullandığım telefonun kasası çatlayıp yamulduğu için ekranı da çatladı değiştirmeme rağmen dokunmatiği gidip geliyor ve ışık sensörleri bozulduğu için kulaklıksız arama yapamıyorum tabi 8 gb dahili hafıza ve tft ekranı unutmamak lazım .
Kısaca Sony Xperia X benim hayatımı değiştirecek ve bu telefona ihtiyacım var.
Emre26 Ağustos 2016 at 01:28
Xperia pişmanlıktır 🙂
Ahmet26 Ağustos 2016 at 01:38
xperia z2 kullanıyorum ekranı bozuldu 2 kere kırılmıştı yaptırdım 700 lira verdim buna rağmen sonyden vazgeçmedim telefonumu kullanamıyorum yeniden bi telefon alacak olsam Sony alirdim sizde hediye ediyorsunuz ihtiyacımda var bende katılmak istedim kazanabilirsem çok iyi olacak herkese bol şans ve kazanana tebrikler teşekkürler Hwp ailesi kazanıp orada sizlerle tanışmak iyi olurdu İstanbuldayım 🙂
kader özkul26 Ağustos 2016 at 02:07
şuan z2 kullanıyorum telefon 6.0.1 yüklemeye zorladı yükledim ve kasmalar hat safhada meydana gelmeye başladı. güneş altında kalınca kamera açmıyor. oyun filan oynamıyorum ama ısınma oluyor. ön kamerası kaliteli değil şarj taktığım yer ara ara nadiren açılma yapıyor, bazen telefonla konuşma yaparken ses karşı tarafa kesik kesik gidiyor, yani yeni telefon alma ihtiyaçları baş göstermeye başladı yeni bir Xperia ile bu ihtiyacımı gidermek isterim
Emre SAVAŞ26 Ağustos 2016 at 02:37
Xperia Z kullanıyorum. X’e geçmek istiyorum çünkü telefonumu seviyorum aslında bütün sıkıntılarını sineye çeksem de Taichi Panda, Mortal Kombat X v.b. gibi oyunlar oynarken telefon çok ısınıyor elimde tutamıyorum oynamak için o derece hatta ısınmaktan kapandığı bile oldu notebook gibi bu yüzden artık üst modellere geçmem şart.
Enes Çimen26 Ağustos 2016 at 07:16
#XperiaXistiyorum çünkü eski telefonumda istiyor.
Xperia tipo kullanmaktayım bitmek bilmeyen sorunları var ve artık telefonum bile benden kurtulmak istiyor.
“Merhaba ben xperia tipo yıl 2013 ağustos ayında sahibim Enese ulaştım o zamanın teknolojisine azda olsa ayak uydurabilmiş Enes’e yardımcı olabilmiştim ama her geçen gün geliştiriciler yeni teknolojiler üreterek üst düzey telefonlara hizmet sunarken ben bu hizmetten mahrum kalıyor, sahibimi de mutlu edemiyordum.
Snapchat desen yüklenmez hafızam yoktur yüklesem bile çalıştıramam işlemcim zayıf ramım düşük kameram zaten tırt ön kameram yok 3.2 mp arka kameram var Enes telefonu çevirip ekrana dokunarak selfie çekiyor bu devirde böyle fotoğraf çekmek mi olur bırak hiç çekme diyorum millet periscopedan selfie çubuğuyla yayın yaparken ben periscope bile yükleyemiyorum çok yaşlandım benim yerime güçlü kuvvetli güzel biri lazım oda bizim alinenin yeni göz bebeği Xperia X dir.”
Tamer Cingöz26 Ağustos 2016 at 07:37
Hali hazırda Sony Xperia Z1 Compact kullanıcısıyım ve ben de #XperiaXistiyorum. 2.5 senedir Z1 Compact ile mutlu olsam da Sony’nin ülkemizdeki tepe modelini kullanmayı herkes ister. Tabii ki Xperia X, Z1 Compact’a göre iyileştirilmiş kamera ve genel arayüz yazılımına, geliştirilmiş bir tasarıma, daha akıcı ve stabil bir performansa, oldukça iyi bir 23 MP hibrit odaklı kameraya ve geliştirilmiş güncel Android 6.0.1 Marshmallow sürümüne sahip olması gibi birçok artıya sahip. Bilindiği üzere Sony, her model de üzerine koyarak gün geçtikçe daha iyi bir durumda olan Xperia serisine imza atıyor. Aslında Xperia X modeline geçmemin en önemli avantajlarından biri de bir fotoğraf çekmeyi seven kullanıcı olduğum için cihazın kamerası olacak. 🙂
Egemen köker26 Ağustos 2016 at 07:44
Abi ben xperia z1 kullanıyorum. Telefonun kameraları berba ötesi. Çok sorunlu çekiyor. Ekranında dokunmatik sorunu var. Mesela bazen bir yere dokunduğunuzda başka bir yerleri algılayabiliyor. Isınıyor. Genel sorunları bundan ibaret.
Özer Işık26 Ağustos 2016 at 09:50
#Xperiaxistiyorum
Sony Xperia Z telefonum artık daha teknolojik daha iyi bir sony ile değişme vakti geldi.
Daha iyi fotolar çekmek
Daha hızlı oyunlar oynamak
En Yeni Android sürümünü kullanmak benimde hakkım değil mi? 😂
İyi Çalışmalar
Eren Doğan26 Ağustos 2016 at 11:27
Sony Xperia z5 Compact kullanıyorum. Cihaz deli gibi ısınıyor, oyunlarda patlayacak die korkuyorum doğrusu, onun dışında ekranı küçük te gelemeye başladı, WhatsApp yazı yazarken zorlanıyorum küçük ekranlı telefon herzaman tercihimdir tabi, yılbaşında telefonu değiştirmeyi düşünüyordum bu yüzden, etknliginizi görünce katılmak istedim, Experia X e talibim..teşekkürler
Muhammed Ruhullah KARABURÇ26 Ağustos 2016 at 11:29
#Xperiaxistiyorum
Nereden başlasam ki 😀 İlk Sony telefonum Xperia Sp’di. Zamanın orta üst segment telefonu diye bilinen özelliklerine göre f/p ürünüydü, gel gör ki hiç bir zaman öyle olmadı bu telefon. Bilenler bilir Sony’nin en problemli cihazlarından biriydi, o telefonu alıp da sorun yaşamayan yoktur heralde. Daha sonra Xperia Z5 Compact’a geçtim, Z5C genel olarak hoşuma gitmişti ilk izlenimimde, fakat daha sonraları Snapdragon 810’un getirdiği ısınma problemi günden güne canımı sıkıyordu. Ayrıca aldığım telefonda donanımsal bir problem vardı, sürekli donmalar, reset atmalar yaşıyordum ve birazda kasa açıklığı vardı. Telefonu servise gönderdim ve sıfır cihazla değiştiler 25 iş günü sürdü. Yeni gelen cihaza daha sim kartı taktıktan sonra daha ilk mobil çağrıda karşı taraf sesimden şikayetçiydi. Bu sürekli devam etti, kimi arasam sesin az geliyor, sesin gelmiyor, sesin oda içinde çok uzaktan geliyor gibi şikayetler aldım. Ama mikrofon video ve ses kaydında gayet güzel çalışıyordu, internet aramaları(Whatsapp,Messenger) da sorunsuzdu. Sadece mobil çağrılarda bu problemi yaşadım. Hat değiştirdim belki şebekeden dolayıdır diye, operatör değiştirdim, belki bulunduğum konum çekmiyordur diye, Gaziantep, Kocaeli, İstanbul da test ettim hepsinde aynı sorunu yaşadım, ama mobil internet gayet güzel çekiyordu, LTE de 120 MBPS aldığım zamanlar oldu. Sonradan bu durum ciddi bir problem olmaya başladı telefon kullanıyorsun ama telefonun ana önceliği telefon görüşmesi yapamıyorsun. Problemin mobil çağrılarda, ortamdaki gürültüyü azaltma özelliğinden kaynaklandığını düşündüm, ortamdaki sesi azaltırken benim sesimi de azaltıyordu sanki. Servise verdim, servis arıza kısmına mikrofon arızalı yazmış o kadar anlattım, neyse ki kağıda açıklama yazıp vermiştim. Ama sorunu tespit edemedik deyip sadece yazılım güncelleyip gönderdiler. Telefon geldi ben hala aynı sorunu yaşıyordum, ne yapmam gerekir diye sordum, tekrar göndermemi istediler. Tekrar gönderdim yine bir şey yapmadılar.
Hala telefonla sıkıntılar yaşıyorum mobil çağrı görüşmesi yapamıyorum.
#Xperiaxistiyorum çünkü Sony kullanıcıları bilir kamera yazılımı fotoğrafların grenli çıkmasına neden oluyor, fakat Xperia X’de bu sorun düzeltildi. Telefonda önceliğim kamera, ekran ve tasarımdır. Xperia X Sony’nin şu ana kadarki en şık telefonu diyebilirim, Xperia Z5C çok fazla kalındı. Yine çoğu Z5C kullanıcısı bilir, kamera uygulaması çok geç açılır ve fotoğrafı çektikten sonra bakmanız için bi 5-6 sn geçmesi gerekir, fakat Xperia X Hibrit odaklama sayesinde 0,6 sn de anı yakalayabiliyoruz. Xperia X’i mağazada test ettiğimde gerçekten vaad edilen bu hızı pratikte de aldım, beni hayran bıraktı adeta. Ayrıca cam değilde metal arka gövde hem daha şık durmasını hem de daha dayanıklı olmasını sağlamış. Daha önce hiç Full hd ekran deneyimi yaşamadım, bunu Xperia X ile Triluminos ekran ayrıcalığıyla yaşamak istiyorum.
Ben telefonda fazla oyun oynamam, o yüzden üst seviye bir işlemci gerekmiyor, bu konu da Xperia X hem ihtiyacımı karşılıyor hem de batarya konusunda da daha avantajlı olmuş oluyor. Ayrıca Snapdragon 650 de alt seviye bir işlemci değil. Yaz aylarında Xperia Z5C kullanmak gerçekten zulüm olmaya başladı, telefon ısınan bi telefon bir de yaz ayı olunca full hd videoda bile 5 dk dan fazla video çekemiyorum, bu durumun ne kadar kötü olduğunu tahmin edebilirsiniz.
Kısaca, sonunda bu telefon oldu diyebileceğim bi telefonumun olmasını istiyorum #Xperiaxistiyorum.
Eren Doğan26 Ağustos 2016 at 11:29
#Experiaxistiyorum çünkü
Sony Xperia z5 Compact kullanıyorum. Cihaz deli gibi ısınıyor, oyunlarda patlayacak die korkuyorum doğrusu, onun dışında ekranı küçük te gelemeye başladı, WhatsApp yazı yazarken zorlanıyorum küçük ekranlı telefon herzaman tercihimdir tabi, yılbaşında telefonu değiştirmeyi düşünüyordum bu yüzden, etknliginizi görünce katılmak istedim, Experia X talibim.. Teşekkürler
Emre Akyüz26 Ağustos 2016 at 11:42
#XperiaXistiyorum hali hazırda xperianın en eskilerinden biri sp olan serisini kullanıyorum. Ailemde herkes sony kullanıyor. Benim aşılamam sayesinde tabi bunlar hep. Xperia X e sahip olursam eski telefonumu seve seve inceleme için gönderebilirim.
Mert Çalışkan26 Ağustos 2016 at 12:09
#XperiaXistiyorum
2 yıldır Xperia SP modelini kullanmaktayım.Aldıktan 1 sene sonra telefon artık kasmaya ve donmaya başladı.Ve 4.4 güncellemesini, nedensiz bir şekilde vermediklerinden dolayı yeni telefon almak için Sony düşünmüyordum. Çünkü telefonda yaşadığım sorunların en büyük nedeni 1GB ramin yetmemesi, yazılımın 4.3de kalması ve hataların giderilmemesiydi. Xperia X’e sahip olursam ilk yapmak istediğim şey uygulamaları arka arkaya açıp kullanmak ve kamerasıyla anı yakalamak olacak. Herkese bol şans.
Ergin Engin Turan26 Ağustos 2016 at 12:54
Merhaba. Daha önce Xperia Ars S kullanıyordum. Xperia Z ilk çıktığında “bu telefon benim olmalı” demiştim ve Arc S’imi satıp Z’mi almıştım. Yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum ve çok memnunum. Aslında genel olarak Sony hayranıyım ve kaliteden ödün vermediği içinde elektronik eşyalarımın çoğunda, bütçem yettiği kadarıyla Sony’i tercih ediyorum. Teknolojiyle aram iyi olduğundan telefonu gerek donanımsal gerekse yazılımsal olarak tüm verimliliğiyle kullanmak istiyorum. Bu merakımı bir üst seviyeye taşıyarak android işletim sistemiyle (Custom ROM) ilgilenmeyi düşünüyorum. Tabi ki bunu başarabilmek için teknolojiyi takip etmek ve donanım olarak yeterli kapasiteye sahip bir cep telefonuna ihtiyaç duyulabiliyor. Bu hedefime katkıda olmanızı temenni ediyor ve bende #XperiaXistiyorum 🙂
Enver DEVE26 Ağustos 2016 at 14:03
Şuan kullanmakta olduğum Xperia Z1 modelinden Xperia X’e geçme sebeplerim; RAM, CPU, Kamera, Display, Batarya ve Ses donanımının en az 3’e katlanması diyebilirim. Xperia Z1’i aldığım heyecanı X’i elimde tuttuğumda da yaşamak istiyorum. Fotoğraf çekmeyi, müzik dinlemeyi seven birisi olarak, elimdeki cihazın güncel özelliklere sahip olmasına çok özen gösteririm. Hem tasarım, hem donanım, hem de gelecek olan Android™ N (Nougat) yazılımın isteklerimi karşılayacağından Sony’i sevdiğim kadar eminim.
Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
#XperiaXistiyorum
Hakan DİNÇTÜRK26 Ağustos 2016 at 14:08
Xperia M4 Aqua kullanıyorum, artık depolama sıkıntısından bıktım ve daha teknolojik bir Xperia’ya geçmek istiyorum 😀
ferhat sulu26 Ağustos 2016 at 14:12
Sony xperia M4 auqa kullanıyorum … Telefonun içinden sürekli birşeyler silmekten sıkıldım ve xperia ile ilgili bütün özellikleri sizden dinlemek tam bilgi almk güzel… xperia x çok güzel bir ürün . android güncelleştirme serisinde N sistemi alacağı da açıklandı. Ödülü kazanmayı çok isterim. M4 aqua çok güzel fakat 8 gb lık hafıza içler acısı android 6.0.1 ile gelecek olan hafıza birleştirme olayı da gelmedi m4 e en azından güzel performanslı bir telefonum olur iyi yayınlar dilerim.
ferhat sulu26 Ağustos 2016 at 14:14
#Xperiaxistiyorum
Sony xperia M4 auqa kullanıyorum … Telefonun içinden sürekli birşeyler silmekten sıkıldım ve xperia ile ilgili bütün özellikleri sizden dinlemek tam bilgi almak güzel… xperia x çok güzel bir ürün . android güncelleştirme serisinde N sistemi alacağı da açıklandı. Ödülü kazanmayı çok isterim. M4 aqua çok güzel fakat 8 gb lık hafıza içler acısı android 6.0.1 ile gelecek olan hafıza birleştirme olayı da gelmedi m4 e en azından güzel performanslı bir telefonum olur iyi yayınlar dilerim.
BURAK DEMİRCİ26 Ağustos 2016 at 14:20
SONY XPERİA Z2 kullanıyorum XPERİA X’e geçmek istiyorum çünkü telefonumun modeli yeni nesile göre eskidi ve güncelleme desteği olmayacaktır hem güncel bir sürümde telefon kullanmak hemde donanım olarak güçlü ve yeni nesil bir telefona sahip olmak istiyorum ayrıca daha hızlı ve iyi bir kameraya sahip olmak istiyorum amatör fotoğrafçılıkla uğraştığım için kendi makinemi yanımda götüremediğim zaman iyi bir telefona ihtiyacım oluyor SONY kamera konusunda çok üst düzel olduğu için ben için biçilmiş kaftan diyebilirim fakat daha hızlı ve daha kaliteli bir kamera olması daha iyi olur tabi benim açımdan.
Abdurrahman Bilgin26 Ağustos 2016 at 14:26
#XperiaXistiyorum
Merhaba ben şuan da Sony’nin Xperia M5 modelini kullanmaktayım cihazım elbette benim için çok özel ama Sony nin resmi açıklamalarında M5 e Nougat 7.0 sürümünü vermeyeceğini öğrendim gerçekten çok üzüldüm zaten M5 6.0 a henüz yeni geçti çok sevinmiştim nihayetinde Nougat sürümünü kullanmayı çok isterdim Xperia X in de kısa sürede güncellemeyi alacağı belli öğrenci olmak Nougat kullanamamak galiba kazanan arkadaşa hayırlı olsun iyi günler hwp ailesi 🙂
Abdurrahman Bilgin26 Ağustos 2016 at 14:33
#XperiaXistiyorum Merhaba ben şuan da Sony’nin M5 modelini kullanmaktayım cihazım elbette benim için çok özel ama Sony nin resmi açıklamalarında M5 e Nougat 7.0 sürümünü vermeyeceğini öğrendim gerçekten çok üzüldüm zaten Marshmallowa çok geç geçtik çok sevinmiştim nihayetinde Nougat sürümünü kullanmayı çok isterdim Xperia X in de kısa sürede güncellemeyi alacağı belli öğrenci olmak Nougat kullanamamak galiba kazanan arkadaşa hayırlı olsun hwp ailesine iyi günler dilerim 🙂
Tuğrul Evlek26 Ağustos 2016 at 14:42
Xperia Z kullanıyorum ve telefonum gerçekten çok sağlam sırf şekil olsun diye arkadaşların yanında yere atıyorum 😀 ve kuzenime ve arkadaşlarıma bile Sony tavsiye ediyorum Z güncelleme alacak diye kaç ay beklemedik ki ama artık güncelleme bitti ve yeni lazım ama alamıyorum ve Xperia X denemek istiyorum. tabi ayrıca lock secren kaydırma çok iyi olmuş
#Xperiaxistiyorum
Tuğrul Evlek26 Ağustos 2016 at 14:45
Xperia Z kullanıyorum ve telefonum gerçekten çok sağlam sırf şekil olsun diye arkadaşların yanında yere atıyorum 😀 ve kuzenime ve arkadaşlarıma bile Sony tavsiye ediyorum Z güncelleme alacak diye kaç ay beklemedik ki ama artık güncelleme bitti ve yeni lazım ama alamıyorum ve Xperia X denemek istiyorum. tabi ayrıca lock secren kaydırma çok iyi olmuş #Xperiaxistiyorum
Buğra SAVAŞ26 Ağustos 2016 at 15:04
İyi Günler Xperia SP kullanıyorum yaklaşık 2.5-3 sene olacak telefonu alalı 2013 çıkışlı bir telefon bu Xperia Z den sonra piyasaya sürülmüş 2013 ün orta seviyesi değil bu tabiri kabul etmiyorum fiyat performans telefonu olarak tanıtılmış bir telefon. Xperia yı takip ediyorsunuz bu modelin aslında ne kadar sorunlu bir model olduğunu burda çok fazla sizlere bahsetmeme gerek yok ama yarışma şartlarını ve kazanma olasılığımı arttırmak için buraya aklıma gelen herşeyi yazacam Ersin abi okurken biraz yorulabilirsin kusura bakma 🙂 Bu telefonu zamanında sonynin tanıtım dolduruşlarına gelerek büyük umutlarla aldım ve sahiplendim telefon konusunda videolarınızda bahsettiğiniz düşüncelere katıldığım için apple ve samsung hiçbir zaman düşünmedim düşünmüyorum beni karşılayacak telefonları sonynin yaptığını bu işte yeterli olduğunu düşündüm her zaman ki hala dahada düşünüyorum ama bazı şeyleri artık yanlış yapıyorlar Xperia SP her zaman sorunlu bir model oldu sorunlar ilk zamanlarda farkedilemeyecek kadar ufakda olsa zaman geçtikce daha büyük sorunlarla karşılaştım telefon zamanı gereği direk 4.2 yada 4.3 ile çıkması gerekirken 4.1.2 ile çıktı telefon 1 tane major güncelleme aldı hayatı boyunca oda 4.3 güncellemesiydi 4.3 güncellemesi beni heyecanlandırmıştı ilk defa bir major güncelleme beklentiler büyüktü ufak tasarım değişiklikleri filan insanın hoşuna gidiyor tabi ama zaman geçince herşeyin tozpembe olmadığını farkediyorsun yazılımda lib problemleri ram problemi adreno problemleri çıkıyor ki zaten telefon kullanılmaz halde dedim 4.4 alalım düzelir hepsi sony candır bakar bi çaresine olabilir böyle şeyler 8 ay 4.4 ün test edilmesini bekledim o arada m2 modeli çıktı beni şaşırtan model bir kaç yonga seti değişikliği dışında telefonun SP den farkı yoktu ki bu telefon SP yi bitirdi satış politikası gereği sony bu telefona 4.4 – 5.1.1 verdi bu telefonun satması için SP ye 4.4 vermedi bizi o sorunlu 4.3 de bıraktı yani telefonu kullandığın sürece instagram sen bakarken birden kapanacak twit okurken uygulama birdan kapanacak clash of clans oynarken sohbete katılmak için yazabileceğin bir klavye bulamayacaksın ( bunlar hep ram yetmezliğinden) oyun kurmayı geçtim telefona olan sosyal medya uygulamalarını bile güncelleyemeden kullanmaya çalışacaksın ki facebook 1.9.7 ve 1 yıl önceki sürümleri kullanıyorum snapchat v7.0 vb(snapchatte video snap atmıyor telefon ) ve gelen her güncellemeyi yüklemekten korkma duygusu telefonun ön kamerası düşüktü alırken buna dikkat etmedim sonra selfie akımı baş gösterdi ve telefonumun ön kamerası yok karanlık karıncalı çekiyor 🙂 yukarıda Xperia Z – Z1-Z2 hatta Z3 ü olan adamlar X istiyorlar benim arkadaşımda Xperia Z var her türlü sony desteğini alıyor destekliyor telefon uygulama olarak vb ve hiç kasma yok ısınmayı dert ediyorlar (keşke tek derdimiz bu olsa) benim telefonum periscope scorp ve artık sony temalarını desteklemiyor oyun oynanmıyor ve geçtiğimiz ay telefonumun ekranında bir sorun ortaya çıktı ekranda hiç bir kırık çizik yokken iç ekranda ufak bir delik var galiba telefon ısınınca orda bir sıvı yükseliyor ekrana bu gözle görülebiliyor ekran kapalıyken bu sıvı çıktığında dokunmatik kafayı yiyor yani telefon ısınana kadar rahat kullanabiliyorum , yeni telefonumun xperia olması gerektiği düşündüğüm , (facebookta beni belki görmüşsünüzdür) fotoğraflarla ilgilenirim manzara fotoğrafı çekmeyi severim bu yüzden iyi kamerası olan bir telefon istediğim, günümüz koşullarında kasmayan rahat bir telefon ve parmak izi için #XperiaXistiyorum Bu güzel yarışma düşüncesi için emeği geçen herkese teşekkürler 🙂
Buğra SAVAŞ1 Eylül 2016 at 15:05
katılım iptal
Görkem Avcu26 Ağustos 2016 at 15:07
Halı hazırda Xperia z3 kullanıcısıyım, çok severek aldığım bir cihazdır kendileri aslında ama aramız şu sıralar limoni. Arayüz konusunda sağolsun ustume gelmiyor ama şarj kapağının içinde ki silikon kısmı koptuğu için kapağını her darbede dışarı veriyor ve en çok moralimi bozan kısım da sokette sıkıntı var. Sarjdayken çoğu zaman etmemeye başlıyor ve sabah kalkınca tokat gibi iniyor suratıma o %30 lar %20 ler. Bana da kızgın sanırım biraz zatı-alileri, gözüm gibi baksam da arada bi kaç dusurdum kendisini. Birde arka kapağı yanlardan dışarı çıkıyor hanı dar pantolon giyince yandan basenlerin çıktığı gibi. Onun dışında aslında pek sorunum yok telefonumla. Sadece fazlasıyla değişken bi ruh haline sahip, gece vakti daha doğrusu az ışıkta bazen varını yoğunu ortaya koyup en azından goz yormayacak şeyler cekiyorken bazen tenezzül dahi etmiyor, bazen 2 saatte dolan şarkı bazen 3 saatte doluyor. İşin aslı ben kızımla mutluyum ama sanırım artık o beni pek sevmiyor. Kendim için olmasa bile onun için istiyorum bunu. Hak etmiyorum artık onu, o daha iyilerini layık. Xperia X ile daha stabil ve profesyonel bi ilişki istiyorum sanırım. Birbirimizi yormadan, güzel fotoğraflar çekebileceğim seviyeli bi ilişki. Umarım buna vesile olursunuz. Teşekkürler.
Salihcan aydın26 Ağustos 2016 at 15:13
Xperia z kullanıcısıyım 2013’de almıştım. Orjinal camı bildiğimiz plastik gibi soyulmaya başladı sanki hava almış gibi dokununca atıyor. Arka kapak full cizik ve açıklık var kasada yamukluk var en önemliside Android 5.1 var wifi veya mobil veri açıkkın cok şarj yiyor ve cok ısınıyor bildiğimiz Android 5 sorunları snapchat kasıyor kaldırmıyor scrop periscope vs facebook twitter instagram kasmalar oluyor ön kameram 2 arka 13 mp çekimler eski olduğu için lensler cok kötü çekiyor kumlu kumlu şarj 2.5 saate bitiyor. Android e ve Xperia alıştım için Xperia X’i istiyorum.
Ömer F. Ramazan26 Ağustos 2016 at 16:08
#xperiaxistiyorum
öncelikle merhaba. ben xperia m2 aqua kullanıyorum. bütçeme en uygun sony cihazı olduğu için almıştım ama artık zamanını doldurdu. performans kamera hafıza alanında cok kötü bir izlenimi var. xperia x i istememin sebebide piyasadaki en gelişmiş kamera, iyi işlemci performansı, iyi depolama alanı, aldığı güncellemeler, dikkat çeken şık tasarımı gibi özellikleri nedeniyle istiyorum. tam beni yansıtıyor :D. İnşallah kurada bana çıkar. hwp ailesinede bu güzel kampayasından ve düşüncesinden ötürü teşekkür ediyorum 🙂
ismail çakmak26 Ağustos 2016 at 16:36
Kullandığım model Sony xperia z3 kamerasından istediğim verimi alamıyorum xperia x’in 23 mp kamerasının ve lens kalitesinin bana kat ve kat yeteceğini düşünüyorum özellikle kılıfla telefon kullanmayı sevmediğim için xperia x’in lime gold renk seçeneği tam bana göre umarım ihtiyacı olan kişiye çıkar.
#XperiaXistiyorum
Sertan Bozkurt26 Ağustos 2016 at 16:39
Xperia T2 Ultra kullanıyorum. 3 yıl önce almama rağmen halen stabil olarak çalışıyor. En sevdiğim ve vazgeçersen zorlanacağım özelliği 6 inç ekranıdır. Bu nedenle Xperia X’i en iyi emanet edebileceğiniz kişi olacağımı düşünüyorum. Teknik konulara gelirsek Snapdragon 650 işlemci, 3 GB Ram, 23 MP Öngörücü Hibrit Otomatik Odaklama özellikli kamerası, 2 güne kadar pil ömrü ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesi ile yeni bir Xperia deneyimi yaşamak için #XperiaXistiyorum
Caner26 Ağustos 2016 at 16:55
Merhab. #XperiaXistiyorum çünkü. Sony Xperia cihazlarını senelerdir kullanıyorum. İlk xperia telefonum Xperia Ray’dı daha sonra sırasıyla. Xperia SP,Xperia Z3,Xperia Z5 kullandım. Fakat Z5’im henüz 6 aylıkken metroda çalındı ve bulunamadı. Şu an Xperia M4 aqua kullanıyorum. Bu da arkadasımın eski telefonu sağolsun verdi,lakin Hafıza,performas ve kamera sıkıntısı yuzunden sorunlar yasıyorum. Bu yüzden X benim olmalı. Kısaca #XperiaXistiyorum
Hasan Karasu26 Ağustos 2016 at 16:58
#XperiaXistiyorum Merhaba ben Hasan sony Xperia z3 compact kullanıcısıyım. İlk telefonundan bu yana sony kullanıyorum. Sony benim karakterimi yansıtan bir telefon o yüzden başka markalar ilgimi çekmiyor. Video da anlattığımız gibi sony Xperia x te gerçekten son noktayı koymuş. Her markada olduğu gibi sony nin de aldığı şikayetler oluyor ama bu markadan vazgeçeceğim anlamına gelmez. Z3 compact ta bariz olarak hemen hemen her kullanıcının yaşadığı yan kapak sorununu ben de yapıyorum. Xperia x ve bu sorunun ortadan kalktığına eminim. O yüzden Xperia x istiyorum. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
Erdoğan Kaan Tunçel26 Ağustos 2016 at 17:04
Öncelikle herkese merhabalar diyorum. ben şuan da sony xperia z kullanmaktayım. 4 nisan 2013 tarihte 1899 liraya sony center dan aldım (telefon 5 nisanda satışa sunuldu sony centerda ki beyfendiyle yarın işim olduğunu bu günden alıp alamayacağımı sormuştum ). Açıkçası telefonumu hala seviyorum işimi görüyor fakat telefonun üstünde olan sd s4 pro işlemcisi 1080p ekran da ne yazık ki yeterince iyi değil ve telefon ısınma yapıyor.Bu sebeple de telefonun sarjı 2 saat (ekran açık)olarak dayanıyor. xperia x olarak sanırım en çok seveceğim kısım sarj kısmı ve ergonomi kısmı olacak(xperia z köşegen olduğu için bazen eli ağrıtabiliyor). Tasarım olarakta şu an ki en iyi tasarım diyebilirim xperia z2 ile birlikte. Bu sebeplerden ötürü xperia x istiyorum.Yarışmaya katılan herkese bol şans diliyorum. Teşekkürler.
Minebilan26 Ağustos 2016 at 17:04
#XperiaXistiyorum
Eski telefonum sony xperia arc bildiğiniz gibi eski bir model
Şikayet ettigim yanlari
1.küçük ekranlı olmasi
2.yeni nesil uygulamalari kullanmakta zorlanmam ve hic kullanmamamam
3.hafizasinin yetersizligi
Sony Xperia x i isteme sebeplerim
1.daha büyük ekrani olmasi
2.ekran kasa uyumu
3.32 gb hafizasi
4.hoparlör ve kulaklik performansinin muzik zevkimi tatmin etmesi
5.ince tasarim
6.kamerasinin hizli fokuslama ozelligi
Sedat Taş26 Ağustos 2016 at 17:21
#XperiaXistiyorum
Xperia Z kullanmaktayım. Cihazı 2013 de satın aldım. Telefonumdan çok memnundum gerçekten üst düzey bir model ve benim ilk android telefonum. Tabi o zamandan bu yana darbeler aldı sorunlar çıkarmaya Başladı. Sony gerçekten insanın gözünü ve isteklerini okşayan telefonlar üretiyor. Benim fotoğrafçılık hobim var ve bu telefonun artık yeterli düzeyde olmadığını düşünüyorum Xperia X in harikalarından yararlanmak istiyorum. Android telefon olarak sony nin tasarımlardan devam etmek istiyorum. Kanalınızda başarılar dilerim.
Emre OFLAZ26 Ağustos 2016 at 17:41
Xperia E4 cihazı kullanıyorum.2 yıl önce aldım hali hazırda hiçbir problemi yok fakat güncellenen teklonojiyi ne kadar takip etsemde uzun zamandır üst seviye bir model alamadım.Xperia X başta istememin sebebi 3 yıl gibi bir süre Xperia Z kullanmış olmam bildiğiniz üzere Z serisinin ilk amiral gemisiydi.Her ne kadar X tam anlamıyla amiral gemisi olmasada şuan ülkemizde en üst Sony modeli diyebiliriz.Gerçekten Z de olduğu gibi X serisinin ilk cihazını kullanmayı çok isterim.
Xperia E4 ile Xperia X arasında nasıl farklılık olduğuna kısa değineceğim.En başta bu yıl Nisan ayında ülkemizde başlayan 4G hizmetinden E4 modeli yararlanamamaktadır.Güncelleme desteği ne yazık ki giriş seviye modeli olduğu için Lollipop sürümünde bırakıldı.Kamerasına gelecek olursak ön kamera gerçekten artık bir ihtiyaç ve E4 ile X arasında bu fark oldukça fazla bu yüzden #XperiaXistiyorum
Beytullah işler26 Ağustos 2016 at 17:55
#XperiaXistiyorum
Sony Xperia zaten başlı başına bir kalite z3 kullanıyorum yalana gerek sonuna kadar harika bir telefon fakat arka cam kapağı kırıldı değiştirmek biraz sıkıntı karizmayı çizdirmemek lazım elmacılara slm olsun…..
Ömer EROĞLU26 Ağustos 2016 at 17:57
Sony Xperia P kullanımyorum. Şuan kullanığım Xperia P artık ekranında çizikleri oluştu şarj süresi 6 saat kadar azaldı.
Snapchat, instagram, facebook, gibi appleri hafıza yetersizliğinden kullanamıyorum. Ekran küçük parmaklarım geniş sms yazarken zorlanıyorum ve Xperia P’ye nazaran daha büyük ekranlı telefon kullanamak istiyorum. Fotoğraf çekmede oldukça yavaşladı Albüm uygulamasını açtığımda baya beklemem gerekiyor. Öğrenciyim yeni telefon alacağım fakat alamıyorum.2012 yılından beri kullanıyorum artık değişme zamanı geldiğine inanıyorum. Sony markasından da sonuna kadar memnunum sonuna kadar arkasındayım. Eminim ki Xperia X den daha da memnun kalacağımdan şüpem yok
#XperiaXistiyorum
Yusuf26 Ağustos 2016 at 18:12
S.A abi sony xperia m4aqua am var hafızası çok düşük 8gb kasıyor ve yavaş kamerası çok kötü durumum musait olmadığı için başka telefon alamadım xperia x i bana veririseniz çok mutlu olurum ve size çok dua ederim kendinize iyi bakın abi sizi çok seviyorum iyi çalışmalar allah muaffak eylesin
Batıkan26 Ağustos 2016 at 18:19
Abi sony manyağı bir insanım 1.si ve xperia serilerinde yükselmek istiyorum t2 kullanıyorum daha öncesinde z3 z2 ve m4aqua yı kullandım ama maddi sıkıntılar sonucu satmak zorunda kaldım. ama bu hediyeye layık görülürsem cidden sevinmiş olucam. çünkü sony işletim sistemi cidden hoşuma gidiyor ve vazgeçmeyeceğim tek işletim sistemi. #XperiaXistiyorum
SERKAN Erdoğan26 Ağustos 2016 at 18:35
#Xperiaxistiyorum
Cihazım M4 AQUA, gelmeyen Android sürümleri, asla boş olmayan depolama alanı , yeni uygulamaları depolama sorunundan dolayı yükleyememesi sebebiyle bu yaşadığım şeylerin Sony aşkımı zedelemesine izin vermeyip Xperia X istiyorum.
Muhiddin Enes ORAN26 Ağustos 2016 at 18:44
#XperiaXistiyorum çünkü;
Sony xperia z2 kullanıcısıyım
Sony nin mükemmel arayüzü ve kullanımı
Kullanıcıya verdiği değer ve güncelleme hızı
İlk 4K video kayıt
Mukemmel ses kalitesi
İlk suya ve toza dayanıklılık sertifikaları
Kısacası piyasanın hemen hemen bütün telefonlarinin kamera sponsoru
Sony xperia x i şu nedenle istiyorum kamera, ses, ve pil ömrünü deneyip sonuçlarını xperia z2 ile karıştırmak için.
SAMED BOZABALI26 Ağustos 2016 at 19:07
Xperia aqua m4 kullanıyorum herkes gibi internetten xperia x özelliklerini kopyala yapıştır yapmak istemiyorum benim xperia x ‘e geçmek isteme sebebim m4 aquanın hafıza sorunu,çok fazla ısınması , performans düşüklüğü ,android 6.0.1 geldikten sonra ses çıkışının kötüleşmesi ve sürekli kasması inşallah bana gelir diye ümit ediyorum çekilişi yapan arkadaşlara teşekkür ederim saygılar.
SAMED BOZABALI26 Ağustos 2016 at 19:15
Xperia aqua m4 kullanıyorum herkes gibi internetten xperia x özelliklerini kopyala yapıştır yapmak istemiyorum benim xperia x ‘e geçmek isteme sebebim m4 aquanın hafıza sorunu,çok fazla ısınması , performans düşüklüğü ,android 6.0.1 geldikten sonra ses çıkışının kötüleşmesi ve sürekli kasması inşallah bana gelir diye ümit ediyorum çekilişi yapan arkadaşlara teşekkür ederim saygılar
SAMED BOZABALI26 Ağustos 2016 at 19:16
#XperiaXistiyorum Xperia aqua m4 kullanıyorum herkes gibi internetten xperia x özelliklerini kopyala yapıştır yapmak istemiyorum benim xperia x ‘e geçmek isteme sebebim m4 aquanın hafıza sorunu,çok fazla ısınması , performans düşüklüğü ,android 6.0.1 geldikten sonra ses çıkışının kötüleşmesi ve sürekli kasması inşallah bana gelir diye ümit ediyorum çekilişi yapan arkadaşlara teşekkür ederim saygılar.
Muhammet AKMEŞE26 Ağustos 2016 at 19:55
Merhabalar kolay gelsin öncelikle. Ben Xperia Z2 modelini kullanıyorum ve cihazın eskimesinden dolayı yaşadığım ısınma problemi ve şarjın eskisine nazaran daha da çabuk bitmesi hususlarından dolayı cihazımı yenilemeyi düşünüyordum. Fakat bir öğrenci olduğumu göz önünde bulundurunca maddi imkanlar yetersiz gelebiliyor. Xperia X gerçekten de incelediğimde hoşuma gitti benim için Sony her zaman diğer üreticilerden en az 7897564561321 adım ileride olmuştur. Cihazınıza talibim tabir caizse. #XperiaXİstiyorum
Ahmetcan Arslan26 Ağustos 2016 at 20:53
Xperia Z3 kullanıyorum android 7.0 Nougat güncellemesi için teste tabi tutulan ve sonrasında bu güncellemeyi almıycağı açıklanan Z3 tamamiyle benim için bi hayal kırıklığı oldu bu yüzden #XperiaXistiyorum..
Samet Çankaya26 Ağustos 2016 at 21:24
2012 yılında aldığım xperia neo telefonunu halen daha kullanmaktayım telefonun dahili hafızası 320 MB olduğu için facebook lite, whatsapp ve bir sözlük uygulaması yüklü telefonu rootlayıp kendi programlarını silip diğer uygulamaları hafıza kartına yüklediğim halde başka program yüklerken yetersiz hafıza hatası alıyorum telefondan memnunum aslında sadece hafızası 320mb, şarj konusunda bataryası eskidi çabuk bitiyor telefonun üniversiteye gidiyorum ve bu sorunlar çok sıkıntı yaratıyor arkadaşlarım zaman makinasınımı keşfettin o telefonu nerden buldun diye dalga geçiyorlar bundan önceki 2 telefonumda sonydi bana sony fanı diyebilirsiniz ama maddi koşullardan dolayı (malum öğrencilik) yeni telefonlarını alamıyorum xperia x telefonunu gördüm beğendim talibim eğer sizinde izniniz olursa Allahın izni peygamberin kavliyle #XperiaXistiyorum 🙂
Funda Karaçetin ZEYREK26 Ağustos 2016 at 21:31
Merhaba
Xperia S LT26İ kullanıyorum.
S in ekranı küçük geliyor,ram yetersiz kalıyor.
Kocam Z2 kullandığı için bana hava atıyor:) X alırsam ona çok daha fazla hava atacağım için bana vermelisiniz:)
Eyüp Demirci26 Ağustos 2016 at 22:47
Merhabalar. Xperia Z3 kullanıyorum, 2016 mayıs ayına kadar hiçbir sıkıntım yoktu ancak pildeki ufak sorunlardan ötürü malesef Ankara kvk ya göndermek zorunda kaldım ve yapmaz olaydım, cihaz servisten geldiğinde ahizesinde sorun çıktı geri gönderdim bu kez geldiğinde de nfc çalışmıyordu neyse sorun olmaz deyip yoluma devam ettim ancak yaklaşık bir hafta önce de ekranımın sol üst köşesi açılmaya başladı {sanırım sıcaktan}, ve şarj kapağım da artık kapanmaz oldu, bu yüzden #XperiaXistiyorum. Özellikle parmak izi okuyucusu, süper otomatik modda çözünürlük seçebilmek ve hibrid otofokus beni cezbeden özellikleri. Teşekkürler, kolay gelsin, inşallah o X benim olur ve X e gereken değeri veririm 🙂
Mert27 Ağustos 2016 at 00:49
Ben çok eski bir sony kullanıcısıyım ve hala severek kullanıyorum.Cihazım Sonyericson Xperia Ray.Cihazımı babama bundan 5 sene önce karne hediyesi olarak aldırmıştım.Cihazı biraz acımasızca kullandım defalarca yere düşürdüm ekranında biraz cizilmeler oluştu ve birazda kasa hasar aldı o kadar. Bi telefonun bu kadar dayanması benim için ilginçti. Telefonumu deyiştirmeyi düşündüm ama hiç bi telefon içime sinmedi ve yeni bir sony almayı düşündüm ama çok pahalıydı sony telefonlar. Buyüzden telefonumu yıllarca kullandım. Ve halada severek kullanıyorum. Ama artık yeni bir telefon alma vaktim geldi. Bu yüzden bu yarışmaya katıldım. Sony Xperia X e gelince onun kamera özelliklerini çok beğeniyorum. Ve şuanda dünyadaki en iyi kamera ya sahip telefonlardan.Yazılımı zaten android deki en stabil yazılım. Donanım da ise yeterli her işinizi görör
Numan Iba27 Ağustos 2016 at 00:51
Merhaba,
Akıllı telefon kullanmaya karar verdikten sonra uzunca bir süre araştırma yaptım ve ilk akıllı telefonum Xperia Z2 oldu. Cihaz yeni çıkmıştı ve özellikle kamerası ile dikkatimi çekmişti. Xperia cihazımdan aşırı ısınma sorunu dışında memnundum ve daha sonra tasarımıyla beni etkileyen Xperia’nın Z3 modeli piyasaya çıktı. Sony’nin 6 ayda bir amiral politikasına rağmen Z3 modelini aldım. Şu an ise uzun bir süre geçti. Daha sonra Z3+ ve Z5 modelleri çıktı ama hoşuma gitmedi. Ben de yeni bir cihaz almamayı tercih ettim. Daha sonra X modeli çıktı ve teknik özellikleri ve özellikle kamerası ile dikkatimi çekti. Bu modelin diğer teknik özellikleri ise yine Z3 modeli gibi uzun süre yarı yolda bırakacak gibi görünmüyor. Gerek kamera, grafik işlemcisi, yeni pil teknolojisi gerekse de yine küçük dokunuşlar olsa da değişmeyen omnibalans tasarımıyla yeterince çekici bir model. İşte bu yüzden #XperiaXistiyorum 🙂
Diğer arkadaşlara da bol şans diliyorum.
Sevgiyle kalın..
Mehmet27 Ağustos 2016 at 01:23
Xperia m5 kullanıyorum yazacaklarım buraya sığmaz anladınız zaten o yüzden #XperiaXistiyorum
Mustafa Zümrüt27 Ağustos 2016 at 01:30
Sony Xperia Tipo kullanıyorum. Bu telefon görüp görebileceğiniz en alt seviye Sony modeli. Beni taş devrinde kalmakla suçluyorlar. Olmayan ön kamerası, 3.2 mp’lik arka kamerası, açılmayan rehberi, ufacık tefecik ekranı, 512 MB Rami, ve tuğla gibi kalınlığı. Ayrıca kendinden geçmiş bir kasa.. Mağduriyetimi anlayamazsınız..
#XperiaXistiyorum çünkü işlemcisi, kamerası, ekranı, parmak izi okuyucusu ile tam bir teknoloji harikası. Xperia X’te beni en çok çeken suya daldırıp çıkardıktan sonra oluşan dalga köpürtmesi..
Sait Güldal27 Ağustos 2016 at 08:51
#XperiaXistiyorum
Çünkü;
Sony Xperia™ Z2 kullanıyorum. Ben yaklaşık 10 yıldır Sony kullanıcısıyım. Sony Ericsson K300i ile başlayan bu serüvende en son cihazım Xperia™ Z2 oldu. Gerek tasarım gerekse donanım anlamında çok memnun olduğum cihazımı artık üst seviye bir başka Sony ile değiştirmek istiyorum. Açıkçası Xperia™ X serisi ile tasarım anlamında biraz daha farklı bir boyuta ulaşan Sony’nin nasıl bir iş çıkardığını çok merak ediyorum. Kendi cihazım da 2 yılı geçti fakat tertemiz duruyor. Hem tasarım,hem kamera hem de tasarım olarak beni çok cezbediyor Xperia™ X. Açıkçası artık kamera modları ya da custom yazılımlar da kullanmatan sıkıldım.En azından son cihaz ile son yazılımla mutlu mutlu bir sonraki Sony’e kadar kullanmak istiyorum.Hayranı olduğum bu Japon devinin yeni cihazına sizin aracılığınızla geçmek benim için çok daha iyi olacak. QNovo teknolojisi,parmak izi olan güvenlik sistemi ve akıcı arayüzü diğer cazip özellikleri. Ve elbette dün açıklanan resmi listeye göre Android Nougat 7.0 alacak olması da çok büyük artı.
Şahin Başcı27 Ağustos 2016 at 11:11
Merhabalar ,
Z3 compact kullanıyorum Xperia hayattır tarzdır kalitedir diyorum ve #XperiaXistiyorum 🙂
Murat27 Ağustos 2016 at 11:24
Sony xperia x a kullanıyor bataryası bana kafayı yedirti
Mustafa Akarsu27 Ağustos 2016 at 15:28
xperia Z2 kullanıyorum telefonum çok güzel memnunum tek sıkıntısı paralel ithalat almıştım o yüzden D6502 serisi 4.5 G desteklemiyor o yüzden X’e geçmek istiyorum 🙂
Mustafa Akarsu5 Eylül 2016 at 19:11
maalesef dün kullandığım z2’minde cebimdeyken anlamsızca ekranı kırıldı şuan yeni telefona çok ihtiyacım var teşekkürler
Mustafa Akarsu27 Ağustos 2016 at 15:31
xperia Z2 kullanıyorum telefonum çok güzel memnunum tek sıkıntısı paralel ithalat almıştım o yüzden D6502 serisi 4.5 G desteklemiyor o yüzden X’e geçmek istiyorum 🙂 #XperiaXistiyorum
Selimcan27 Ağustos 2016 at 16:21
Abi ben 2 senedir z1 kullanıyorum ve xperia x cok guzel yani hayalimdeki telefon insan içinde çikarip hava atabilcegim bir telefon abimde z5 var babam bana almiyo siz yollarsaniz çok mutlu olurum lütfen çok istiyorum
Erkan Narlı27 Ağustos 2016 at 17:30
Abim bende Sony Xperia M4 Aqua var. Bu yaz arkadaşlarla Selimpaşa’ ya denize gittik. Arkadaşım tutturdu denizin altında selfie çekelim havamız olsun diye. Ee benim telefon su geçirmez ya mecburen kurban seçildik:) Nefesi tutup deniz 1 metrecik altına indik pozları veriyoruz falan elimden telefon bi kaydı yakalayabilene aşk olsun. 4 kişi dalıp dalıp çıktık telefon arıyoruz. Sonunda 15 dakika sonra telefonu bulduk. Başka bir sıkıntısı yok ama telefonla konuşurken ses karşı tarafa az gidiyor. Yükses sesle konuşmaktan artık normalde de sesimi ayarlayamaz oldum:) Gene Sony sağlam telefon yapıyor yoksa kullanılmaz hale gelmişti.
Erkan Narlı27 Ağustos 2016 at 17:37
Abim bende Sony Xperia M4 Aqua var. Bu yaz arkadaşlarla Selimpaşa’ ya denize gittik. Arkadaşım tutturdu denizin altında selfie çekelim havamız olsun diye. Ee benim telefon su geçirmez ya mecburen kurban seçildik:) Nefesi tutup deniz 1 metrecik altına indik pozları veriyoruz tam ayarladım çekicem elimden telefon bi kaydı yakalayabilene aşk olsun. 4 kişi dalıp dalıp çıktık telefon arıyoruz. Sonunda 15 dakika sonra telefonu bulduk. Başka bir sıkıntısı yok ama telefonla konuşurken ses karşı tarafa az gidiyor. Yükses sesle konuşmaktan artık normalde de sesimi ayarlayamaz oldum:) Gene Sony sağlam telefon yapıyor yoksa kullanılmaz hale gelmişti. #XperiaXistiyorum ( Yorumumu face ve twitterda paylaştım=)
Birol Başıbüyük27 Ağustos 2016 at 17:48
Öncelikle tüm hardwareplus ailesine merhaba ve böyle bir şey yaptıkları için teşekkür ediyorum…
Ben Sony Xperia M4 Aqua kullanıyorum.Samsung GALAXY young dan geçtim bu cihaza.Bu telefon için baya bi süre yaklaşık olarak 7-8 ay kadar para biriktirdim ve aldım. Çok mutlu olmuştum.kendi param ile alınca ayrı bi mutlu oluyordu insan.Özellikleri ile filan baya hoşuma gitmişti genelde herkesin hoşuna gitmişti gerçi. Neyse ben bu cihazı aldım ve sorunları bitmek bilmedi. 1. Sorunu hep hafıza oldu.Galaxy youngdan buna geçince hafıza sorunundan kurtulurum diyordum ama 8 gb yetmedi hiç bir zaman bana sadece 1.37 gb kalıyordu ve bu yetmiyordu tabi ki. Rezil oluyodum affedersiniz. Yanımda X bi markanın daha ucuz bi telefonu 16 gb hafıza ile her şeyi indirirken ben bişey indirmek için ya uygulama kaldırdım ya da fotoğraflarımı sildim. Hafıza kartı da çözüm olmadı tabi ki.. Uygulamaların çoğu taşınmıyor. Android 6.0 marshmallow çıktı tümünü taşıma özellikleri filan gelmedi yine hüsran oldu benim için.Android 6.0 ile sorunlar değişmedi gerçi bi güzel yanı olan pil süresi az da olsa azaldı zaten sesi baya azaldı 2. Sorun sürekli ısınıyor durmaksızın. Telefon sürekli hep 8 çekirdeğin hepsini çalıştırıyor. En ufak şeyde ısınıyor bu da beni hep üzdü. 3. Kamerası çok yavaş. Yanımda başka bi markanın daha bi kötü telefonu hızlı çekerken ben hep yine üzüldüm bu m4 aqua ile… Durduk yere tam 3 defa telefonum kapandı ve hard reset atmak zorunda kaldım. Sonra bildirim panelini aşağı indirirken bile yukarıdan kasmalsr yaşadım.Ben bu telefona affedersiniz okul harçlıklarımdan artırıp biriktirip aldım ve pişman olup üzüldüm. Keşke alamasaydım ve okul ihtiyaçlarım için kullanırdım dediğim oldu zaman zamn.Beni çok üzdü ve üzmeye devam ediyor. Bir çok daha sorunu var ama yanlış anlaşılır diyr söylemeyeceğim.Durumum müsait olsa başka telefon alacaktım ama işte okulumdan dolayı filan alamadım.Bu yüzden #XperiaXistiyorum diğer arkadaşlara da bol şanslar başarılar diliyorum
Ömer Ergin27 Ağustos 2016 at 17:53
Hardware Plus Ailesi ve Ekibi selamlar, Ben Xperia Z kullanıyorum, döneminin en iyi cihazı olmasına rağmen artık donanımsal ve yazılımsal olarak istenileni veremiyor. Batarya sorunu yaşadığı için servise göndermiştim uzun süre önce, geri döndüğünde arka kapakta açıklık vardı ve o gün bugündür performansı çok düşük. Sürekli ısınıyor, arka kamerası ön kameradan bile kötü fotoğraf çekiyor, cihazdan çıkan ses son derece kötü, sürekli ekran donuyor vb sorunlar yaşıyorum hep. Maddi durumum el vermediği için üst modellere de geçemiyorum. #XperiaXistiyorum çünkü daha oval hale gelen köşeleri ile birlikte müthiş tasarıma sahip olan cihaz, oldukça akıcı ve stabil bir şekilde çalışıyor. Üzerine bir de en iyi kamera performansını ekleyince özenmemek elde değil. Bizzat gidip bir teknoloji mağazasında kendi telefonumla kıyasladım. En iyi yazılım ve en iyi donanım birbirine entegre edilmiş ve karşımıza Xperia X çıkmış. Xperia Z’den sonra böyle bir cihaza geçme şansım olursa emin olun en büyük duacınız olacağım 🙂
Aycan TURAN27 Ağustos 2016 at 18:16
merhabalar, xperia z kullanıcısıyım. xperia x i gördüğümden beri kendimi teknolojiden uzak hissediyorum. kullandığım cihazın bataryası 1080p olan ekran için düşük kalıyor ve bu yüzden saat başı şarja takmak zorunda kalıyorum. ses performansı gerçekten son derece kötü. son olarak da arka kameradaki karıncalanmalardan dolayı arka kamerayı hiç kullanmıyorum bile. #XperiaXistiyorum çünkü bir bayan olarak tasarım ve kameraya son derece önem veriyorum. kesinlikle sony’nin en iyi tasarımı ve en güçlü işlemcisi bu cihazda.
ibrahim gedik27 Ağustos 2016 at 18:35
Sony xperia Z kullanıyorum.15 temmuz 2013 de aldım ve hiç kılıf kullanmadığım için ön ekranda soyulmalar oldu ve selfie kamerası bu soyulma nedeniyle çok kötü çekiyor bu yüzde #XperiaXistiyorum .
Mehmet Bahar27 Ağustos 2016 at 21:13
Sony xperia Z kullanıyorum. Bir neden sebep yok. Telefonumu yeni bir xperia ile değiştirmek istiyorum.
Mehmet Bahar27 Ağustos 2016 at 21:16
Sony xperia Z kullanıyorum. Bir neden sebep yok. Sadece yeni bir xperia ile değiştirmek istiyorum.
Doğukan27 Ağustos 2016 at 21:33
Sony xperia m4 kullanıyorum 5.0 android çıkışlı bir cihaz bayadır hafıza sorunu için 6.0 sürümünü beklersin ama aylarım güncelleme beklemek ile geçti hafıza sorunu olsun kamera olsun çok az bir gelişme oldu ama android 6 ile cihaz hızlı çalıştı ve güçlü bir sony cihazın neler yapabiliceğini düşündüm o yüzden istedim x cihazını 🙂
Birol Başıbüyük27 Ağustos 2016 at 22:11
Öncelikle tüm hardwareplus ailesine merhaba ve böyle bir şey yaptıkları için teşekkür ederim…
Sony Xperia M4 Aqua kullanıyorum. Samsung Galaxy Youngdan geçtim. Bu telefon için tam 7-8 ay para biriktirdim okul harçlıklarımdan artırıp. Maalesef bu cihaz beni çok üzdü ve üzmeye devam ediyor. Öncelikle hafızası yetmiyor Android 6.0 geldi ama yine de yetmiyor. Hala 1.37 gb kalıyor. Hafıza kartına taşıma filan gelmedi. Bişey indirmek için illa ki bişeyler silmek zorunda kalıyorum.Yanımda X bir markanın cihazı sırf 16 gb diye herşeyi yüklüyor insanın zoruna gidiyor,üzülüyorum. Kamerası çok yavaş fazlası ile.. Yine rezil oluyorum. Odaklama da sorunlar kamera da modlar arası geçişlerde filan çok zorlanıyorum. Yine aynı o X markanın X cihazı daha hızlı yapıyor insanın zoruna gidiyor, üzülüyorum. Android 6.0 geldi ne hafıza düzeldi ne bişey. İyi olam hoparlöründe bile azalma oldu. Ara yüzlerde fazlası ile kasma oluyor şaşkınlıktan napacağımı bilemiyorum… Performans düşük fazlası ile yine snap615 e göre bu beni gerçekten çok üzdü. Daha kötü işlemci bile daha az kasıyor oyunlarda. Cihaz fazlası ile ısınıyor zaten sürekli anlamsız yere 8 çekirdek çalışabiliyor ve zaten ısınıyor patlayacak seviyeye geliyor…. Ben bu telefonu kısaca varımı yoğumu koyup para biriktirdim aldım ama pişman oldum maalesef. Zamn zaman keşke alamasaydım da okul masraflarım vs vs için kullanırdım dediğim oldu.Yeni telefon içinde durumum müsait olmadığı için alamıyorum okuldan dolayı filan. Bir çok daha sorunu var ama ayıp olur yanlış anlaşılır diye söylemeyeceğim. #XperiaXistiyorum çünkü uzun süreli telefon kullanmak istiyorum.şu an para biriktirip aldığım m4 aqua beni üzdü yeni telefonda alacak durumum olmadığı için istiyorum Fotoğraf çekmeyi çok seven biriyim m4 aqua da bu konuda hüsrana uğradım performansta da aynı şekil bana çıkmasını istiyorum ama umarım ihtiyaçı olana çıkar. Diğer katılımcı arkadaşlara da bol şanslar ve başarılar dilerim
Yusuf Altuntepe27 Ağustos 2016 at 23:48
Şu anda Xperia Z2 kullanıyorum, #XperiaXistiyorum çünkü şarj ederken kapak açmaktan yoruldum, ayrıca X’in parmak izi okuyucusu, ön kamera kalitesinin artması, 24 bit ses desteği beni cezbediyor 🙂 her şeyden önemlisi Sony kalitesine güveniyorum yenilenmek iyidir 🙂
Mehmet Fahri Hamaz28 Ağustos 2016 at 00:42
Merhaba,
2012 yılında almış olduğum Xperia Arc S telefonu hala kullanan birisi olarak neden bu telefonu tercih ettiğimi açıklayayım öncelikle. Açıkcası almış olduğum dönemde birçok güçlü rakibi de bulunmaktaydı bu Arc S’in. Ancak tasarımı, kamerası ve ekranı özellikle beni bu modeli almaya itti ve deyim yerindeyse adete büyüledi. Sony yıllardır akıllı telefon pazarında kendine yer edinmiş bir firma ve bu bağlamda kendi bakış açımla söylemem gerekirse, doğrudan telefon donanımını ön planda tutan bir firma olarak görmedim. Ha, bu tabii ki kullandıkları donanımların kötü olduğu anlamına gelmez. Üst üzey donanımları kullandılar yine kendi planlarınca, kaldı ki üst düzey bir donanım kullanmadan piyasada ye bulmak pek mümkün değil. Ancak, hiç bir zaman piyasanın en iyi işlemcisi, veya en iyi RAM’i gibi bir sloganla ön plana çıktılarına pek şahit olmadım. Peki nedir Sony’nin kendini ön plana iyi çıkardığı unsurlar?
En başta tasarım. Tasarım kullanıcıya telefonun kaliteli olduğunu hissettirebilmesi için çok büyük bir etmen ve Sony akıllı telefon piyasasında Sony Ericsson’lu modellerinden beri bunu çok iyi başaran bir firma. Kişisel olarak çok kötü tasarıma sahip olan modellerine de pek rastlamadığımı söylemem gerek. Diğer bir konu kamera. Kamera bakımından Sony’nin kamera sektörünün öncü firmalarından biri olarak bu tecrübesine akıllı telefon piyasasına da aktardığını söyleyebilirim. Sektörü yakından takip eden kişilere göre en büyük eksiği ise kamera uygulamasının yazılımsal bakımından yeterli olmaması. Son olarak Xperia Arc S’i almamdaki en büyük etmen ise ekrandı. Tam anlamıyla rakipleri arasında en canlı renklere sahip ekranlardan bir tanesiydi. , Sony’nin ilk olarak televizyonlarında kullandığı Bravia görüntü işleme teknolojisindeki tecrübesini akıllı telefonlarına aktararak çok iyi bir ekran deneyimi elde etmiş oldu ve hala da bu teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor.
Neden Xperia X istediğimi gelirsek, kullanmakta olduğum telefon beni zamanında birçok yönüyle memnun etti, ancak gelişen teknolojiyle birlikte hem donanım hem de yazılım alanında çağın oldukça gerisinde kaldı. Bu yüzden çoğu zaman kasma ve donma sorunları meydana gelmekte ve stabil bir şekilde çalışmamakta. Bu nedenle Sony’nin tasarım, kamera ve ekran konusundaki tecrübelerini devam ettiren, aynı zamanda donanım bakımından altta kalmayan bir model olan Xperia X’e talibim.
Kısaca #XperiaXistiyorum 🙂
Herkese bol şans ve böyle bir etkinliği düzenlediğiniz için de teşekkürler. 🙂
Emre Yılmaz28 Ağustos 2016 at 01:58
Merhaba, Sony Xperia Tipo kullanıyorum yarışmanızı görünce katılmak istedim Tipo’yu 2013 Kasımında aldım o günden beri severek kullanıyorum. Yılına göre iyi bir telefondu uygulamalar mobil oyunlar fazla Ram ve depolama alanı istemiyordu yıllar geçtikce ram ı depolama alanı yetmez oldu şuanda konusma mesajlasjma ve ufak internet işlerini halledebiliyorum arada bir yanıt vermeme sorunu yaşıyorum şuan mobil oyunları android emulatorleriyle idare ediyorum Xperia X istememin sebebi Sony ailesi içinde ulaşabileceğim en iyi telefonlarından biri olması #XperiaXistiyorum
A. Said TAV28 Ağustos 2016 at 11:14
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/e2/5d/f5/e25df5b36d429d0bf84da3d2bdc3a6f4.jpg (virüs deil)
Buradan 3 ‘ün 1 ‘ ine talip olarak elimde olan xperia z5’i x ile değiştirmenin yerinde olacağını düşünüyorum.
Cenker Çetinkaya28 Ağustos 2016 at 12:55
Herkese merhabalar, benim telefonum Xperia M4 Aqua. #XperiaXistiyorum çünkü Sony’yi çok seviyorum. M4 Aqua’nın Türkiye’ye sadece 8 GB modelinin gelmesi tabiki bir eksi. Teknosa’da ki abi sağolsun 16 GB dedi. Haliyle evde hüsrana uğradım. Bu telefonu 4 sene gibi uzun bir süre kullanmam da gerekiyor. Bu sene liseye başlayacağım ve bu telefonu sizden bir lise hediyesi olarak kabul etmek isterim. Şimdiden teşekkür ederim. Sonuçları sabırsızlıkla bekliyorum. Sizlere de başarılar diliyorum.
Gökalp Atceter28 Ağustos 2016 at 13:01
Merhaba,
Xperia’yı çok merak ettiğim için hem eşime hem kendime Xperia M5 aldım. Eşiminki Gold benimki Siyah model . Maalesef eşiminki kronik pil sorunlu çıktı. 10 saniye de bir telefon kapanıyordu. En son LTE’yi kapatarak geçici çözüm buldum. İnternetteki Xperia forumları bu konu ile yılıkıyor. Her ulkedeki Sony farklı farklı yaklaşımlar içerisinde. Türkiye Xperia telefon hattında bu konu ile ilgili bilgi bile vermiyorlar. Yine türkiye forumlarında okuduugm kadarı ile servise gönderenlerinde sorunları bir türlü çok net çözüme ulaşmıyor (kimi çok geç alıyor telefonunu , kiminin kasası açık geri geliyor vb..) Söylediğim gibi eşime hediye almıştım.Şimdi cıkıpta “canım senin LTE çalışmıyor” da diyemedim 🙁 . Kendim için degil ama eşime bir gün rezil olmamak için yep yeni bir Xperia hediyesi , hem şahane olur hemde beni kurtarır.. Teşekkürler
Volkan ÖNDER28 Ağustos 2016 at 14:17
Merhaba ben Z5 Compact kullanıyorum telefonun kalınlığından çok şikayetçiyim ve Xperia X de kullanılan yazılım çok daha hızlı amiral gemilere kafa tutucak şekilde. Ve ben Telefon yazılımları ile bolca uğraşmayı seven bi insanım oyüzden #XperiaXistiyorum ama şunuda not etmek istiyorum. bu telefonu bence Xperia Z kullanan birisine verin çünkü Z ilk serinin telefonu X de yeni bir serinin telefonu Z kullanan birisinin direkt olarak X e geçmesi gerçekten mükemmel olur iyi günler 🙂
Tayfun Berk Akman28 Ağustos 2016 at 19:33
Merhaba
Ben Xperia M5 kullanıcısıyım.Yani kullanmaya çalışıyorum çünkü aldığımdan beri kamerası hata veriyor şarjı çok çabuk bitiyor. Telefonu beğenerek aldım özellikle şarjı uzun süre gider diye aldım ancak yarım günde bitiyor. Selfie çekerim ,video çekerim diye aldım ama hata almaktan giremez oldum. Bir çok kez garantiye gönderdim ancak hatalar yine devam etti. Telefonumu da değiştirmek istiyordum yarışmanızı gördüm Xperia X’in özelliklerinide çok beğendim kamerası ve şarj süresi olarak tam aradığım özellikler eğer kısmetse #XperiaXistiyorum. Herkese bol şans diliyorum.
Özgür Gözel28 Ağustos 2016 at 19:49
Sony m4 aqua yı oğlum kullanıyor ona aldım ama malum dahili depolama 8gb 32gb lik karta taktım ama 6.0.1 le hafızayı birleştirme gelecekti malum gelmedi.
Özgür Gözel28 Ağustos 2016 at 19:55
Sony m4 aqua yı oğlum kullanıyor ona aldım ama malum dahili depolama 8gb 32gb lik karta taktım ama 6.0.1 le hafızayı birleştirme gelecekti malum gelmedi.
#XperiaXistiyorum
Eray Özdemir28 Ağustos 2016 at 20:18
Sevgili hwp ekibi Sony xperia m4a’m Aqua kullanıyorum ve önce 2. Günde hafıza problemi yaşadım ve sonra telefonun kırıldı durumumuz yetmedi yaptıramadım ve uzun süre öyle kullandım ve sonra köye giderken annemin yeni aldığı 5s i aldım ve gittim ve annem telefonu Denize düşürmüş servise sorduk ama yapılamayacağını söyledi babamda şimdi telefon alamıyor 10 eylül doğum günüm lütfen telefonu çok istiyorum Sevgilerimle eray
Eray Özdemir28 Ağustos 2016 at 20:18
Sevgili hwp ekibi Sony xperia m4a’m Aqua kullanıyorum ve önce 2. Günde hafıza problemi yaşadım ve sonra telefonun kırıldı durumumuz yetmedi yaptıramadım ve uzun süre öyle kullandım ve sonra köye giderken annemin yeni aldığı 5s i aldım ve gittim ve annem telefonu Denize düşürmüş servise sorduk ama yapılamayacağını söyledi babamda şimdi telefon alamıyor 10 eylül doğum günüm lütfen telefonu çok istiyorum Sevgilerimle eray
Eray Özdemir28 Ağustos 2016 at 20:19
Sevgili hwp ekibi Sony xperia m4a’m Aqua kullanıyorum ve önce 2. Günde hafıza problemi yaşadım ve sonra telefonun kırıldı durumumuz yetmedi yaptıramadım ve uzun süre öyle kullandım ve sonra köye giderken annemin yeni aldığı 5s i aldım ve gittim ve annem telefonu Denize düşürmüş servise sorduk ama yapılamayacağını söyledi babamda şimdi telefon alamıyor 10 eylül doğum günüm lütfen telefonu çok istiyorum Sevgilerimle eray #xperiaXistiyorum
Fırat KÜÇÜK28 Ağustos 2016 at 21:40
merhabalar, ersin abi xperia e4g kullanıyorum. neden xperia X’e geçmek istediğimi anlatmaya nereden başlasam bilemiyorum 🙂
emre yılmaz29 Ağustos 2016 at 00:00
sony xperia ion kullanıyorum cihazın resmini atsam acırsınız 🙂 facebook whatsapp twitter falan kurulu sadece bellek dolu uyarısı veriyor. kamera tuşu düşük. arka kapağı düşüyor. sürekli donuyor. fazla uzatmaya gerek yok cihaz ibretlik halde 🙂
emre yılmaz29 Ağustos 2016 at 00:00
ben sony xperia ion kullanıyorum cihazın resmini atsam acırsınız 🙂 facebook whatsapp twitter falan kurulu sadece bellek dolu uyarısı veriyor. kamera tuşu düşük. arka kapağı düşüyor. sürekli donuyor. fazla uzatmaya gerek yok cihaz ibretlik halde 🙂
sedat özkan29 Ağustos 2016 at 00:39
Abilerim, ben 1 hafta evvel videonuzu izlediğimde bana çıkmaz diye katılmadım fakat bugün xperia z1 telefonumu yere düşürdüm ve kırdım ve artık bir xperia z1 telefona ihtiyacım var 🙂
berkin abinin takipçisiyim!!
Fahir köklü29 Ağustos 2016 at 01:20
İyi akşamlar xperia m 5 kullanıyorum pil şeysi (süresi )zaten azdı gün geçtikçe dahada şey oldu (azaldı) dolayısıyla şimdi bu cihazı xperia x ile şey etmek ( değiştirmek) istiyorum eski cihazı size şey edebilirim (verebilirim) iyi şey etmeler (çalışmalar)
Fahir köklü29 Ağustos 2016 at 01:24
İyi akşamlar xperia m 5 kullanıyorum pil şeysi (süresi )zaten azdı gün geçtikçe dahada şey oldu (azaldı) dolayısıyla şimdi pilini şey ettiğiminin (kınadığım) bu cihazı xperia x ile şey etmek ( değiştirmek) istiyorum eski cihazı size şey edebilirim (verebilirim) iyi şey etmeler (çalışmalar)
Kerem Bilen29 Ağustos 2016 at 05:08
Merhaba 2013 yılında Xperia Z almıştım. Çok memnundum telefondan taa ki 1 ay önce askerden geldiğimde telefonun kendi kendine kapanmaya başladığını farkedene kadar. 6 aylık askerlik süresince telefon kapalı kalmıştı. Hiç kullanılmamıştı. Neden olduğunu anlayamadım. Teknik servise götürdüğümde ise 965 lira gibi uçuk bir ücret istediler. Sony’den vazgeçmek istemiyorum ve yarışmanıza katılmak istiyorum.
#XperiaXistiyorum
Mehmet KALAMAN29 Ağustos 2016 at 05:20
Sene olmuş 2016 2017 yede az kalmış ben hala Sony Ericsson c510 kullanıyorum
Tabiki Sony Ericsson oluyorsa bende talibim 🙂
Enes DEMİR29 Ağustos 2016 at 14:31
Öncelikle SONY Xperia Z1 kullanıcısıyım.Bir sony kullanıcısı olarak telefonun hızından, arayüzünden ve dayanıklı xperia tasarımlarından memnunum.Fakat cihazımın arka kapağı düştügünde çatladı.Ve titreşim motoru sanırım hasar aldı ,telefon titreşimdeyken cılız bir titreme yapabiliyor sadece.Ön kamerası da 2.1 mp olduğundan artık selfie akımından dolayı yetmiyor.Telefonumu yeni bir Xperia ile değiştirmek istiyordum zaten Bu yüzden XperiaX istiyorum çünkü 2.5d dayanıklı cam ve arka metal tasarım ,gerek süper hızlı takipli odak ,kameranın hızlı uyanma ve kullanıma hazır olma süresi,benim cihazımdan farklı olarak IPS ekrana sahip olması,bataryasının yarısının 30 dk gibi bir sürede şarj olabilen hızlı şarj sisteminin olması,ön kamerasının 13mp olması, 32gb dahili hafızaya sahip olması çok oyun oynayan birisi olarak biçilmiş kaftan benim için.Ve en mühimi güncelleme desteğinin xperia z1’imdeki gibi uzun süre devam edecek olması ,sizin de bildiğiniz gibi Android 5.1.1 den sonra daha güncellemesinin olmadığını söylemişti sony yetkilileri.Tüm bu sebeplerden ötürü Sony Xperia X istiyorum ve kampanyanıza katılmak istedim .Çünkü üniversite öğrencisi halimizle Sony Xperia X şuan için hayal 🙂 Sony Xperia X bana da çıkar ya da çıkmaz orası şans artık,fakat hardware plus ailesi olarak diğer teknoloji kanallardan daha çok önem verdğiniz için teşekkür ederim bir sony kullanıcısı olarak ,iyi çalışmalar 🙂
Arda29 Ağustos 2016 at 14:43
Ben Z3 kullanıyordum telefonun ön camı dağıldı (kırıldı) telefon paramparça oldu annem babam telefonu tam yaptıracaklardı onun hakkında konuşuyorlardı ben DUUURUNN dedim Hardware Plus Sony Xperia X verio yaptırmayalım onu başka bişey yaparız falan dedim saolsunlar canım ailem dinledi beni. Ve biz ailecek Sonyliyiz yani annemde de Z3 var babam Z5 alıcak ve sonyi çok seviyor yani kısacası biz artık sonye alıştık ve ondan başkasını pek istemiyoruz ayrıca bir çok şeyini de takip ediyorum sizden de Allah Razı olsun insanlara böylesine güzel bir hediye veriyorsunuz hepinizin kalbi yüreği tertemiz Hardware Plus ekibi olarak inşallah nice 100 bin 1 milyonlara ulaşırsınız Çıkıcağını sanmam fakat kısmet bakalım Ayrıca Sony Xperia Xin ramının 3gb ve depolamasının 32 Gb olması beni benden aldı bana 16 gb bana hiç yetmiyordu ve cihaz artık çok geç güncelleme alıyordu neyse uzun lafın kısası #XperiaXistiyorum
Kamil Karapınar29 Ağustos 2016 at 16:08
#XperiaXistiyorum sony Xperia z3 kullanıyorum. Ön kamerasının performansı çok düşük ve telefon çok ısınıyor. Xperia X i istiyorum çünkü benim olmalı. Mükemmel tasarımı ve hq ön kamerası hızlı ve kullanışlı olması beni çeken özellikleri
ÖMER KARAMAN29 Ağustos 2016 at 16:26
#XperiaXistiyorum Şu anda kullandığım telefon xperia zr istiyorum çünkü zr ekranı kırıldı yan sanayi ekranı hassasiyeti olmayan ve 2 harf arasına imleci koyamadıgım bir ekranı var siyah renk xperia x rengi çok güzel.ZR kamerası ve video çekimi, xperia x’e göre çok kötü ve video benim için önemli zr ön kamera berbat selfi yapamıyorum x benim olursa selfi çekimlere başlıyabilirim. ZR performansı x ile karşılaştırılamaz çag atlatacak bana.
zeynelkoc88@gmail.com29 Ağustos 2016 at 17:59
Sony Xperia Sp kullanıcısıyım. Telefonumun ekranın kırık olması, hafızanın 8gb olması nedeniyle uygulamaların güncellenememesi, şarjın çabuk bitmesi, çabuk ısınması nedeniyle yeni bir Sony #XperiaXistiyorum.
İyi çalışmalar dilerim…
İBRAHİM DOĞRUER29 Ağustos 2016 at 19:50
MERHABA ABİ BEN SİZİN BÜTÜN VİDEOLARINIZI BEĞENEREK İZLİYORUM LÜTFEN BANA GÖNDERİN ONA ÇOK İHTİYACIM VAR BEN SONY XPERİA M4 AQUA KULLANIYORUM TELEFONDA 8GB HAFIZA ZATEN TELEFONUN KENDİ ANDROİD SİSTEMİ 4.03 GB YER KAPLIYOR BANA 3.97 GB LIK BİR YER KAILYOR BİRAZ UYGULAMA YÜKLEDİKTEN SONRA VEYA BİRŞEYLER GÜNCELLEDİKTEN SONRA BANA HİÇ HAFIZA KALMIYOR BİRŞEY İNDİRİRKEN İLLAKİ BAŞKA BİR PROGRAMI SİLİPTE YÜKLEMEM LAZIM YANİ HİÇ BİR BÜYÜK OYUN ASPHALT 8 VS BİR OYUN YÜKLEYEMİYORUM 🙁 ZATEN FOTOĞRAF VE VİDEODA ÇEKEMİYORUM BİDE BEN FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKMEYİ ÇOOK SEVEN BİRİYİM AMA ASLA ÇEKEMİYORUM AYRIYETTEN TELEFON GERÇEKTEN YAVAŞ BİR TELEFON ÇOK FAZLA DONUYOR NE OLUR XPERİA Xİ BANA YOLLAYIN ONA GERÇEKTEN ÇOK İHTİYACIM VAR ZATEN BEN GELECEKTE TEKNOLOJİ EDİDÖRÜ OLMAYI PLANLIYORUM TELEFON İNCELEMELERİNİ İZLEMEYİ ÇOK SEVİYORUM ÖZELLİKLE SİZİN VİDEOLAR OLDUĞU ZAMAN GÜNÜME NEŞE KATIYOR NEOLUR 0 TELEFONU BANA YOLLAYIN ONA ÇOK İHTİYACIM VAR AYRIYETEN ŞUAN ŞEBEKEDE GELMİYOR GARANTİYE YOLLADIM 823 TL 40 KURUŞ PARA İSTEDİ NEOLUR GÖNDERİN
Serdar Altunok29 Ağustos 2016 at 20:42
#XperiaXistiyorum Çünkü Şuanda Sony Xperia Go kullanıyorum bana verebileceğini verdi , Gerek kamera performansı, gerek ekran teknolojisi, ve hız bakımından artık üst seviyeye geçmek istiyorum , Bu sebeple Sony Xperia X Benim Modelim! Umuyorum O’nunla mükemmel fotoğraflar çekip Harika zaman geçireceğime eminim .:) dolayısıyla ##XperiaXistiyorum teşekkürler. 🙂
Ahmet29 Ağustos 2016 at 21:08
Xperia z3 kullanıyorum memnunum ama yeni 7.0 güncellemyi almamasından ve Xperia X in performansını,özellikleri ve görünüşünü daha güzel bulduğum için.
#XperiaXistiyorum
Ahmet29 Ağustos 2016 at 21:11
Xperia z3 kullanıyorum memnunum ama yeni 7.0 güncellemyi almamasından ve Xperia X in performansını,özelliklerini ve görünüşünü daha güzel bulduğum için.
#XperiaXistiyorum
Ahmet29 Ağustos 2016 at 21:15
Xperia z3 kullanıyorum memnunum ama yeni 7.0 güncellemyi almamasından ve Xperia X in performansını,özelliklerini ve görünüşünü daha güzel bulduğum için.
#XperiaXistiyorum
Ahmet29 Ağustos 2016 at 21:15
Xperia z3 kullanıyorum memnunum ama yeni 7.0 güncellemyi almamasından ve Xperia X in performansını,özelliklerini ve görünüşünü daha güzel bulduğum için.
#XperiaXistiyorum
Enes Dukan29 Ağustos 2016 at 21:18
Hemen hemen 3 yıllık, kulaklık ve şarj girişi tıpası kopmuş, kulaklık girişi bozulmuş, kronik ahize hoparlörü sorunlu, %8 şarjda kapanan bi xperia z kullanıcısı olarak #XperiaXİstiyorum. Bilgisayar veya ps olmayınca oyun yükü de telefona biniyor ve artık bazı oyunları kaldırmıyor can çekişiyor, kısacası telefon change me please diye bağırıyor
ahmet ay29 Ağustos 2016 at 22:03
#XperiaXistiyorum bunun için okadar çok nedenim varki anlatmakla bitmez. Neden? derseniz hali hazırda xperia u kullanan biri olarak xperia x benim için,eski bir bmw den inip son model bir bmw ye binmek gibi birsey olacak. Peki neden hala experia u kullanıyorsun diyecek olursanız, bu günü bekledim sanırım belkide benim olur xperiax. Artık bende ps oynerken joystix aramadan baglanıp hesaplarımı senronize edebilirim. Batarya bir telefonda olmassa olmazlardan biridir 2yıl sonra bile ilk günki gibi kullanımda olan bir bataryadan bahsediyoruz. Power elimizde dolaşmak cok kötü bişey. 23mp kamera ile her anını tüm güzleligiyle yansıtırken, parmak okuyucu ile cebimde olması gereken teknoloji düşünsenize 32gb resim müzik videolar bi dokunuş mesefasinde ve hepsi cebinde .
Ferdi Küçükosmanoğlu29 Ağustos 2016 at 22:44
Sony Xperia z3 kullanıyorum yeni güncelleme olan 7.0 güncellemesini almıyor ve telefonum kafayı sıyırmaya başladı rehberi siliyor ekliyor kafasına göre istediği yere giriyor ara sıra bakıyorum film izliyor ve birde özellikle diyeyim ki amerikan pastasını çok seviyor bir kaç kez engel olmasam nerdeyse amerikan pastası 2 yi almaya kalktı son anda engel oldum kendi kendime düşünüyorum le telefon gün geçtikçe sapıtıyorsun kendine dikkat et
Erhan bala29 Ağustos 2016 at 23:42
Hocam 2012 den beri xperia arc s kullanıyorum sen tahmin et artık 🙂
Umut29 Ağustos 2016 at 23:42
Hocam şu an Sony Xperia Z1 kullanıyorum… Bu telefon bana çıkmazsa mecburen GM 5 plus alacağım… Sony’den sonra bana bu eziyeti çektirmeyin…
#XperiaXistiyorum
Umut Kutluca29 Ağustos 2016 at 23:46
Hocam şu an XPeria Z1 kullanıyorum… Bu telefon bana çıkmazsa GM 5 Plus alacağım… Sony’den sonra bana bu eziyeti çektirmeyin….
#XperiaXistiyorum
şevki30 Ağustos 2016 at 00:04
Merhaba Hardware plus ailesi Xperia L kullanmaktayım. Sony telefonlarına ayrı sempatim var. Japonların yaptıkları işler bana psikolojik açıdan çok güven veriyor. O yüzden akıllı telefonumu direk Sony cephesinden seçtim. Ama artık xperia l eskidi ve bana ilk günkü o tatminkarlığı yaşatmıyor. Bende Hardware plus ailesinin yapmış olduğu etkinliğe latılmak istedim. Çünkü xperia x kendine has bir cihaz elde tutuş hissi kamerasındaki sony nin harmanlamış olduğu güzel özellikler en önemlisi sony arayüzü beni kendisine hayran bırakıyor. O kalite hissi arayüz den başalayarak insanı etkiliyor. Sony hastası birisi olarak güncel kullanıcı ve sony maceramı devam ettirmek için #XperiaXistiyorum
Oktay30 Ağustos 2016 at 00:26
#XperiaXistiyorum suanda z3 kullaniyorum ama yenilik her zaman guzeldir o telefonu elime almak icin sabirsizlaniyorum 😉
Rauf Dönmez30 Ağustos 2016 at 00:55
#XperiaXistiyorum
Xperia Z kullanıyorum. 3 yıl önce ikinci el olarak bir abimizden haftalığım ile 11 taksitle aldım. Aslında nedenlerimi yukarıdakiler gibi yazdım buraya ama tam nedenleri sıralarken ilginç bir şey oldu. Arkadaşım yazımı okudu fikrini sordum enseme vurup gülmeye başladı ve argo bir kelimeyi başa koyduğu şu cümleyi kurdu. ” …. alırsın. Gökten üç elma düşse sana üçün … gelir” dedi. İddaa ya girdim. Eğer kaybedersem Xperia Z beni kafe de rezil eden küfürbaz arkadaşımın olacak ama kazanırsam Xperia Z sizin olacak. Tabi Xperia X te benim. 2 telefon 2 iddaa. Kulağa çok ilginç geliyor.
Orhun furkan yılmaz30 Ağustos 2016 at 10:07
Sony tutkudur. Arkadaş ortamında iken telefonunun teknik özelliklerini bilmeyen I-Phone culara kafa tutmaktır bu tutku. Tarzdır Sony kullanmak. Herkes merak eder ama bilmediklerinden soramazlarda pek. Telefonu yıkama şerefini de ilk tecrübe edenleriz biz. Bir Sony ci olarak hep Sony ye güvendim ve belki de sonyden daha fazla reklam yaptım. Kalite ve tarz olarak hakettiği yerde değil. #Xperiaxistiyorum çünkü bu telefon da da insanlara anlatabileceğim çok şey var.
sevki30 Ağustos 2016 at 11:02
Merhaba Hardware Plus ailesi suan da xperia L kullanmaktayim. Jopanlarin urettikleri urunler bana psikolojik acidan cok guven veriyor. Sony xperia l severek aldim fakat artik ihtiyaclarimi karsilamiyor. Sony kalitesini artik bana yasatamiyor. Kampanya yapildigini gordum. Katilmaya karar verdim. Xperia x istememin sebebi en basta Sony olmasisir. Kalite malzemeden uretilmis. Kendine ozgun bi japon kaltesi var. Kamera konusunda sony uzman oldugu alan fotograf cekmeye bayilirim. Parmak izi okuyucusu cok efsane bi tasarimi var. Sony macerama devam etmek icin #XperiaXistiyorum
Basarilar…
Yunus30 Ağustos 2016 at 12:06
Sony Xperia ION kullanmaktayım. Pardon kullanmak demişim kullanmaya çalışıyorum ve artık bu sıkıcı duruma geldi. Neden mi #XperiaXistiyorum çünkü yeni bir Xperia cihazına geçme vakti geldide geçiyor. Gerek tasarım olsun gerekse kamerasındaki yeniliklerden dolayı bu telefonu istiyorum. Aslında daha çok şeyler söylemek isterim ama çok uzatmak istemiyorum ve diyorum ki #XperiaXistiyorum
Kübra30 Ağustos 2016 at 13:24
Ben şuan Iperia Z3 kullanıyorum 2 yıl oldu artık telefon hafızası bana yetmiyor doldu ve kamerasında bir problem var arama yaptığımda ekran kulağımda olmasada sensör devreye girmiyor kısacası bozuldu artık. Ve bir daha ben böyle bir telefon alamiycam çünkü öğrenciyim inşallah ben kazanırım…
Sercan30 Ağustos 2016 at 13:26
Merhabalar, öncelikle hediye dediğiniz böyle olur, teşekkürler 🙂 Bir sonysever olarak nerede sony orada ben 🙂 İlk tuşlu telefonum Sony Ericsson K750i idi, sonra Xperia Go ve şu an Z3, siz düşünün artık 🙂
Ben Z3’ümü Avea’nın bir yarışmasından(#2günboyunca twitter yarışması) kazandığımda o zamanki telefonum Xperia Go’yu anneme vermiştim ve tahmin edersiniz ki telefon artık her an yarı yolda bırakabilir bizi, yani yeni bir telefona geçmek zorundayız ve bu yüzden annem için Xperia Go’nun yerine #XperiaXistiyorum
Kazanırsam şimdiden anneme nasıl bir sürpriz yapabileceğimi canlandırabiliyorum 🙂
Herkese bol şans, Hardware plus’a başarılar…
Kübra30 Ağustos 2016 at 13:42
Ben şuanda X peria Z3 kullanıyorum bunu alalı 2 yıl oldu genel olarak güzel bir telefon ve benim ilk akıllı telefonumdur çok isteyerek aldım. Ancak zamanla tabi yavaşladı ve hafızası dolmak üzere şuan, arka kamerasında leke oldu, sensörlerde sorun var düşürdüm tabi birkaç kez tahrip oldu artık yeterli verimi alamıyorum. Artık yenilenmeye ihtiyacımız var daha sağlıklı daha kapasitesi yüksek bir telefon istiyorum ancak öğrenciyim tabi tekrar bir x peria alacak durumda değilim malesef onun için inşallah ben kazanırım…
Sedat Durgut30 Ağustos 2016 at 14:46
İlk Android telefonum Sony Ericsson Walkman modeliydi. Ardından Sony Xperia SP aldım. Şuan kullandığım telefon ise Xperia M5. Android işletim sistemini kullanan başka marka telefon kullanmadım. Bu süre içerisinde Sony’nin kendisini nasıl geliştirdiğini gördüm. Gerek kamera gerekse arayüzün akıcılığı Xperia’nın en dikkat çeken özellikleri. Xperia M5’ten memnunum ama yeni Xperia X, Sony’nin mobil pazarda bu zamana kadar geldiği son nokta. Onu istemek için tek nedenim en yeni Xperia olması.
Sedat Durgut30 Ağustos 2016 at 14:46
İlk Android telefonum Sony Ericsson Walkman modeliydi. Ardından Sony Xperia SP aldım. Şuan kullandığım telefon ise Xperia M5. Android işletim sistemini kullanan başka marka telefon kullanmadım. Bu süre içerisinde Sony’nin kendisini nasıl geliştirdiğini gördüm. Gerek kamera gerekse arayüzün akıcılığı Xperia’nın en dikkat çeken özellikleri. Xperia M5’ten memnunum ama yeni Xperia X, Sony’nin mobil pazarda bu zamana kadar geldiği son nokta. Onu istemek için tek nedenim en yeni Xperia olması. #XperiaXistiyorum
Gökhan Coşar30 Ağustos 2016 at 14:59
Merhaba
Öncelikle böyle bir yarışma yaptığınız için teşekkür ederim. Benim kullandığım cihaz Sony Xperia Z2, neden #XperiaXistiyorum çünkü artık en başta şarj ederken dock derdinden kurtulmak istiyorum. Onun dışında kameradaki değişimler yazılımsal güncellemesine karşın sorunlar gidilmiyor. Yeni Android sürümlerin güncellemesinde cihazın daha ısınması bunun sebebi cihazımın işlemcisi gereğini yerine getirememesi. Xperia X ile daha iyi fotolar ve daha iyi performans sağlayacak olması. Tabi bu imkanı verirseniz. Diğer özelliklerinden cihazımın memnunum diğer görüşlerim için videoda görüşürüz.
Emirhan Toraman30 Ağustos 2016 at 15:38
Öncelikle merhabalar.Ben sony xperia e4g kullanıyorum.E4g çok yavaş bir telefon,çok ama çok kalın bir telefon,arka kamera ve ön kameraları çok kötü,şarjı çok çabuk tükeniyor 1 gün için yetmiyor,hiçbir android güncellenmesi gelmiyor,telefon 1 gb hiçbir şey almıyor,internet te çok yavaş,bazen telefon’un şarjı %20 iken birden telefon kapanıyor.Ama Sony Xperia X’in bu saydığım özelliklerden hepsinde çok çok daha iyi.İnşallah bana çıkar.#XperiaXistiyorum
İBRAHİM DOĞRUER30 Ağustos 2016 at 17:10
#XperiaXistiyorum MERHABA BEN SONY XPERİA M4 AQUA KULLANIYORUM TELEFONUMDA 8GB HAFIZA VAR ZATEN BU HAFIZANIN 4.03 GB I ANDROİD SİSTEM TARAFINDAN KULLANILIYOR BANA 3.97 GB IK BİR HAFIZA KALIYOR ZATEN BİR KAÇ TANE UYGULAMA YÜKLEYİNCE VEYA BİR KAÇ UYGULAMA GÜNCELLEYİNCE HAFIZA HEMEN DOLUYOR ZATEN RESİM VİDEO ÇEKEMİYORUM VE BEN VİDEO FOTOĞRAF ÇEKMEYİ ÇOK SEVEN BİRİSİYİM AMA ÇEKEMİYORUM :(:(:(:(:(:( ZATEN TELEFON ŞU AN ŞEBEKESİ GELMİYOR GARANTİYE YOLLADIM BENDEN 823TL 40 KURUŞ PARA İSTEDİLER VE ŞU AN TELEFON BOZUK BEN GELECEKTE TEKNOLOJİ EDİTÖRÜ OLMAYI PLANLIYORUM TELEFON İNCELEME VİDEOLARI İZLEMEYİ ÇOK SEVİYORUM ÖZELLİKLEDE SİZİN VİDEOLARINIZ OLDUĞU ZAMAN GÜNÜME NEŞE KATIYOR ZATEN M4 AQUA BENİM POTANSİYELİMİ KARŞILAYAMIYORDU XPERİA X İ İSTEMEMİN SEBEBİ TELEFONUN 32GB DAHİLİ HAFIZASI 3GB RAM 23MP LİK SONY Exmor rs sensörlü f 2.0 diyafram açıklıklı arka kamerası 13mp lik muhteşem ön kamerası ekranının hem küçük hemde 1080.1920 full hd 441 ppı piksel yoğunluklu ekranı qualqom snapdragon 650 işlemcisinin performansı ve adreno 510 grafik işlemcisinin oyun oynatma performansı ve yan power tuşunda parmak izi sensörünün kullanışlılığı ve lte cat6 lı 4g si ile tam benim potansiyelimi karşılayacak bir telefon o telefona çok ihtiacım var
halil ibrahim kamalak30 Ağustos 2016 at 19:13
Sony Xperia E4g kullanıyorum. Z serisine geçmek istemiştim olmadı. Kısmetse sayenizde X serisine geçmek istiyorum.
-E4g akıllı bi telefon değil mümkünse X’le akıllı bi telefona geçicem inş
-E4g de Kamera-ses-performans hepsi yerlerde sony xperia x incelemenizi seyrettim şuan x her ihtiyacımı karşılayacak gibi o yüzden mümkünse en yakın zamanda xperia E4g’den —-> xperia X e geçmek istiyorum
halil ibrahim kamalak30 Ağustos 2016 at 19:15
#XperiaXistiyorum
Sony Xperia E4g kullanıyorum. Z serisine geçmek istemiştim olmadı. Kısmetse sayenizde X serisine geçmek istiyorum.
-E4g akıllı bi telefon değil mümkünse X’le akıllı bi telefona geçicem inş
-E4g de Kamera-ses-performans hepsi yerlerde sony xperia x incelemenizi seyrettim şuan x her ihtiyacımı karşılayacak gibi o yüzden mümkünse en yakın zamanda xperia E4g’den —-> xperia X e geçmek istiyorum
Serdar Altunok30 Ağustos 2016 at 19:29
Sony Xperia Go artık tüm gücüyle bana destek oldu ve son noktasına kadar geldi.(batarya ve donma, kamera açılma hatası donma , donma ve donma,) Bu sebeple #XperiaXistiyorum gerek mükemmel kamera özelliği, gerek batarya ve performans olarak bana fazlasıyla iyi geleceğini düşünüyorum, İnşallah bana kısmet olur. #XperiaXistiyorum 🙂
Fatih Emül30 Ağustos 2016 at 19:49
#XperiaXistiyorum çünkü xperia z2 ekranım kırık 2 haftadır sürünüyorum derken birden sizin kanalı gördüm sizi gördüm vuruldum, şoka döndüm, nasip dedim.. şansımı deneyeyim inşallah gelir :))
Gözde Çom30 Ağustos 2016 at 20:31
Sony Xperia SP kullanıcısıyım. Telefonumu artık değiştirmek istiyorum çünkü eski performansını kaybetti ve artık verim alamıyorum. Öncelikle Xperia X isteme sebebim tasarım olarak daha ince, uzun ve zarif olması. En önemli sorun olarak hafızasının yetersiz olması benim 8 gb fakat benim kullanabileceğim alan 5.37 gb ve bu çok az bir alan istediğim uygulamaları indiremiyorum bazı uygulamalar cihazınızla uyumlu değil sorunuyla karşılaşıyorum ve sürekli cihazınız 75% dolu diye bildirim geliyor. Telefonum kendi kendine kapanıyor mesajlaşırken, fotoğraf çekerken ve özellikle video çekerken çok donuyor bu yüzden telefonu kapatıp açmak zorunda kalıyorum. Beni hayal kırıklığına uğratan asıl noktası ön kamerasının VGA olması bu yüzden hiçbir zaman özçekim yapamadım bu çok büyük sıkıntı oluyor benim için. Xperia X ‘in ön kamerasının 13 mp olması benim için büyük fark yaratacaktır. Ana kamerasının 23 mp olması şuan ki telefonumdan (8mp) çok daha iyi. Bütün özellikleri beni cezbediyor bu yüzden. Üniversiteye başlayacağım bu yıl benim için çok güzel bir hediye olur inşallah o şanslı kişi ben olurum. İyi çalışmalar diliyorum 🙂
#XperiaXistiyorum
Mı30 Ağustos 2016 at 20:50
#Xperiaistiyorum: Ancak sonyericson k750i den beri sony kullanırım hiçbir zaman yeni bir Xperia için eski Xperiamdan vazgeçmedim, şuan xperiaz3 compack kullanıyorum, Xperia x daha iyi bir cihaz ama eski cihazımı teslim etmek istemiyorum. Ancak sony deneyimini Xperia x ile zirvede yaşamakta istiyorum eğer eski cihazımı akmayacaksanız Xperia x i isterim.
Mı30 Ağustos 2016 at 20:50
#Xperiaistiyorum: Ancak sonyericson k750i den beri sony kullanırım hiçbir zaman yeni bir Xperia için eski Xperiamdan vazgeçmedim, şuan xperiaz3 compack kullanıyorum, Xperia x daha iyi bir cihaz ama eski cihazımı teslim etmek istemiyorum. Ancak sony deneyimini Xperia x ile zirvede yaşamakta istiyorum eğer eski cihazımı akmayacaksanız Xperia x i isterim.
Anıl30 Ağustos 2016 at 23:41
Halihazırda Xperia Z2 kullanıyorum. Telefonumdan çok memnunum fakat çok fazla sorunu var örnek vermek gerekirse ön kamerası çalışmıyo, kapaklarının lastikleri çıktı ve 3 kez değiştirmek zorunda kaldım, hoparlörler zamanla kalitesini kaybetti ve çok az ses geliyo telefonun çaldığını bile duymuyorum ve suan yeni bi telefon alamam ben bir Sony faniyim yani birdahaki telefonum yine Sony olacak bu yuzden bende #XperiaXistiyorum
Abdulkadir Saraç30 Ağustos 2016 at 23:58
İyi akşamlar telefonum Xperia Z 2015 Temmuz ayında büyük bir trafik kazası geçirdim kazada bende telefonumda hasar gördük ve hala düzelemedik ekran kırıldı darbeler aldı şuan batarya şişti arka kapak çıkıyor şarj %60 olunca kapanıyor zaten telefonu size yolladığımda görünce üzülür bir tane daha gönderirsiniz :)oyüzden #XperiaXistiyorum
Mert Can ORHAN31 Ağustos 2016 at 00:11
Şuanda kullandığım telefon Xperia M2 fakat şöyle bir durum var ki ekranı pek iç açıcı durumda değil. Zaten teknolojinin son geldiği durumun epey bir gerisinde kaldı. Xperia X’i istememin sebebi ise şık, sade, dayanıklı bir kasaya sahip olması. Özellikleri de beni kurtaracak durumda ne fazla nede az. Bir telefonu bu kadar isteyeceğimi tahmin etmiyordum.
Tufan Serhad AYDIN31 Ağustos 2016 at 02:04
Sony Xperia M4 Aqua kullanıyorum ve kesinlikle hiçbir zarar görmedi telefonum ben Sony ve Sony’nin bütün herşeyine bayılıyorum herkese Sony’i tavsiye ediyorum geçmemin tek nedeni yetersizlik ve hafıza problemi 8gb lık modeli var elimde 3 gb boş hafıza ile geliyor ne kadar sd kart ile desteklesem de indirdiğim uygulamalar direk dahili hafızaya gidiyor. Ayrıca oyun yapıyorum çıkardığım uygulamayı test etmem için yüksek performans gereken bir cihaz gerek elimde ciddi bir projeler içersindeyim ayrıca patentli bir projem var projemin konusu uzaktan okula gitmeden sanal ortamda en ucuz yollarla bedava ders görebilme, amacım okula gidemeyen engelli olsun veya olmasın bu kişileri sanal ortamda elle tutulabilir bir şekilde birebir öğretmen ile sanal sınıflarda ders görebilme.Ve bu bir sadece Cardboard ile ve bedava uygulama ile çıkardım konferanslara katıldım ve Ar-Ge de büyük beklenti topladım… Ben bunu yaptım ve Microsoft tarafından da sunuma çağırıldım ama malesef bu büyük projemide test etmem için jiroskop sensörüne ihtiyacım var ama M4 Aqua da malesef yok. Sizin küçük hediyeniz ile benim ilerde büyük bir yerlerde kendimi görebilmeme sebep oluyor. #XperiaXistiyorum
Sercan31 Ağustos 2016 at 05:16
Merhabalar, öncelikle hediye dediğiniz böyle olur, teşekkür ederiz 🙂 Bir sony-sever olarak nerede sony orada ben 🙂 İlk tuşlu telefonum Sony Ericsson K750i idi, sonra Xperia Go ve şu an Z3, siz düşünün artık 🙂
Ben Z3’ümü Avea’nın bir yarışmasından(#2günboyunca twitter yarışması) kazandığımda o zamanki telefonum Xperia Go’yu anneme vermiştim ve telefon artık her an yarı yolda bırakabilir bizi, yani yeni bir telefona geçmek zorunlu hale geldi ve bu yüzden ben bu sefer annem için Xperia Go’nun yerine #XperiaXistiyorum
Şans bana güler de kazanırsam şimdiden anneme nasıl bir sürpriz yapabileceğimi canlandırabiliyorum 🙂 Herkese bol şans, Hardware plus’a başarılar…
Ahmet31 Ağustos 2016 at 08:24
#XperiaXistiyorum çünkü ilk telefonum da sony Xperia idi.Sony bağımlılık yapıyor şuan Sony Xperia Z2 kullanıyorum.
Bende sizin gibi sony hayranıyım Sony Xperia X i ilk çıktığı günden beri takip ediyorum çokta istiyorum ama yeni düğün yaptığım, evlendiğim için alamadım. 4 yıldır Sony Xperia Z2 kullanıyorum artık yavaş yavaş miadını doldurduğunu düşünüyorum o sebeple değiştirmek istiyorum.
#XperiaXistiyorum çünkü sony’i seviyorum
İyi çalışmalar diliyorum
Yasin31 Ağustos 2016 at 08:32
Abi bende Z3 var ben fotoğraf çekmeyi felan çok severim bi gün abimin düğününde fotoğraf çekerken düşürdüm artık su alıyo denizde havuzda çok fotoğraf çekerdim çekemiyorum ve XperiaX deki yeni özellikler işte parmak okuma v.s. çok pahalı telefon sony Xperia kullanıcısıysanız genelde bağımlı olursunuz Iphonecular gibi Xperia kullananlarda öyle sanıyorum en azından ben öyleyim bu da bi sebep son model xperiam olacak
Kenan bakırcıoğlu31 Ağustos 2016 at 08:45
xperia serisi çıktığından beri tüm z serisini Xperia Z, Xperia Z1, Xperia Z2 ve Xperia Z3 kullandım şu an nedenine gelince, avmlere gidip sürekli telefonu inceliyorum z3 le kıyaslıyorum ve gördüğüm kadarıyla tasarım mükemmel, kamera süper ekran Z3 e göre çok daha parlak, arka metal kapak çok iyi olmuş ve z3 gibi elden çabuk kaymıyor kısaca harika bir telefon, beni avmlerde incelemekten kurtarırsanız sevinirim çook sevdim o telefonu 😉
Kenan31 Ağustos 2016 at 08:46
xperia serisi çıktığından beri tüm z serisini Xperia Z, Xperia Z1, Xperia Z2 ve Xperia Z3 kullandım şu an nedenine gelince, avmlere gidip sürekli telefonu inceliyorum z3 le kıyaslıyorum ve gördüğüm kadarıyla tasarım mükemmel, kamera süper ekran Z3 e göre çok daha parlak, arka metal kapak çok iyi olmuş ve z3 gibi elden çabuk kaymıyor kısaca harika bir telefon, beni avmlerde incelemekten kurtarırsanız sevinirim çook sevdim o telefonu 😉
Memet Can31 Ağustos 2016 at 10:21
#XperiaXistiyorum
Xperia sola kullanıyordum. Sony’nin, sonyericsson markasını bırakıp ‘sony mobile’ olarak ürettiği ilk telefonlardan. Ekranı küçüktü, ram 512 mb ve bataryasıda 1200 mAh civarı. Yani çok yetersiz bir telefondu benim için. Kamerası 5 mp ama pekte iyi çektiğini söyleyemem. Dahili hafıza 4 gb ama kullanıcıya kalan kısmı çok daha az. Ve en önemli sorunda şu: telefon ikinci kattan beton zemine düştü. Ekran darmadağın oldu ve kasasıda paramparça. Öylece kullanılmaz bir halde duruyo çekmecemde. Tekrar sony telefon kullanmak istiyorum. Ve tabiki sony xperia x istiyorum. En çok ihtiyacı olan kişi benim. Maddi bir gücüm olmadığı için yeni telefonda alamıyorum 🙁
Furkan31 Ağustos 2016 at 12:26
Xperia m4 aqua kullanıyorum telefonumda sıkıntı yok çok şükür sadece kampanyayı duydum geldim 😁😁 belki üst modelini kazanırım teşekkürker
Abdulkadir Saraç31 Ağustos 2016 at 13:37
İyi akşamlar telefonum Xperia Z 2015 Temmuz ayında büyük bir trafik kazası geçirdim kazada bende telefonumda hasar gördük ve hala düzelemedik ekran kırıldı darbeler aldı şuan batarya şişti arka kapak çıkıyor şarj %60 olunca kapanıyor zaten telefonu size yolladığımda görünce üzülür bir tane daha gönderirsiniz o yüzden #XperiaXistiyorum
Ahmet Hakan Cankurt31 Ağustos 2016 at 16:19
Merhabalar
Öncelikle şu an kullandığım Sony Xperia Tipo modelinden sizlere bahsedeyim. Telefonu 2012 senesinde aldım ve ilk telefonum olma özelliğini taşıyor. İlk aldığım zamanlar o zamanın popüler uygulamalarını indirebilecek durumdaydı. Sağlamlığı tartışılmaz dere müthiş bir şekilde, hatta yere düşse 3310 gibi yerde iz bırakacak derecedeydi. Gel gör ki ilk darbeyi 4.0.1 Ice Cream Sandwich olarak gelen cihaza bir daha güncelleme verilmemesiydi. Telefonun ön kamerası bulunmaması selfielere veda anlamına geliyordu. Arka kamerasının ise 3.2 megapixel olması ise bol kumlamalı fotoğraflara merhaba dedirtti. Ekranının ise 3.2″ ve 480 Pixel olması ne film izleme ne de oyun oynamamı sağlıyordu. Telefonun yaklaşık 2 cm kalınlığında olmasından hiç bahsetmiyorum bile. Okulda arkadaşlar böyle kalın telefon görmedim deyip fotoğraflarını çekmesiydi 🙂 . Tek çekirdekli Snapdragon S1 işlemciye ve 512 MB RAM’e sahip olması gün geçtikçe beni asosyalleştirmeye başladı ve telefonumdaki tüm sosyal medya uygulamaları yeterli depolama olmadığı için açılmamaya hata vermeye başladı. Facebook’ta bazı sayfalarda yöneticilik yaptığım ve bu sayfaları an be an takip etmem gerektiği halde geri kalıyorum. Whats App ise ayrı dünyada yaşıyormuş gibi sadece kendi istediği kişilere mesaj göndermemi yoksa hata vermeyle beni tehdit ediyordu 🙂 . Şarj konusunda ise 1500 mAh bataryası mobil veri açık kalırsa 2 ya da 3 saat açık kalabiliyordu. İnternetten SAR değerini araştırdığımda ise ben nasıl bu değerlere bakmadım dedim. Şu an sadece telefonla arama mesajlaşma ve tarayıcı aniden kendini kapatmadığı sürece internete girebiliyorum. Tabiki 3G bağlantı hızında telefonda 4.5G bsğlsntısı bulunmamakta. Kısacası cihaz benden vazgeçmiş ben cihazdan vazgeçmiyorum gibi bir durum ortada 🙂 . Şimdi gelelim Xperia X istememin sebebine tasarım harikası olarak bulunan Omnibalance tasarımın Xperia X’de de devam etmesi ve bu tasarımda parmak izi tarayıcısının bulunması, Xperia Tipo’da hiç bulunmayan ön kameranın Xperia X’de ise 13 megapixel olarak karşıma çıkması ve arka kameranın ise hibrit otofokus teknolojisiyle birlikte 23 megapixel olarak gelmesiydi. Full HD ekran ve Snapdragon 650 ile birlikte 3GB RAM’in bulunması beni 2 gün boyunca şarjla uğraşmayacağımı gösteriyor. Android 6.0 Marshmallow sürümüne sahip ve 7.0 Nougat planlaması içine alınması, NFC ve daha sayamadığım birçok özelliğinin bulunması beni tekrar Sony hayranı olmama sebep oldu.
#XperiaXistiyorum
Ahmet Hakan Cankurt31 Ağustos 2016 at 17:22
Merhabalar
Öncelikle şu an kullandığım Sony Xperia Tipo modelinden sizlere bahsedeyim. Telefonu 2012 senesinde aldım ve ilk telefonum olma özelliğini taşıyor. İlk aldığım zamanlar o zamanın popüler uygulamalarını indirebilecek durumdaydı. Sağlamlığı tartışılmaz dere müthiş bir şekilde, hatta yere düşse 3310 gibi yerde iz bırakacak derecedeydi. Gel gör ki ilk darbeyi 4.0.1 Ice Cream Sandwich olarak gelen cihaza bir daha güncelleme verilmemesiydi. Telefonun ön kamerası bulunmaması selfielere veda anlamına geliyordu. Arka kamerasının ise 3.2 megapixel olması ise bol kumlamalı fotoğraflara merhaba dedirtti. Ekranının ise 3.2″ ve 480 Pixel olması ne film izleme ne de oyun oynamamı sağlıyordu. Telefonun yaklaşık 2 cm kalınlığında olmasından hiç bahsetmiyorum bile. Okulda arkadaşlar böyle kalın telefon görmedim deyip fotoğraflarını çekmesiydi 🙂 . Tek çekirdekli Snapdragon S1 işlemciye ve 512 MB RAM’e sahip olması gün geçtikçe beni asosyalleştirmeye başladı ve telefonumdaki tüm sosyal medya uygulamaları yeterli depolama olmadığı için açılmamaya hata vermeye başladı. Facebook’ta bazı sayfalarda yöneticilik yaptığım ve bu sayfaları an be an takip etmem gerektiği halde geri kalıyorum. Whats App ise ayrı dünyada yaşıyormuş gibi sadece kendi istediği kişilere mesaj göndermemi yoksa hata vermeyle beni tehdit ediyordu 🙂 . Şarj konusunda ise 1500 mAh bataryası mobil veri açık kalırsa 2 ya da 3 saat açık kalabiliyordu. İnternetten SAR değerini araştırdığımda ise ben nasıl bu değerlere bakmadım dedim. Şu an sadece telefonla arama mesajlaşma ve tarayıcı aniden kendini kapatmadığı sürece internete girebiliyorum. Tabiki 3G bağlantı hızında telefonda 4.5G bsğlsntısı bulunmamakta. Kısacası cihaz benden vazgeçmiş ben cihazdan vazgeçmiyorum gibi bir durum ortada 🙂 . Şimdi gelelim Xperia X istememin sebebine tasarım harikası olarak bulunan Omnibalance tasarımın Xperia X’de de devam etmesi ve bu tasarımda parmak izi tarayıcısının bulunması, Xperia Tipo’da hiç bulunmayan ön kameranın Xperia X’de ise 13 megapixel olarak karşıma çıkması ve arka kameranın ise hibrit otofokus teknolojisiyle birlikte 23 megapixel olarak gelmesiydi. Full HD ekran ve Snapdragon 650 ile birlikte 3GB RAM’in bulunması beni 2 gün boyunca şarjla uğraşmayacağımı gösteriyor. Android 6.0 Marshmallow sürümüne sahip ve 7.0 Nougat planlaması içine alınması, NFC ve daha sayamadığım birçok özelliğinin bulunması beni tekrar Sony hayranı olmama sebep oldu.
#XperiaXistiyorum
Gökhan KARAKAŞ31 Ağustos 2016 at 23:32
Tertemiz fotoğraflar çekmek için #XperiaXistiyorum #XperiaZ sevgili telefonum şuan senin tuşlarını kullanarak #XperiaXistiyorum yazdığım için umarım beni affedersin 🙂
Zafer Akar31 Ağustos 2016 at 23:57
Ben z3 compact kullanıyorum sanal tuşlar ekranda fazla yer kaplıyor, kasıyor, 20.7 mp kamera olmasına rağmen ben16:9 da 15.5 ini kullanıyorum,ekranı diğer xperialara göre küçük kalıyor, su geçirmeyen kapattıkların alikonları çabuk ölüyor,şarj sorunu var, flaş ı güçlü değil,
#XperiaXistiyorum
Raşit Sezgin1 Eylül 2016 at 01:43
Merhaba ben z3 kullanıcısıyım.Telefon çok çabuk ısınıyor ama çok çabukda soğuyor.O yönü güzel.şarj sıkıntısı çekiliyor çok kötü olmasada. Yavaş şarj doluyor. O yüzden X modeline geçmek istiyorum.
Sercan1 Eylül 2016 at 04:44
Öncelikle hediye dediğiniz böyle olur, teşekkürler 🙂 Bir sonysever olarak nerede sony orada ben 🙂 İlk tuşlu telefonum Sony Ericsson K750i idi, sonra Xperia Go ve şu an Z3, siz düşünün artık 🙂
Ben Z3’ümü Avea’nın bir yarışmasından(#2günboyunca twitter yarışması) kazandığımda o zamanki telefonum Xperia Go’yu anneme vermiştim ve tahmin edersiniz ki telefon tam da önemli anlarda yavaşlığıyla yarı yolda bırakabiliyor, yani yeni bir telefona geçmek zorundayız ve bu yüzden annem için Xperia Go’nun yerine #XperiaXistiyorum
Kazanırsam şimdiden anneme nasıl bir sürpriz yapabileceğimi canlandırabiliyorum 🙂
Herkese bol şans, Hardware plus’a başarılar…
Mehmet1 Eylül 2016 at 08:59
Bende m4 aqua kullanıyorum cihaz benim için bir hayal kırıklığıydı fiyat performansı çok yüksek olmasa rağmen hd 720p ekranda snapdragon 650 ile oyunlarda saçma şekilde kasma frame düşmesi gibi bence yazılımı olan hatalar beni çok üzdü.Kamera yazılımı rezalet odak çok,yavaş gece çekimi imkansız ve flash hatalı fotoğrafı kapatacak şekilde çıkıyor Arayüzünden memnunum ancak 8gb dahili hafıza en büyük eksisi sd kart olmadan en Fazla 1tane büyük oyun yükleyebilirsiniz ve muadilleri yani fiyat olarak eşleri örneğin general mobile gm5 plus full hd ekrana ve aynı işlemciye sahip olduğu halde oyun performansında çok önde kamerası Karşılaştırılamaz bence ve cihaza 1100tl verdim bildiğiniz üzere gm5plus 999 tl su geçirmez dendi fakat yağmur yağdığında ahizeler ve mikrofonda sıkıntı oluyor Aradığınız kişi sizi duyamıyor sizde onu hapörlere gelince duymak için kulağınızın yanında tutmanız gerek 1yılı aşkın süredir kullanıyorum arkası çizildi bende sadece cebimde dururken xperia x i istiyorum çünkü video kaydedecek yerim yok ve oyun oynamak istiyorum son günlerde çıkan kendi kendi kapanma sorunuda cabası
Ramazan Demirbaş1 Eylül 2016 at 09:57
Merhaba sony Xperia z1 kullanıyorum arka ve ön cam kırıldı VE çabuk ısınıyor Xperia serisini severek takip ediyorum SONY kullanmanım sebebi tarlada telefon ıslandığında birşey olmuyor z1 İ tarlada düşürmüştüm 5 saat sulanan altında kaldı ondan beri Xperia serisini takip ediyorum #XperiaXistiyorum
BÜLENT TEK1 Eylül 2016 at 10:23
Merhaba arkadaşlar. Burada birçok Sony kullanan arkadaşların yorum attığını görüyorum. Uzun uzun yazan arkadaşlarım da var. Hepimiz bu cihazı kazanabilmek için bu platformda birbirimize rakip de olsak gerçek hayatta Sony sevenler olarak birbirine en büyük desteği yine Sony’ciler verir. Herkese başarılar diliyorum. Ben daha önce Sony’nin Z ve Z1 modellerini kullandım ve şu anda da Z3 kullanıyorum. Bu cihazı istememin de sebebi ben biraz fotoğraf çekme hastasıyım ve bu cihazda bulunan Öngörücü Hibrit Otomatik Odaklama özelliği ve odaklama hızı özellikle ve fazlasıyla dikkatimi cezbetti. O nedenle bu cihazı istiyorum. Ben pek şanslı bir insan değilim, bu kadar Sony seven arkadaşın arasında ne kadar şansım olur bilemiyorum ama kim kazanırsa kazansın aile (yani Sony) içinde bir arkadaşa gideceği için gözüm arkada değil. Kazanacak olan arkadaşımı şimdiden tebrik ediyorum. Herkese başarılar…
Yasin BAHAR1 Eylül 2016 at 11:31
İyi günler..Benim sebeplerim biraz daha farklı aslında. Cihazımdan oldukça memnunum ancak Antalya’da tek başına üniversite okuyan ablamı son derece sıkıntıya sokan, yeri geldiğinde arama yapıp mesaj atmasına bile olanak sağlamayan telefonunu şu zamanlardaki maddi sıkıntılardan dolayı değiştiremediğimizden için katılmaya karar verdim. Xperia Z1 Compact cihazımı Xperia X ile değiştirip ablama hediye etmeyi gerçekten çok isterim. Eğer bu olmazsa zaten Z1 Compactımı ablama vermek durumunda kalacağım. Yani daha çok ihtiyacı olan arkadaş varsa ona vermeniz temennisiyle…
Yasin BAHAR1 Eylül 2016 at 11:56
#XperiaXistiyorum İyi günler..Benim sebeplerim biraz daha farklı aslında. Cihazımdan oldukça memnunum ancak Antalya’da tek başına üniversite okuyan ablamı son derece sıkıntıya sokan, yeri geldiğinde arama yapıp mesaj atmasına bile olanak sağlamayan telefonunu şu zamanlardaki maddi sıkıntılardan dolayı değiştiremediğimizden için katılmaya karar verdim. Xperia Z1 Compact cihazımı Xperia X ile değiştirip ablama hediye etmeyi gerçekten çok isterim. Eğer bu olmazsa zaten Z1 Compactımı ablama vermek durumunda kalacağım. Yani daha çok ihtiyacı olan arkadaş varsa ona vermeniz temennisiyle…
İsmayil Efe Tokucu1 Eylül 2016 at 13:28
#XperiaXistiyorum
Ben şuan Sony Xperia M4 Aqua kullanıcısıyım telefondan memnun değilim çünkü depolaması düşük bu 1. neden 2. nedenimse şarjı çok çabuk bitiyor ve telefonun kendi adaptörünü kullandığım halde şarj olmuyor ve 3. neden şarj aleti soketi tam girmiyor yarısı dışarıda kalıyor ve en ufak bir değmede şarj aleti çıkıyor. İşte bu yüzden çekilişinize katılıyorum Xperia X i bu yüzden istiyorum
İsmayil Efe Tokucu1 Eylül 2016 at 13:28
#XperiaXistiyorum
Ben şuan Sony Xperia M4 Aqua kullanıcısıyım telefondan memnun değilim çünkü depolaması düşük bu 1. neden 2. nedenimse şarjı çok çabuk bitiyor ve telefonun kendi adaptörünü kullandığım halde şarj olmuyor ve 3. neden şarj aleti soketi tam girmiyor yarısı dışarıda kalıyor ve en ufak bir değmede şarj aleti çıkıyor. İşte bu yüzden çekilişinize katılıyorum Xperia X i bu yüzden istiyorum
Anıl1 Eylül 2016 at 15:41
halihazırda xperia z2 kullanıyorum telefon iyi fakat çok fazla sorunu var örnek vermek gerekirse ön kamera çalışmıyor, kapaklarını 3 kez değiştirdim, hoparlörler zamanla kalitesini kaybetti ve çok az ses geliyor telefonun çaldığını bile duymuyorum şuanda yeni bir telefon alamam ben bir SONY fanıyım ve birsonraki telefonumun da SONY olmasını istiyorum bu yüzden #XperiaXistiyorum
Gozde C1 Eylül 2016 at 17:18
Öncelikle merhaba 🙂 Şuan kullandığım telefon Sony Xperia SP yaklaşık 3 senedir kullanıyorum. Sony markasından oldukça memnunum ama artık yeni bir serisiyle değiştirmenin vakti geldiğini düşünüyorum. Xperia X’i isteme sebebim öncelikle hafıza seçeneğinin 32/64 gb olması benimkine kıyasla(8gb) çok çok iyi. Çünkü bana artık yetmiyor yeni yeni uygulamalar çıkıyor ve kullandığım uygulamalar daha fazla yer kaplamaya başlıyor. En önemlisi kamera özellikleri oldukça gelişmiş olması. Arka kameranın hibrit otofokusla birlikte 23 megapixel olması ve ön kameranın 13 megapixel olması beni asıl cezbeden şey. çünkü şuanki telefonumla selfie yapamıyorum ön kamerayı hiç kullanmıyorum vga olduğu için. video çekerken sürekli donuyor kapanıyor hafıza uyarısı veriyor. oyun oynarken bazen yeni açmama rağmen aşırı ısınma yapıyor. arka kapağı sararmış ve çizilmiş durumda telefon kılıfı çok zor bulunuyor hatta yok bile dokunmatik algılama süresi yavaş telefonu elimde değilde masaya koyup bir şey yazarken algılamıyor bazen. telefonumu çok severek almıştım fakat artık değiştirme zamanının geldiğinin sinyallerini veriyor 🙁 şuan yeni üniversiteye başlıyorum bu donanımda alabileceğim uygun fiyatlı telefon yok o yüzden bu telefona ihtiyacım var. son olarak böyle bir çekiliş yaptığınız için hwp ailesine teşekkür ederim 🙂
#XperiaXistiyorum
Gozde C1 Eylül 2016 at 17:28
Öncelikle merhaba 🙂 Şuan kullandığım telefon Sony Xperia SP yaklaşık 3 senedir kullanıyorum. Sony
markasından oldukça memnunum ama artık yeni bir serisiyle değiştirmenin vakti geldiğini düşünüyorum.
Xperia X’i isteme sebebim öncelikle hafıza seçeneğinin 32/64 gb olması benimkine kıyasla(8gb) çok çok
iyi. Çünkü bana artık yetmiyor yeni yeni uygulamalar çıkıyor ve kullandığım uygulamalar daha fazla yer
kaplamaya başlıyor. En önemlisi kamera özellikleri oldukça gelişmiş olması. Arka kameranın hibrit
otofokusla birlikte 23 megapixel olması ve ön kameranın 13 megapixel olması beni asıl cezbeden şey.
çünkü şuanki telefonumla selfie yapamıyorum ön kamerayı hiç kullanmıyorum vga olduğu için. video
çekerken sürekli donuyor kapanıyor hafıza uyarısı veriyor. oyun oynarken bazen yeni açmama rağmen
aşırı ısınma yapıyor. arka kapağı sararmış ve çizilmiş durumda telefon kılıfı çok zor bulunuyor hatta yok
bile dokunmatik algılama süresi yavaş telefonu elimde değilde masaya koyup bir şey yazarken algılamıyor
bazen. telefonumu çok severek almıştım fakat artık değiştirme zamanının geldiğinin sinyallerini veriyor 🙁
şuan yeni üniversiteye başlıyorum bu donanımda alabileceğim uygun fiyatlı telefon yok o yüzden bu
telefona ihtiyacım var. son olarak böyle bir çekiliş yaptığınız için hwp ailesine teşekkür ederim 🙂
#XperiaXistiyorum
google plus hesabımda etiketledim ve hashtag yazdım. Twitter hesabımda paylaştım ve etiketleyip hashtag koydum (profilim açık)
Gozde C1 Eylül 2016 at 17:30
Öncelikle merhaba 🙂 Şuan kullandığım telefon Sony Xperia SP yaklaşık 3 senedir kullanıyorum. Sony
markasından oldukça memnunum ama artık yeni bir serisiyle değiştirmenin vakti geldiğini düşünüyorum.
Xperia X’i isteme sebebim öncelikle hafıza seçeneğinin 32/64 gb olması benimkine kıyasla(8gb) çok çok
iyi. Çünkü bana artık yetmiyor yeni yeni uygulamalar çıkıyor ve kullandığım uygulamalar daha fazla yer
kaplamaya başlıyor. En önemlisi kamera özellikleri oldukça gelişmiş olması. Arka kameranın hibrit
otofokusla birlikte 23 megapixel olması ve ön kameranın 13 megapixel olması beni asıl cezbeden şey.
çünkü şuanki telefonumla selfie yapamıyorum ön kamerayı hiç kullanmıyorum vga olduğu için. video
çekerken sürekli donuyor kapanıyor hafıza uyarısı veriyor. oyun oynarken bazen yeni açmama rağmen
aşırı ısınma yapıyor. arka kapağı sararmış ve çizilmiş durumda telefon kılıfı çok zor bulunuyor hatta yok
bile dokunmatik algılama süresi yavaş telefonu elimde değilde masaya koyup bir şey yazarken algılamıyor
bazen. telefonumu çok severek almıştım fakat artık değiştirme zamanının geldiğinin sinyallerini veriyor 🙁
şuan yeni üniversiteye başlıyorum bu donanımda alabileceğim uygun fiyatlı telefon yok o yüzden bu
telefona ihtiyacım var. son olarak böyle bir çekiliş yaptığınız için hwp ailesine teşekkür ederim 🙂
#XperiaXistiyorum
google plus hesabımda etiketledim ve hashtag yazdım. Twitter hesabımda paylaştım ve etiketleyip hashtag koydum (profilim açıktır)
Mehmet bingül1 Eylül 2016 at 21:13
Adının sony olması zaten yeterince geçerli bir sebep ek bir nedene gerek duymuyorum…
Ahmet Hamdi UZUN1 Eylül 2016 at 21:20
Xperia Z3 kullanıyorum fakat son günlerde Sony tarafından yapılan bir açıklama çok canımı sıktı. Artık telefonum yazılım desteği alamayacak. Yani yeni Android sürümü olan Nougat’ı deneyemeceğim. Ben güncelleme takıntısı olan biri olarak #XperiaXistiyorum. Ayrıca telefonumdan her ne kadar memnun olsam da maalesef bir gerçek var ki bir çok kullanıcının yanında gerçekten eziliyorum. Bu gerçek ön kamera ve ciddi anlamda çok başarısız fotoğraflar çekiyor. Benim neden öz çekim kamerası iyi bir cihazım olmasın ki? 🙂
Biyanjir Emra1 Eylül 2016 at 21:31
#XperiaXistiyorum sony xperia z3 compact kullanıyorum su geçirdikten sonra çalışıyordu fakat kapakları kapalı ve uygun koşullarda suya soktuğum için garantiye yolladım. Garantiden gelmedi ürün ben de bir üst modeli olan z5 compact almak istedim fakat piyasada yoktu. Z5′ te benim için uzak bir ihtimal olduğu için sony ürünlerini aramaya çıktım ve sizin youtube’ de videolarınıza rastladım abone oldum benim gibi sony sever insanlara rastladım. Bu cömert kampanyanızı farkettim ve piyasada z3c ve z5c bulamadığım sony sever biri olduğum için katılmak istedim. Z5 alıcak durumda olmadığım için görünce mutlu olduğum bir kampanyaydı.
Tayyip Ertuğrul1 Eylül 2016 at 22:18
Şu anda Xperia z3 kullanıyorum. Telefonun en büyük sıkıntısı ön kamera. Aynı zamanda güncelleme almayacağı duyuruldu. Yine bir telefon almaya kalksam sony alırım bunu da söyleyeyim. Xperia X e geçmek istememin en büyük sebebi kamera. Ayrıca şu anda bronz renk kullanıyorum. Altın limon çok daha iyi geldi. Başarılar dilerim.
Salih1 Eylül 2016 at 23:26
Abi Xperia Sp kullanıyorum.Arka kamerası bozuk,ön kamerası vga çözünürlük,android sürümü 4.3 olduğundan dolayı Xperia X ‘i istiyorum.Abi arkadaş ortamında açıyoruz telefonları öz çekim yapacağız hiç benimkiyle çekemiyorum .Arkadaşlar kabul etmiyor,buna bir son vermek istiyorum.
Eren Yaşlı1 Eylül 2016 at 23:39
Sony XPERIA Ion kullanıyorum. #XperiaXistiyorum çünkü şuan kullandığım telefon çıktığında 3G yeni bir özellikmiş gibi tanıtılıyordu. 1GB RAM ve 12GB depolaması olduğu için laptoplarla yarışır yorumları yapılıyordu. Bataryanın şuanki durumu 2 saat kullanımda bitiyor. Bu telefonu istiyorum çünkü android 4.1.2 den sonrası nasıl birşey merak ediyorum. 4k veya 2k ekranı geçtim full hd ekranı bile deneyimleyemedim daha tft ekran kullanıyorum. Olay şu ki Ben ion u aldığımda Symbian piyasada kullanılan bi işletim sistemiydi. Yeni teknoloji ile tanışma vaktimin geldiğini düşünüyorum.
Ahmet veli2 Eylül 2016 at 00:09
Merhabalar oncelikle sony xperia xa ultra aldim cok buyuk ve burs param bu telefon ayeftigi icin aldim durumumuz iyi degil 2 yillik bursumla aldim. Yani ilk.telefonum ve ek olarak facebook adresimde paylasmak istemiyorum cunki nedenin akraba ve arkadaslarimin. Gormesini istemiyorum eger yapmadigim icin olmuyorsa caniniz saolsun boyle bi etkinligi dusunmeniz yeter
yinede tesekkurler videolarinizida begendim hos sicak videolar yapiyorsunuz iyi gunler 🙂
turan koyun2 Eylül 2016 at 00:19
Bende sony experia z1 var 3 yıldır kullanıyorum hiç problem çıkarmadı ama artık değiştirme zamanı geldi o telefonu istiyorum hemde çok çok çok istiyorum:-)
turan koyun2 Eylül 2016 at 00:24
Merhaba bende sony experia z1 var 3 yıldır kullanıyorum hiç problem çıkarmadı ama artık değiştirme zamanı geldi o telefonu çok çok çok çok istiyorum hemde çok çok çok 🙂 >:D<
Enes buğra petenkaya2 Eylül 2016 at 00:37
Sony xperia z2 kullanıyorum ve isteme sebebim eskimesi ve birkaç problem olması
Ve x serisine de geçmek istiyordum buda güzel bir fırsat sizin sayenizde Hwp! 👍
talha2 Eylül 2016 at 00:54
sony xperia s telefon beni çıldırtıyor telefon ısınıp kapanıyor bu hiç hoş değil yavaş anca kapanıyo telefonu al çöpe at yeni bir telefona ihtiyacım xperia x istiyorum
talha2 Eylül 2016 at 00:59
s o n y x p e r i a s telefon beni çıldırtıyor telefon ısınıp kapanıyor bu hiç hoş değil yavaş anca kapanıyor telefonu al çöpe at yeni bir telefona ihtiyacım Xperia X istiyorum hayırlısı tabi arkadaşlar kime çıkacaksa simdi den hayırlı olsun
Gökhan ERORHAN2 Eylül 2016 at 01:10
Öncelikle merhaba. Yaklaşık 9 sene önce başlayan Sony deneyimime dayanarak Sony telefonlarla ilgili uzun uzun sohbet edebilirim. Hatta geçen yaz Berkin Bey’i Kadıköy’de oturduğum masanın yanından geçerken gördüm. Ayaküstü Sony ile ilgilli sohbet etmek isterdim ancak yolundan etmek olmazdı. Her neyse w810i, xperia ion, m4 aqua ve z5 compact deneyimlerim oldu. Hepsini severek aldım ve hepsinin ayrı bir hikayesi var. Eğer kazanırsam ve stüdyoya davet edilirsem bunları da anlatırım. Fakat z5 compact serüvenime gelirsek; şarjdayken çağrı geldikten sonra telefon şarj almayı kesmesi gibi yazılımsal gözüken ancak bir türlü çözülemeyen bir sorun yüzünden 4 kez servise gitti ve paramı geri almak zorunda kaldım. Mağazalarda satışı durduğundan ve halihazırda bir işim olmadığından anneme verdiğim m4 aquaya dönüp telefondan aldığım parayı da tatilde bi güzel yedim. Marsmallow’la da çözülemeyen hafıza problemi ve z5 compactın hızından sonra m4 aquanın yavaş gelmesi attan inip eşeğe binme hissi yarattı. Sony’den vazgeçemeyen biri olarak x modelinin hızlanan kamera arayüzü, stabilitesi, pil ömrü, şıklığı, hızı ağzımı sulandırıyor. (tabi bu limon renginden de olabilir). Bunca yıldır sony kullanıcısı olarak X modelini de deneyimlemenin hakkım olduğunu düşünüyorum. Sony fanatikliğimi bilse adımı telefona kazır güzel bi x performans gönderirdi herhalde. Sonuç olarak #XperiaXistiyorum
Ferit Uysaler2 Eylül 2016 at 11:45
Ben şu an Xperia z5 kullanıyorum ve cihazı annem için istiyorum çünkü o bir Xperia m5 kullanıcısı, belki telefon güzel ama annem yokken telefonu kurcalarken kameranın kapanması ve yeniden açılana kadar düzelmemesi, mediatech(?) işlemciden dolayı saçma sapan ısınması ve bazen uygulamalardan atmasınından dolayı sıkıntılar yaşıyorum. Bunları ben çözüyorum ama annem tek yaşarsa bu sorunu ne olur kim bilir :)))
Ferit Uysaler2 Eylül 2016 at 11:51
Bir önceki yorumumda etiketi unuttum. #XperiaXistiyorum çünkü annem m5 kullanıcısı ve arada onun telefonunu kurcalarken kameranın kapanması ve yeniden açılana kadar düzelmemesi,mediatech işlemcisinin uyumsuzluğu sebebiyle ben bu telefonu annem için istiyorum. Ben bir şekilde kullanıyorum ama annem kendi başına bu sorunu nasıl çözebilir? Herkese başarılar
Yasin BAHAR2 Eylül 2016 at 15:45
#XperiaXistiyorum İyi günler..Benim sebeplerim biraz daha farklı aslında. Cihazımdan oldukça memnunum ancak Antalya’da tek başına üniversite okuyan ablamı son derece sıkıntıya sokan, yeri geldiğinde arama yapıp mesaj atmasına bile olanak sağlamayan telefonunu şu zamanlardaki maddi sıkıntılardan dolayı değiştiremediğimizden için katılmaya karar verdim. Xperia Z1 Compact cihazımı Xperia X ile değiştirip ablama hediye etmeyi gerçekten çok isterim. Eğer bu olmazsa zaten Z1 Compactımı ablama vermek durumunda kalacağım. Yani daha çok ihtiyacı olan arkadaş varsa ona vermeniz temennisiyle iyi çalışmalar dilerim ☺..
Kasım Özdemir2 Eylül 2016 at 16:39
Sony Xperia m4 aqua kullanıyorum fakat dahili hafızası düşük bir çok uygulama ve müziği yükleyemiyorum oyun performansı iyi değil ve çoğu oyunu kaldırmıyor kamerasıda çok iyi değil.bu yüzden Xperia X istiuorum.
Emin2 Eylül 2016 at 18:18
İlk telefonum sony ericsson k750i hastalık onunla başladı, sonra neo v ve şimdi Z3 compac küçük dev kullanıyorum ve sırada SONY Xperia X olmasını istiyorum sony hastalık
sebati ipek2 Eylül 2016 at 18:51
Yıllardır Xperia kullanıcısıyım ilk olarak k850i ile başlamıştım bu sevdaya daha sonra p910i sonra p1 daha sonra xperia go sonrasında xperia sl ve son olarak şuan yaklaşık 1 yıldır xperia t2 ultra kullanıyorum sony benim için bambaşka bir şey her kullandığım modelinden ayrı bir zevk ve haz alıyorum insanların şikayetleri gibi hiçbir şikayetim olmadı çok memnunum her zaman ancak hiç amiral gemi olan modellerinden kullanamadım fiyat dolayısı ile yüksek demiyorum beni aşıyor yani bende bu yeni çıkan amiral gemi diyebileceğimiz X modeline geçmeyi istiyorum umarım seçilen kişi ben olurum iyi günler diliyorum :))
serdal kara2 Eylül 2016 at 19:55
Yıllardır bir sony kullanıcısı olarak harıka bir hediye, ben sony xperia z2 kullanıyorum. 2 kere tamir gördü telefonum. Son arzasında ıkı camerası gıttı ve ekran kırıldı. Ekran bulanıklaştı sadece alo dıyebılıyorum vede yenisini almam imkansız çünkü 8 ay önce felç geçirdim çalışamıyorum. duygu sömürüsü olsun dıye demıyorum ama berkin abi ihtiyacım var çooooook istiyorum. Birde sosyal medyam sadece facebook ve anlamıyorum nasıl paylaşacağımı, galiba şansım yuzde sıfır. Alan arkadaşı şimdiden kutluyorum güle güle kullansın…..
Serdar Altunok2 Eylül 2016 at 20:27
Şuanda vadesi dolan bir Sony Xperia Go kullanıyorum, donuyor kamerası 15 dakıkada açılıyor neredeyse, ve ekran gelmıyor ve birçok sıkıntı daha.. Xperia X in hızı, kamerası bile sadece yetebilecek özellıklerden, Kamera odaklı bir telefon deyince XperiaX geliyoır aklıma , İnşallah bana kısmet olur da Xperia Goyu size hediye edip Xperia Xi Alırım. 🙂 bu sebeple #XperiaXistiyorum
Burak2 Eylül 2016 at 22:38
Merhabalar
Ben sanırım 2011 den beri sony xperia kullanıcısıyım
Xperia tipo kullandım ilk olarak bu cihaz da sanırım 512 mb ram vardı yaklaşık 400 ü bana kalıyordu çok pratik, küçük, zarif bi model di iki sene kadar kullandım ve garanti bitmesine yaklaşık bi hafta kala bozuldu, anakartı yanmış cihazı tüketici hakları gereği sıfırlamak zorunda kaldı sony garantisi ancak sıfırı üretilmediğü için bi kaç üst model olan xperia M (C1905) modeli gönderildi önceki cihazın garanti Süresi dolduktan sonra bu cihazın garantisi olmadığı söylendi neyse bu cihazı kullandım yine yaklaşık iki yıl bu cihaz da aynı arızayı vermeye başladı bende gittim Z5 Premium gold cihaz aldım
3 ay kullanmadım yaklaşık 4 bin fotoğraf çektim
Gerçekten sadece kamerasına hayran olduğum için özellikle bu cihazı o kadar para verip aldım
Ancak şarj soketi kulaklık jakı gibi donanımları arıza verdi garantiye gönderdim
Şimdi o cihaz yerine tekrar eski cihazım xperia m yi kullanıyorum
Ama eskisi gibi fotoğraf çekmek istemiyorum :/
Alışmışım 23 megapiksel 4k kamera ya
Görüntü düzeltme teknolojilerine
Z5 premium dan daha iyi ne alabilirim
Tabiki xperia x
İstiyorum abiler 🙂
Xperia M yi size vereceğim eğer kazanırsam
Z5 i de gelince elden çıkaracağım bi daha kullanamam ben o telefonu
Çünki gerçekten sony ile duygusal bi bağ oluşmuş aramda ve sony nin bana bu cihaz da çıkardığı sorunlar yüzünden Z serisi benim için bitti! Bu yüzden bu cihazı elden çıkaracam size de xperia m yi vericem
Ama kamera ve fotoğraf sevdam da vazgeçemiyorum
E başka marka cihaz alsam bu kadar gerçekçi görüntüler elde edebileceğime inanmıyorum
Tekrar o kadar masrafa da girmek istemiyorum 🙂
Bu kampanya tam benlik
Sebeb neden istiyorum
Kamera abi
Z5 PREMİUM kamerası kullandım
Daha aşağısı kesmez beni 🙂
Daha bi çok sebeb var
Alüminyum kasa
Oval tasarım
Sony nin genel özellikleri olan kaliteli malzeme kullanımı
Ben sony Ericsson k750 i modeli bile kullandım 🙂
Babamda antenli modeli bile vardı 😀
Beni sony den başkasına muhtaç etmeyin abi 😀
#XperiaXistiyorum
lokman Yasir KALE2 Eylül 2016 at 22:50
Xperia x istiyorum çünkü anı yakalamayı seviyorum
Öncelikle tüm hwp ofisine kolay gelsin. Aslında xperia z5 kullanıyordum ve ısınma sorunu hariç mutluydum ama çeşitli nedenlerden telefonumu kardeşime vermem gerekti ve bende xperia m4 aqua ya geçtim ve sadece batarya performansı kullanıcıyı memnun ediyor.
(bence sadece bunu duyunca bile bana hediye edebilirsiniz) 😀
*herkesin de bildiği üzere m4ün en büyük sıkıntısı hafızasının 8gb olması, müzik ve fotoğrafa bile zor yetiyor
*kamera performansına değinecek olursak özellikle netleme sorunu var ama x de çok kısa bir sürede net ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekiyor
*Video kalitesinde ise m4 netleme yapamıyor ve video çekerken devamlı netleme yapmaya çalıştığı için sonuç facia x e gelirsek oıs olmasa bile steadyshot güzel işler çıkartıyor
bunlardan dolayı xperia x deneyimini yaşamak istiyorum
#XperiaXistiyorum
lokman Yasir KALE2 Eylül 2016 at 23:00
Xperia x istiyorum çünkü anı yakalamayı sevi seviyorum
Öncelikle tüm hwp ofisine kolay gelsin. Aslında xperia z5 kullanıyordum ve ısınma sorunu hariç mutluydum ama çeşitli nedenlerden telefonumu kardeşime vermem gerekti ve bende xperia m4 aqua ya geçtim ve sadece batarya performansı kullanıcıyı memnun ediyor.
(bence sadece bunu duyunca bile bana hediye edebilirsiniz)
*herkesin de bildiği üzere m4ün en büyük sıkıntısı hafızasının 8gb olması, müzik ve fotoğrafa bile zor yetiyor
*kamera performansına değinecek olursak özellikle netleme sorunu var ama x de çok kısa bir sürede net ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekiyor ve flash ile çekilen fotoğraflar çok kötü çıkıyor ama x te gece çekimleri bile güzel
*Video kalitesinde ise m4 netleme yapamıyor ve video çekerken devamlı netleme yapmaya çalıştığı için sonuç facia x e gelirsek oıs olmasa bile steadyshot güzel işler çıkartıyor
#xperiaxistiyorum çünkü sony nin üst düzey deneyimini yaşamak istiyorum
lokman Yasir KALE2 Eylül 2016 at 23:00
Xperia x istiyorum çünkü anı yakalamayı sevi seviyorum
Öncelikle tüm hwp ofisine kolay gelsin. Aslında xperia z5 kullanıyordum ve ısınma sorunu hariç mutluydum ama çeşitli nedenlerden telefonumu kardeşime vermem gerekti ve bende xperia m4 aqua ya geçtim ve sadece batarya performansı kullanıcıyı memnun ediyor.
(bence sadece bunu duyunca bile bana hediye edebilirsiniz)
*herkesin de bildiği üzere m4ün en büyük sıkıntısı hafızasının 8gb olması, müzik ve fotoğrafa bile zor yetiyor
*kamera performansına değinecek olursak özellikle netleme sorunu var ama x de çok kısa bir sürede net ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekiyor ve flash ile çekilen fotoğraflar çok kötü çıkıyor ama x te gece çekimleri bile güzel
*Video kalitesinde ise m4 netleme yapamıyor ve video çekerken devamlı netleme yapmaya çalıştığı için sonuç facia x e gelirsek oıs olmasa bile steadyshot güzel işler çıkartıyor
#xperiaxistiyorum çünkü sony nin üst düzey deneyimini yaşamak istiyorum
İLYAS GÜNDEMİR2 Eylül 2016 at 23:36
#XperiaXistiyorum https://hwp.com.tr/?p=70574&preview=true #XperiaXistiyorum
HWP NİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRMAK ADINA Bİ LİSTE OLUŞTURDUM.
Şuanda Xperia m5 kullanıcısıyım.Xperia x deki şu özellikler m5 e göre çok daha iyi, m5 kronik sorunları ile ünlü bir telefon zaten.
1-Dahili depolaması m5 in 2 katı,uygulama yükleme sorunumu çözer.#XperiaXistiyorum
2-Xperia m5 Android 6.0.1 (Marshmallow) güncellemesi geldi fakat güncellemeyi yükleyemiyorum.#XperiaXistiyorum
3-Xperia m5 te istediğim şu özellikler yok (Eldiven Uyumu (GloveTouch) , Multi Touch)#XperiaXistiyorum
4-Xperia m5 in MediaTek MT6795 (helio X10) işlemcisi gerçekten iş görmüyor,Qualcomm daha iyi#XperiaXistiyorum
5-Xperia x in Grafik İşlemcisi (GPU) Adreno 510 olması çok güzel benimkinde oyunlar hep kasar.#XperiaXistiyorum
6-İnternet hızı bnm için çok önemli Xperia x in LTE (Cat.6) kullanması çok işime yarardı.#XperiaXistiyorum
7-Barometre Game Rotation Vector Geomagnetic Rotation Vector gibi sensörler xperia m5 te bulunmuyor 🙁 #XperiaXistiyorum
8-güvenlik açısından xperia x Parmak izi Okuyucu taşıyor,bu ebim m5 te yok.#XperiaXistiyorum
9-S-Force Front Surround, Screen Mirroring Sony AR Effect Sony 3D Surround Ses Teknolojisi,Sony Entertainment #XperiaXistiyorumetwork,Surround Ses Teknolojisi (VPT),Yüksek Kaliteli (Hi-Fi) Ses gibi servisler m5 te bulunmuyor bu çook kötü
10-4G de xperia m5 kapanmaları oluyor,xperia x ise bu yönden daha iyi.#XperiaXistiyorum
11-Xperia x in androidin yeni güncellemelerini 7-8 alacakken; m5 için 6 dan yukarısı yok.#XperiaXistiyorum
12-M5 İN kamerası iyi olması rağmen kapandığı zaman açılmıyor resetlemek gerekiyor bu yönden sorunlu.#XperiaXistiyorum
13-Xperia m5 te Hücresel veri açıkken çok ısınıyor (40-50 C°)#XperiaXistiyorum
14-Xperia m5 te Wifi açıkken şarj çok hızlı tükeniyor#XperiaXistiyorum
15-Xperia m5 te 3 saat internette iken telefonumun şarjı tamamen bitiyor.#XperiaXistiyorum
16-Xperia m5 te MMS mesajları göremiyorum.#XperiaXistiyorum
17-Xperia m5 te ram yetersiz Tarayıcıda çok kaldığımda aniden kendini yeniden başlatıyor.#XperiaXistiyorum
18-Xperia m5 te bazen pc bağlantı sıkıntısı açığa çıkıyor.#XperiaXistiyorum
TÜM BU SIKINTILARDAN KURTARIRSANIZ MİNNETTAR KALIRIM,SAYGILARLA!
https://www.facebook.com/saranghaeyomissasuzybae
İLYAS GÜNDEMİR2 Eylül 2016 at 23:42
#XperiaXistiyorum https://hwp.com.tr/?p=70574&preview=true #XperiaXistiyorum
HWP NİN OKUMASINI KOLAYLAŞTIRMAK ADINA Bİ LİSTE OLUŞTURDUM.
Şuanda Xperia m5 kullanıcısıyım.Xperia x deki şu özellikler m5 e göre çok daha iyi, m5 kronik sorunları ile ünlü bir telefon zaten.
1-Dahili depolaması m5 in 2 katı,uygulama yükleme sorunumu çözer.#XperiaXistiyorum
2-Xperia m5 Android 6.0.1 (Marshmallow) güncellemesi geldi fakat güncellemeyi yükleyemiyorum.#XperiaXistiyorum
3-Xperia m5 te istediğim şu özellikler yok (Eldiven Uyumu (GloveTouch) , Multi Touch)#XperiaXistiyorum
4-Xperia m5 in MediaTek MT6795 (helio X10) işlemcisi gerçekten iş görmüyor,Qualcomm daha iyi#XperiaXistiyorum
5-Xperia x in Grafik İşlemcisi (GPU) Adreno 510 olması çok güzel benimkinde oyunlar hep kasar.#XperiaXistiyorum
6-İnternet hızı bnm için çok önemli Xperia x in LTE (Cat.6) kullanması çok işime yarardı.#XperiaXistiyorum
7-Barometre Game Rotation Vector Geomagnetic Rotation Vector gibi sensörler xperia m5 te bulunmuyor 🙁 #XperiaXistiyorum
8-güvenlik açısından xperia x Parmak izi Okuyucu taşıyor,bu ebim m5 te yok.#XperiaXistiyorum
9-S-Force Front Surround, Screen Mirroring Sony AR Effect Sony 3D Surround Ses Teknolojisi,Sony Entertainment #XperiaXistiyorumetwork,Surround Ses Teknolojisi (VPT),Yüksek Kaliteli (Hi-Fi) Ses gibi servisler m5 te bulunmuyor bu çook kötü
10-5G de xperia m5 kapanmaları oluyor,xperia x ise bu yönden daha iyi.#XperiaXistiyorum
11-Xperia x in androidin yeni güncellemelerini 7-8 alacakken m5 için 5 dan yukarısı yok.#XperiaXistiyorum
12-M5 İN kamerası iyi olması rağmen kapandığı zaman açılmıyor resetlemek gerekiyor bu yönden sorunlu.#XperiaXistiyorum
13-Xperia m5 te Hücresel veri açıkken çok ısınıyor (40-50 C°)#XperiaXistiyorum
14-Xperia m5 te Wifi açıkken şarj çok hızlı tükeniyor#XperiaXistiyorum
15-Xperia m5 te 3 saat internette iken telefonumun şarjı tamamen bitiyor.#XperiaXistiyorum
16-Xperia m5 te MMS mesajları göremiyorum.#XperiaXistiyorum
17-Xperia m5 te ram yetersiz Tarayıcıda çok kaldığımda aniden kendini yeniden başlatıyor.#XperiaXistiyorum
18-Xperia m5 te bazen pc bağlantı sıkıntısı açığa çıkıyor.#XperiaXistiyorum
TÜM BU SIKINTILARDAN KURTARIRSANIZ MİNNETTAR KALIRIM,SAYGILARLA!
Mustafa Kargı3 Eylül 2016 at 01:30
Selamlar ben Xperia M4 aqua sahibiyim 6 ay oldu alalı fakat oyun indiremiyorum 2 tane oyun indiriyorum faxlası yok bunun WhatsAppı var İnstası M4 Aquanın hafızasını siz daha iyi biliyosunuz 2 Gblık yer oluyo sizden bunu rica ediyorum alın bunu verin onu 😀😀😀
Taylan Özgür Çetin3 Eylül 2016 at 02:15
Abi ben xperia m4 aqua kulanıyorum.Telefon un 8gb alanı var 6gb dolu geliyor kalanı ise bana yetmiyor hiç birşey indiremiyorum telefonu bile zor güncelledim telefonda alan yok diye güncellenmiyordu uygulamaları güncelleyemiyorum
sıkıldım artık yeni telefon almaya gücümde yok ailem telefon eskimedi diye almıyorlar ve telefonun yan çevirince etkin olan hoparlörü çalışmıyor .Bu sebeplerden dolayı sizide takip ediyordum ordan zaten haberim oldu .İnşallah telefonu bana nasip olurda şu telefonumdan kurtulurum ol masada canımız sağ olsun :)) #XperiaXistiyorum
Taylan Özgür Çetin3 Eylül 2016 at 02:25
merhaba benim kulandığım xperia m4 aqua modeli telefonun 8gb alanı var 6gb dolu geliyor diğer kalan ise bana yetiimiyor telefonu bile zor güncelledim uygulamalar bile yarısı eski sürümde alan yok güncelleyemiyorum hiç birşey indiremiyorum telefon kasıyor ve yan döndürünce etkin olan hoparlör çalışmıyor yeni telefon almak içinde immkanım yok ailemde okadar zengin değil zaten zırt bırt telefon alamaz 2 3 sene idare et diyorlar . İnşallah bana nasip olur sizi takip ediyordum ordan öğrendim inşallah alır alamasamda kazanan kişiye şimdiden hayırlı olsun diyiyorum :)) #XperiaXistiyorum
İbrahim Halil Kapan3 Eylül 2016 at 08:29
Xperia z2 kullanıyorum. Telefon da ısınma fazla ki bazen fotoğraf bile çekemiyorum. Hele oyun hiç oynanmıyor hemen ısınıyor,umarım Xperia x te bu sorun yoktur. Bunun dışında z2 biraz kaba bi telefon,xperia x daha kibar ince bi tasarıma sahip. Bunun yanında en önemli şey,heralde daha yüksek kalitede fotoğraf çekmek. Xperia z2 nin en sevmediğim yönü ön kamerasının çok düşük olması ki xperia x te bu sorun çözülmüz. Genel olarak benim için değiştirme nedenleri bunlar. Zaten bi.kaç gün önce incelediğim bi telefondu sizde uygun bulursanız bi #xperiaxistiyorum 🙂
Şahinur altın3 Eylül 2016 at 09:49
Sony Xperia z1 kullanıyorum telefon çok ısınıyor her telefon ısınıyor ama z1 ısındığında şarjı çabuk boşalıyor ve telefonda kasma oluyor kamare geç odaklıyor oda zaten odaklamamış gibi z1 in ön kamera zaten facia ekran çok basit şiddet e dayanıksız bir telefon şarj kapakları iyi değil çok çabuk kırılabilir be bildirim işiği çok basit duyuyor şarjı yüzde 25 den sonra hemen kapanıyor çabuk ısınıyor ama geç soğuyor ve bu yüzden lte yavaş Sony Xperia X hızlı şarj özelliği güzel batarya bozulmaz kolay kolay.
Sony Xperia X in grafik çok iyi z1 donuyor ekran görüntüsü
#XperiaXistiyorum
Sony Xperia z1 de ram 1.8 gb falan ama 3 işlemi bir anda yapamıyor. Donuyor kasıyor bu yüzden #XperiaXistiyorum
Sony Xperia z1 in lte bandı çok yavaş Sony Xperia X hızlı bir telefon birde tabiki rengi Sony Xperia X in beni etkiledi
Sony Xperia z1 kullanıyorum
#XperiaXistiyorum
Mehmet emin altın3 Eylül 2016 at 09:52
Sony Xperia z1 kullanıyorum telefon çok ısınıyor her telefon ısınıyor ama z1 ısındığında şarjı çabuk boşalıyor ve telefonda kasma oluyor kamare geç odaklıyor oda zaten odaklamamış gibi z1 in ön kamera zaten facia ekran çok basit şiddet e dayanıksız bir telefon şarj kapakları iyi değil çok çabuk kırılabilir be bildirim işiği çok basit duyuyor şarjı yüzde 25 den sonra hemen kapanıyor çabuk ısınıyor ama geç soğuyor ve bu yüzden lte yavaş Sony Xperia X hızlı şarj özelliği güzel batarya bozulmaz kolay kolay.
Sony Xperia X in grafik çok iyi z1 donuyor ekran görüntüsü
#XperiaXistiyorum
Sony Xperia z1 de ram 1.8 gb falan ama 3 işlemi bir anda yapamıyor. Donuyor kasıyor bu yüzden #XperiaXistiyorum
Sony Xperia z1 in lte bandı çok yavaş Sony Xperia X hızlı bir telefon birde tabiki rengi Sony Xperia X in beni etkiledi
Sony Xperia z1 kullanıyorum
#XperiaXistiyorum
Doğuş Bilgilier3 Eylül 2016 at 10:48
#XperiaXistiyorum
Öncelikle böyle bir kampanya baslattiginiz icin tesekkur ederim. Ben suanda xperia sp kullaniyorum ve bu telefonumdan oncede xperia x10 mini pro kullaniyordum. Yillardir sony hastasi bir insanim ve aslinda bir compact hayraniyim ama suan halihazirda yeni telefon alacak butcem yok. Yinede Xperia ailesinin guncel bir telefonu beni suphesiz cok mutlu edecektir. Suanda kullandigim xperia sp nin bir cok sorunu var cunku cok artik cok eskidi. Saymama gerek yok zaten sizde bilirsiniz klasik bir cok sorun var. Yakinda yeni bir telefon almam gerekicek. Eger yarismanizdan xperia x kazanamazsam bir sonraki telefonum maalesef giris yada orta segment bir telefon olacak ve sony e bir sure veda etmem gerekecek.
Kampanyaniz icin tesekkur eder iyi gunler dilerim 😀
yunus3 Eylül 2016 at 11:08
Xperia Z ultra cihazımın kamerası yetmemeye basladıve batarya performansı beni üzüyor Xperia X in sahip sahibi olmak istiyorum
İsmail3 Eylül 2016 at 11:18
Merhaba öncelikle hepimiz Sony kalitesini biliyoruz ama sony de bazı ufak tefek sorunlar çıkabiliyor ben Xperia X modelini istememin nedeni ise yeterli hafızası olması kamerası ekranı yüzünden bu telefonu eski sony telfonumdan tercih ederim Şuan Kullandığım Telefon Sony Xperia M4 AQUA (Ayrıca karar sizin elbette ama lütfen acınma numarası yapanlara vermesseniz iyi olur çünkü benim yaşım 14 bu telefonu alırken çalıştım ve bu kelimeleri asla kullanmadım)
Doğuş Bilgilier3 Eylül 2016 at 11:37
#XperiaXistiyorum
Merhabalar boyle bir kampanya baslattiginiz icin oncelikle tesekkurler. Cunku biliyoruz ki artik akilli telefonlari cok pahali ve herkes istedigi telefonu alamiyor. Ben suanda bir xperia sp kullanicisiyim. Bir onceki telefonum da xperia x10 mini pro idi. Artik sizlere herkes gibi telefonumun sorunlarini tek tek saymama gerek yok zaten sizler cogumuzdan iyi bilirsiniz. Aslinda telefonumu seviyorum ama artik yeni bir telefon almam sart oldu. Aslinda bir compact hayraniyim. Ama tabiki xperianin guncel bir telefonunu kullanmak beni cok mutlu edecektir. Fakat ne yazik ki eger cekilisi yada secimi kazanamazsam giris veya orta segment bir telefon alip bir sure sony e veda etmem gerekecek.
Tekrar tesekkur eder iyi gunler dilerim 😀
Arif3 Eylül 2016 at 12:16
Şuan kullandığım Z3 ün ön ve arkasında kasa açıklığı var ekranında sol tarafının yarısı sarardı şarj ömründen memnun değilim çok çabuk ısınıyor ve kasasında bükülme var daha 1 senelik oysaki alırken 3-4 yıl kullanırım diye almıştım. Xperia X te bu sorunların çoğunu yaşamamayı ümit ediyorum bakalım 🙂 #XperiaXistiyorum
Sezer bozkurt3 Eylül 2016 at 12:26
Arkadaşlar neden kendinizi acındırıyosunuz anlamıyorum sonuçta bi çekiliş sonuçu verilecek belkide tanıdıklarna verecekler… Acıtmasına gerek yok ☺☺
Doğancan Koyun3 Eylül 2016 at 13:09
Sony Xperia m4 aqua kullanıyorum satışa sunulduğu hafta alan bi sony fanı olarak 1100 liralık telefondan bile memnun kaldım.Tabi tüm m4 aqua kullanıcıları gibi benim de derdim olan hafıza sorununu saymazsak.telefonda 14 ay boyunca olan deformasyonları saymayacağım kısacası artık yetmemeye başladı.Xperia X özellikle kamera konusunda sony nin geldipi son nokta ben fotoğraf çekmeyi oldukça seven birisi olarak m4 aquayla bile idare ediyosam Xperia x in bu konuda beni nasıl memmun edebilecepini hayal bile edemiyorum.ayrıca tasarım ve performans da oldukça üst seviyede. Ama her şey bi yana ben bu telefonun amiral gemisi olmadan bile tatmin edişini sevdim.özellikle kamera konusunda çok üstlerde ben masada otururken bile fotoğraf çekiyor ve Xperia x bu konuda hem tanıdık bir yüz hem de hiç tanımadığım bi deneyim ifade ediyor.Bu yüzden m4 aqua yı benden alın #XperiaXistiyorum
Şafak Kırcabbar3 Eylül 2016 at 15:51
#XperiaXistiyorum Merhaba,öncelikle böyle bir yarışma yapmanız çok hoşuma gitti.Bu sayfanın yeni takipçilerindenim ve kısa zamanda sevdiğim sayfalar listesine giren bir sayfa oldu.Ben 3-4 yıldır Xperia miro kullanıyorum,2012 senesine göre benim işimi gören,ihtiyacımı karşılayan bir telefondu.Bildiğiniz üzere yeni uygulamalar,yeni oyunlar çıkmaya devam ediyor ve benim telefonum bu uygulamalara ayak uyduramıyor.Telefonun hafızası uygulamalara yetmiyor.İstediğim uygulamaları yükleyemiyor ve kullanamıyorum.Başka bir sorun ön kamera,uzun kullanımdan sonra ön kameram’ın çekim açısı değişti.Belirli bir kısmı çekiyor belirli bir kısmı çekmiyor.Yavaşlığından söz etmeme gerek yok anlamışssınızdır zaten.Xperiadan çok memnunum,kalitesine lafım yok.Eğer olurda bu kampanyayı kazanırsam gerçekten çok mutlu olacağım.Günlerdir Xperia’nın yeni telefonları inceleyip duruyorum ve istediğim özelliklerin hepsini bulabiliyorum.Umarım kampanyayı ben kazanırım,kazanamasam da hayırlısı demek düşer 😀
Teşşekür ediyorum ve herkeze başarılar diliyorum 🙂
Emrullah Musa Tilki3 Eylül 2016 at 16:11
Cihazım Xperia E4. #XperiaXistiyorum çünkü oyun oynamayı, video ve fotoğraf çekmeyi seviyorum. E4 cihazımın hafızası düşük olduğu için video ve fotoğraf çekersem oyun indiremiyorum eğer oyun indirirsem video ve fotoğraflarımı silmek zorunda kalıyorum. Sony Xperia X in 23 mp kamerasının gayet başarılı olduğunu biliyorum ve hafızasının 32 gb olduğu için bol bol yüksek kalitede fotoğraf ve video çekebileceğime ve yüksek kalitede oyun oynuyabileceğime inandığım için #XperiaXistiyorum.
Muhammet3 Eylül 2016 at 17:32
Sony xperia z3 kullanıyorum xperia x istememin nedeni ise 1 yıldır z3 kullanmam aklımda zaten yeni bir sony alma düşüncesi vardı zaten takio ediyorum sony videolarınızı z3 üm tertemiz herşeyiyle tek sorunu şarj tıpası gevşek olduğu için çıkarttırdım onun dışında sapasağlam.
Alper Candemir3 Eylül 2016 at 19:02
Xperia sp kullanıyorum yaklaşık 3 4 yıl oldu baya eskidi ekranı kırıldı her tarafı soyuldu.yeni bir telefon alıcak olsam yine xperia alırdım başına gelmedik kalmadı ama hala çalışır vaziyette ama yavaşlamaya başladı. uygulama hataları vermeye başladı böyle bir çekiliş yapıyomuşsunuz. şansımı deneyeyim dedim bende yeni oyunlardan uyglamalardan en iyi şekilde yararlanmak sonynin yüksek müzik kalitesine ulaşabilmek için #XperiaXistiyorum
necati çalmaz3 Eylül 2016 at 19:51
1 sene çne sony Xperia e4g aldım bazen güç tuşu basmıyor ekranıda kırıldı depesu dolu hiç bişey yükleyemiyorum güncelliyemiyorum o yüzde xperia x i istiyorum
Faruk3 Eylül 2016 at 21:06
#XperiaXistiyorum
Abi ben XPERİA e4 kullanıyorum. Hafızası çok düşük olduğu için istediğim uygulamaları yükleyemiyorum.android sürümüde hale4.4.4 birde fotoğraf çekmeyi sevdiğim için iğrenç çıkıyo fotoğraflar x in megapikselide yüksek olduğu için istiyorum
Faruk3 Eylül 2016 at 21:12
#XperiaXistiyorum
Abi ben XPERİA e4 KULLANIYORUM TELEFONUMUN hafızası çok düşük uygulama veya oyun yükleyeceğüm zaman hep uyarı veriyor.Fotoğraf çektiğim zaman iğrenç çıkıyor.x in megapikselide yüksek olduğu için istiyorum vede android sürümü hale 4.4.4 olduğu için istiyorum
Alican Şahin3 Eylül 2016 at 22:33
Telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oluş durumda. Artık eskisi gibi bilgilere ulaşmak zor değil, çok daha kolay hatta avuçlarımızın içinde bile diyebiliriz. Bende bir makine mühendisi öğrencisi olarak zaman zaman mobil yolla araştırmalar yapmak durumunda kalıyorum. Bunu maalesef şuan ki telefonumla yapmak çok zor oluyor. Sony Xperia L kullanıcısı olarak artık 2 işlevi aynı anda yapmakta zorlanıyorum. Ram kapasitesi çok yetersiz kalıyor artık. Ön kamerası VGA ve bu yüzden arka kamerasını kullanarak selfie çekmeye çalışıyorum ve bu biraz utandırıyor beni. Xperia X daha geniş bir ekrana ve daha iyi bir çözünürlüğe sahip. Hafıza bakımından da keza öyle. Mobil bağlantı hızı ise şu zamanlarda yüksek çözünürlüklere sahip işlevlerde kaçınılmaz bir gereç olmaya başladı. Xperia X bunu karşılamakta gayet başarılı gibi duruyor. Kamera konusunda gerçekten kendini kanıtlamış bir marka olan Sony, Xperia X ile iyi olan grafiğini arttırmaya devam ediyor. Bu yüzdendir ki XperiaL telefonumun yerine #XperiaXistiyorum . Bu hediye şansı için teşekkür ederim.
Mahmut Can ŞAM4 Eylül 2016 at 00:52
Kullandığım telefonum Xperia C3. Telefonumdan yana şu zamana kadar hiç şikayetim olmadı. Fakat teknoloji ilerledikçe ardında bıraktığı ürünler de değerini yitiriyor son Android sürümü gelmesi ile telefonum ciddi anlamda ağırlaşmaya başladı. Harikulade bir kameraya sahip. Fakat kamera uygulaması bile artık açılmamaya ve hatalar vermeye başladı. Xperia X kullanacağımı bilsem ve elimdeki telefonu değiştireceğimi bilsem eminim sebebi ilerleyen teknolojinin hızından faydalanmak olurdu.
#XperiaXistiyorum
Mahmut Can ŞAM4 Eylül 2016 at 01:50
Kullanmakta olduğum telefon Xperia C3. Telefonumu her haliyle güzel buluyorum. Hem görünüş hemde özellikleri bakımından. Fakat son zamanlarda her Android telefonda olduğu gibi ağırlaşmalar oldu. Güncellemelerle sistem gereksinimlerini zorlayan uygulamalar telefonu eskitti. Teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve bu ilerleme bazı sorunlara sebep oluyor. Bunlardan biri de eski model telefonların performanslarını yitirmeleridir. Eğer Xperia C3 kullanıcısı olarak Xperia X kullanacak olursam şayet bu açıdan büyük bir gelişme kaydederim. #XperiaXistiyorum
Harun bölükbaşı4 Eylül 2016 at 02:04
M5 kullanıyrm #xperiaXistiyorum#
Sonynin bugune kadar ki en sorunlu telefonu diyebilirim artık bu cileye bir son vermeye ne dersiniz xperia x ile güzel olmazmıydı sizce de bence bi şansınızı deneyin fena olmazdı ha #xperiaxistiyorum# herseyiule daha iyi kamera hafıza işlemci ekran ve kasa kalitesi ile helio işlemcinin uyum sorununda kurtulmak istiiyorum artık…
Abdulkadir Bakır4 Eylül 2016 at 02:22
M4 aqua kullanıyorum zaten şimdiden anlamışsınızdır, depolama sorunu önce sıkıntı olmaz bana yeter deyip aldığım sonradan ise 24 tane uygulamanın güncelleme beklediği aslında diğer yönlerinden memnun kaldığım bi xperia modeli bu kadar kısa anlatmış olsamda bu sorun o kadar büyük ve can sıkıyoki ne ekstra bi oyun yükleyebiliyorum ne fotoğraf çekebiliyorum arka kameranın odaklama sorunuda cabası zaten arka camı nereye koysam bi çizik alır illa ha bide hala lolipop 5.0 kullanıyorum tamam daha fazla konuşamıycam..
Kutlu Can Soydan4 Eylül 2016 at 04:49
#xperiaxistiyorum
Geçtiğimiz Ocak ayında z5 premium modeli kullanırken bazı hatalar yüzünden cihazımı kaybettim. Şu an xperia xa ultra limegold modelini kullanıyorum. Gerek cihaz büyüklüğünün hoşuma gitmesi gerek ise ışığı kullanıp güzel fotoğraflar çekeceğim için ve eğitim gören bir fotoğrafçı olduğum xperia x istiyorum. Bugüne kadar tüm xperia modellerini kullanıp bütçem x’e yetmeyip xa ultra aldığım için üzgünüm. Kısa yorumumu hashtag ile fb ve twitter da paylaşacağım. 🙂
Facebook ve twitter kullanıcı adım: @societykutlu
kubilay4 Eylül 2016 at 11:21
#XperiaXistiyorum Çünkü xperia z1 kullanıcısıyım şarj , microsd soketlerinin çıkması ve çıkınca telefonun görselliğinin bozulması gibi bi durumu yok ayrıca bedava neden istemiyim ya ver abi ver ver
Adem Hocaoğlu4 Eylül 2016 at 12:47
Sony kullanmak ayrıcalıktır. Bunu farketmemin hemen ardından Xperia Z3 almaya karar verdim. Ve doğru karar. Z3 kamerasıyla pil ömrüyle ve performansıyla harika bi telefon. Z3 alalı 1yıl oldu. Z3 telefonumun yan taraftaki şarj kapağı bozuldu. Açma kapama tuşu bozuldu. Bunlar dışında ve önemli olan sıkıntım şu. Hoparlörler güzel ses vermiyor. Benden kaynaklı birşey mi bilmiyorum ama hoparlörler gelişmeli. Bende Xperia X alarak sony alışkanlığımı devam ettirmek ve üst düzey telefon sahibi olmak istiyorum. Şimdiden teşekkürler. #Xperiaxistiyorum
Deniz Erol4 Eylül 2016 at 13:21
Hali hazırda kullandığım cihazım sony xperia z2 dir.
#XperiaXistiyorum çünkü kendim fotoğraf çekmeyi seviyorum ve elimdeki cihazla telefon fotoğrafçılığı yapmaktayım. Xperia z2 ile güzel sonuçlar aldım, xperia x ile’de bu ilgi alanımı daha da çok ilerletip mükemmel sonuçlar alacağıma inanıyorum o yüzden sony xperia x’ i istiyorum.
Furkan ATALAY4 Eylül 2016 at 14:11
#XperiaXistiyorum
Böyle bir kampanya başlattığınız için teşekkür ederiz. Xperia X e çok ihtiyacım var.Çünkü oyun oynamayı sosyal medyada gezinmeyi seviyorum.Cihazım Xperia Z1 compact snapdragon 800 var çok çabuk ısınıyor video çekerken ise donma sıkıntısı var marshmallow da gelmiyecek. Ekran çözünürlüğü düşük olduğu için güzel fotoğraflar ve video çok iyi çekemiyorum. Xperia X de snapdragon 600 varmış ısınma da çok olmuyormuş. Ekran çözünürlüğüde yüksek.Bana çıkarsa çok sevinirim. 😀
Ferhat Falcı4 Eylül 2016 at 16:16
Valla biraz baştan olucak ama benim sony ile tanışmam 2007 de oldu e250 nin etrafta dolaştığı zamanlardı ve bende her genç gibi ondan istiyordum. Amcamdan istediğim de bana yurt dışından sony ericsson w880i yi gönderdi ve önyargılı baktığım telefondan vazgeçemez olmuştum. Berkin abi bilir Walkman telefonlarının en güzel özelliği zaten müzik uygulamalarıydı. Beni bu telefona bağlayan da bu olmuştu. Bozulduğunda Lamia telefonlar çıkmıştı ve ben de bunlardan olan lumia 920 yi istedim fakat bu sefer de elime yine sony olan Xperia Z telefonu geldi bu telefonu yaklaşık 3 sene kullandım ve ablama verdim. Şu anda perte düştü ve eğer kabul edilebiliyor ise bende bu yarışmaya katılmak istiyorum. Ben bu Xperia X i ablam için istiyorum. çünkü sony nin kalitesini 9 yıldan beri biliyorum. Teşekkürler. Şimdiden kazananada güle güle kullan diyorum. 🙂
Onur Işık4 Eylül 2016 at 16:31
Selam abi benim telefonum xperia z1 ben bunu alalı 1 yıl oldu biliyosunuz bu telefonda snapdragon 800 var ve her sony kullanıcısının şikayet ettiği gibi acayip ısınıyo 15 dakika oyun oynayınca nerdeyse tutamayacak hale geliyo bide çok kalın ve ağır eski bi telefon ben telefonu şikayet etmiyorum gta sanadreas gibi oyunları hiç kasmıyo artık yeni bi Xperia ya ihtiyacım var eğer yeni bi telefonum olursa kesinlikle xperia olacak xperiaya aşığım #XperiaXistiyorum
Hasan kutlu4 Eylül 2016 at 16:49
#xperiaxistıyorum
Z5 comp. Kullanıyorum cok memnunum dızaynına ve bır araya getırdıgı donanımına asık olarak aldıgım bır telefon aslına bakılırsa hic bırseye degısmem ama xperıa x ye yenı gelıstırılen 3 boyutlu goruntu stabıllestırme yazılımını ve sony nın basarılı foto isleme yazılımı bıonz un bu telefonda nasıl bır perfom. Sergıledıgını cok merak edıyorum yarısmayı kazanırım veya kazanamam onu bılemem ama telefonumu hıc kımse alamaz sımdıden uyandırayım 🙂
Mehmet emin altın4 Eylül 2016 at 17:14
Sony Xperia z1 kullanıyorum telefon çok ısınıyor her telefon ısınıyor ama z1 ısındığında şarjı çabuk boşalıyor ve telefonda kasma oluyor kamare geç odaklıyor oda zaten odaklamamış gibi z1 in ön kamera zaten facia ekran çok basit şiddet e dayanıksız bir telefon şarj kapakları iyi değil çok çabuk kırılabilir be bildirim işiği çok basit duyuyor şarjı yüzde 25 den sonra hemen kapanıyor çabuk ısınıyor ama geç soğuyor ve bu yüzden lte yavaş Sony Xperia X hızlı şarj özelliği güzel batarya bozulmaz kolay kolay güzel bir özellik
#XperiaXistiyorum
Grafik Tasarım çok güzel telefon Sony Xperia X
Sony s vardı bundan önce
Sony z1 aldım
Şimdi sıra sizde #XperiaXistiyorum
Aynur4 Eylül 2016 at 17:46
Merhabalar, ben xperia xa kullanıyorum yeni aldım fakat xperia ☓ i almak istiyordum yeteri kadar vaktim olmadığı için acele ettim çok pişmanım, bu telefon ısınma yapıyor xperia ☓ e göre kamerası daha kötü, suda kullanılmıyor, araştırmamıştım çok pişman oldum zaten. Üstelik gelen aramalara kapalı gözüküyor, aldığım yere götürecek fırsatım olmadı aldığım ilk günden beri bu şekilde en son sinirlenip kırılan telefonu. Hem fotoğraf çekilmeyi çok seviyorum xperia ☓ i bu yüzden çok isterdim mükemmel bi kameraya sahip ön kamerası benim telefonumun arka kamerasıyla eşdeğer düşündükçe bile deliriyorum nasıl böyle bi hata yaptında aldım. Daha bir aylık telefonum ama aldığıma çok pişmanım resmen ilk defa böyle bişey yapıyorum çünkü xperia ☓ i çok istiyorum 🙂
İBRAHİMCAN GÖRGÜLÜ4 Eylül 2016 at 18:36
#XperiaXistiyorum
Şu anda Z1 Compact kullanıyorum. Aldığım ilk ve tek akıllı telefonum. Önceden de sony kullanıyordum k750 telefonum vardı. Bu kullandığım 2 üründe çok iyiydi.
Z1 compact kamerasıyla, ram, işlemci, ekran ve tasarımıyla çok iyi bir telefon. Belki yüze yakın kez telefon yere düştü, içine su girdi ama yinede çalışmaya devam etti. Bu yüzdende uzunca bir süre başka bir telefona bakmadım. Ancak artık bazı sensörleri sıkıntılı çalışmaya başladı. Hoparlör bazen çalışmıyor. Aşırı ısınmalar başladı. İşletim sistemi bazen takılıyor. Kamerası bulanık çekmeye başladı. Bende bu sorunlar yüzünden başka bir telefon bakıyordum. Tabi sony’ye bu kadar alıştıktan başka bir marka aklıma bile gelmedi. Derken videonuzla karşılaştım.Bir şansımı deneyeyim dedim.
Xperia x istiyorum. Çünkü hali hazırda bir sony kullanıcısı olarak xperia serisinin tasarımına alıştım ve bundan vazgeçmek istemiyorum. Ekranı z1 compact dan daha büyük olması beni uzun süredir çektiğim düzgün yazamama sorunundan kurtaracaktır. Arka kamerası ve özellikle ön kamerası çok daha iyi. Xperia X ile tekrardan fotoğraf çektiğim günlere geri dönebilirim. Kullanmakta olduğum Z1 Compact özellik olarak zaten iyi, Xperia X ile hem bu özelliklerin bir tık yukarısına sahip olacağım, hem şu anda yaşadığım donanımsal sıkıntılardan kurtulacağım, hemde hoş bir limon sarısı-yeşili bir telefona geçiş yapmış olacağım.
Deniz Erol4 Eylül 2016 at 20:30
Hali hazırda kullandığım cihazım sony xperia z2 dir.
#XperiaXistiyorum çünkü kendim fotoğraf çekmeyi seviyorum ve elimdeki cihazla telefon fotoğrafçılığı yapmaktayım. Xperia z2 ile güzel sonuçlar aldım, xperia x ile’de bu ilgi alanımı daha da çok ilerletip mükemmel sonuçlar alacağıma inanıyorum o yüzden sony xperia x’ i istiyorum
Deniz Erol4 Eylül 2016 at 20:30
Hali hazırda kullandığım cihazım sony xperia z2 dir.
#XperiaXistiyorum çünkü kendim fotoğraf çekmeyi seviyorum ve elimdeki cihazla telefon fotoğrafçılığı yapmaktayım. Xperia z2 ile güzel sonuçlar aldım, xperia x ile’de bu ilgi alanımı daha da çok ilerletip mükemmel sonuçlar alacağıma inanıyorum o yüzden sony xperia x’ i istiyorum
Şafak Kırcabbar4 Eylül 2016 at 20:40
#XperiaXistiyorum Öncelikle böyle bir ödül sunduğunuz için teşekkür ediyorum.Ben 3 yıldır Xperia Miro kullanıyorum.Çıktığı zamana göre gerçekten çok iyi bir cep telefonuydu.Tüm ihtiyaçlarımı karşılıyordu.Ancak her telefonun bir ömrü vardır ve benimki bunu doldurmuş halde.Bildiğiniz üzere yeni uygulamalar,oyunlar çıktı ve çıkmaya devam ediyor.Xperia miro artık bunlara ayak uyduramıyor.Telefonumun ön kamerası nerdeyse tamamen bozuldu diyebilirim.Aç kapa tuşuna basınca kendini uçak moduna almaya başlıyor.Whatsaap’tan gelen bir mesajı okumak ve cevaplamak için yaklaşık 6-7 dakika bekliyorum.Şarj’ı çabuk bitiyor.Daha fazla sorunlarından bahsetmeme gerek yok.Xperia gerçekten kaliteli marka,eğer olurda bu ödülü kazanırsam ne mutlu bana,Xperia’nın kullanımına devam edebilirim.Bu kalitede bir ürün’ü kazanmak beni gerçekten mutlu eder,kazanamassamda hayırlısı demek düşer 🙂
Böyle bir ödül’ü kazanma şansını verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum
Harun bölükbaşı4 Eylül 2016 at 22:27
#xperiaXİstiyorum#
M5 kullanıcısıyım ve sonynin bugune kadar ki en sorunlu cihazı satsan satılmaz atsan atılmaz ancak sizinle değişebilirim ben bu cihazı garantiden sıfır gönderdiler ama ben cihazdan sogudum cünkü ısınma donma kapanma gibi sorunları vardı ama bunlar bi kenara işlemcisi güclü ama hayal kırıklığı resmen helio x10 snapdragonun yerini tutamaz hiç bi zaman uyum sorunu var bazı oyun ve uygulamalarla #xperiaXİstiyorum# cünkü daha iyi kamera hafıza işlemci ekran ve kasaya sahip hızlı sarj ve parmak izi okuyucu gibi özellikleri unutmamak lazım #xperiaXistiyorum#
Fikret Karaca5 Eylül 2016 at 06:00
#XperiaXİstiyorum çünkü ben 2015 yılının Ekim ayında ilk xperia cihazım olan M4 Aqua modelini almıştım cihazımı seviyordum hafıza problemine rağmen. Ancak 2016 Haziran ayında cihazımın anakartı yandı ve kvk servisinde 25 gün kaldığı için teknosadan iade çeki olarak iademi aldım geçtiğimiz ayda biraz biriktirdiğim parayla Xperia XA aldım ve benim beklentimi pek karşılamadı alırken de arada kaldığım Mediatek işlemci gerçekten beni pişman etti ne sarj konusunda ne de cihazin stabil çalışma konusunda memnun kalmadım bu yüzden Snapdragon işlemcili bir cihaz olan Xperia X istiyorum.
Selim KIZKAPAN5 Eylül 2016 at 15:18
“#XperiaXistiyorum” Hali hazırda xperia Z kullanıcısıyım, telefonu 3 yılı aşkın bir süredir kullanıyorum, xperia X’e geçmek istememin en büyük nedeni xperia Z ‘nin tüm eksi yanlarının xperia X’de artıya çevrilmiş olarak görmemdir. Kullanıcı deneyimi açısından açıklamam gerekirse öncelikle her akşam telefonu şarja takacağım zaman veya müzik dinleyeceğim zaman xperia Z’nin su geçirmemesi için kullanılan soketini 3 yıl boyunca aç kapa yapmaktan sıkıldım ve kapaklar deforme oldu kendiliğinden açılıyor sallanıp duruyor çok can sıkıcı, xperia X’de ise bu sorunum kökten çözülecek. Telefonumun arka kapağını tam 3 defa değiştirdim bir türlü yapışkanı tutmuyor, arka kapak kameranın bulunduğu kısımdan kalkıyor ve tamamen sökülüyor şu anda da telefonumda arka kapak yok telefonu şeffaf kılıf ile kullanıyorum ve telefonumun iç donanımını görebiliyorum, bu bağlamda xperia X’de kullanılan metal kasa ve metal arka kapak benim için müthiş bir yenilik. Telefonumun sesi zaten çok az çıkıyor ve xperia Z’nin hoparlörü sağ tarafın en alt kısmında olduğu için telefonumun kullanımı sırasında avcumun içiyle hoparlörü kapanıyor, xperia X’in öne konumlandırılmış hoparlörü bu bakımdan benim için büyük yenilik. Xperia Z’nin hoparlörünün bulunduğu yerde xperia X’te deklanşör butonu yer alıyor bu da farklı bir deneyim olacak. Son iki aydır telefonumun ekranı çok sık aralıklarla kendiliğinden tuşlara dokunmaya başladı telefonuma arama geliyor açamıyorum veya ekranı hiç bir şekilde algılamıyor telefon kasasına baskı uyguladığımda düzeliyor çok ama çok can sıkıcı. Xperia serisinin tasarımını çok seviyorum ancak benim telefonumun köşe kısımları çok keskin bir yapıda olduğu için çok rahat tutuş hissi ve kullanım sunmuyor ama xperia X’de aynı tasarım diliyle yuvarlatılmış köşeler ve çelik yapıda olan tertemiz kasa yapısı ile tutuş ve kullanım hissini çok daha farklı bir boyuta getirmiş bu gerçekten çok güzel. XPERİA X’e geçtiğim zaman tüm bu kullanım deneyimi sıkıntılarım bitiyor. Her iki telefonunda ekran boyutları aynı, hemen hemen aynı ekran gövde oranına, aynı ağırlığa ve aynı kalınlığa sahip olan xperia X’e geçtiğimde xperia Z’nin en yeni nesil şekline kavuşmuş olacağım ve çok sevdiğim xperia Z tasarımını kaybetmeden çok daha şık, zarif, temiz ve yeni nesil teknolojiye sahip olmuş olacağım. Donanım olarak kazanımlarıma gelecek olursam açıkçası telefonumun hızından o kadar da şikayetçi değilim, xperia serisi stabil çalışan bir telefon serisi zaten, arayüzü akıcı donma veya kasma gibi sorunlar işlemci veya yazılımdan kaynaklı olmadı, sadece ekran açıkken kendiliğinden dokunmatik çalışıyor ve kafasına göre uygulamalara girip çıkıyor veya ekran hiç algılamıyor yukarıda belirtmiştim zaten. Telefonumun arka kamerasını açtığımda görüntüde damlacıklar şeklinde lekeler çıkıyor, gece çekiminde flaş patladığı zaman bembeyaz görüntü kaydı yapıyor uzun zamandır çok sevdiğim telefonumla resim çekimi yapamıyorum ne yazıkki, 13 MP çözünürlüğündeki ana kameram xperia X ile 23 MP’ye çıkıyor ön kameram ise 2,2 MP çözünürlükten tam tamına 13 MP’ye çıkıyor yani şimdiki telefonumun arka kamerası artık selfi kameram olacak, kamera açısından çok büyük gelişmeler yaşandığını ve günümüz teknolojilerinin kullanıldığını biliyorum, xperia X’in kamerası bambaşka olmuş gerçekten. Dahili depolama alanım iki katı artıyor ve 16 GB’den 32 GB’ye çıkıyor, Ram gene 2 GB’den 3 GB’ye çıkıyor, tabiki daha stabil çalışan bir telefona kavuşuyorum ve çok daha yeni İşletim Sistemi Versiyonu’na kavuşuyorum, Telefonumun bataryası 2330 mah’tan 2620 mah’a yükselecek yazılım ve donanımın da desteği ile çok daha uzun süreli kullanım sunacağından eminim, Bağlantı kısmında hali hazırdaki telefonumda 4,5G desteği yokken xperia X’de bu seçeneğe de ulaşmış olacağım, aynı zamanda Wi-Fi’ye bağlantı hızımda artacak 802.11 a/b/g/n/”ac” şeklinde yenileniyor, Bluetooth özelliği tarafında da 4.0’dan 4.2’ye geçiş yapmış olacağım güzel bir deneyim olacak. Parmak izi okuyuculu ilk xperia serisi telefonumu kullanmış olacağım, performans açısından ise yeni nesil işlemci olan Qualcomm’un Snapdragon 650 ‘yi kullanıyor olacağım, grafik işlemcisi de Adreno 320’den Adreno 510’a yükseliyor, olmazsa olmazlardan birisi olan hızlı şarj teknolojisine bende kavuşmuş olacağım, yarışmayı yaptığınız için ve insanlara böyle bir şans tanımış olduğunuz için çok teşekkür ediyorum, yarışmanın sonucunu sabırsızlıkla bekliyorum, yarışmayı kazanmak ve İstanbul’a gelip sizinle tanışmak istiyorum, telefonumu kutusu ve aksesuarları ile size teslim etmek, sizden de yeni telefonumu alıp bu anlattıklarımı birlikte çekeceğimiz karşılaştırma videosunda tekrar anlatmayı çok istiyorum, görüşmek dileğiyle hoşçakalın…
Sait Güldal5 Eylül 2016 at 16:52
Sony Xperia™ Z2 kullanıyorum. Ben yaklaşık 10 yıldır Sony kullanıcısıyım. Sony Ericsson K300i ile başlayan bu serüvende en son cihazım Xperia™ Z2 oldu. Gerek tasarım gerekse donanım anlamında çok memnun olduğum cihazımı artık üst seviye bir başka Sony ile değiştirmek istiyorum. Açıkçası Xperia™ X serisi ile tasarım anlamında biraz daha farklı bir boyuta ulaşan Sony’nin nasıl bir iş çıkardığını çok merak ediyorum. Xperia™ Z2 ile de 2 yılı geçti fakat tertemiz duruyor.Onun için de bir sürü kılıf ve aksesuar almıştım yurt dışından.Artık sizin sayenizde Xperia™ X için de alacağım. Hem tasarım,hem kamera olarak beni çok cezbediyor Xperia™ X. Kameradaki yazılımsal (Öngörücü Hibrit Otomatik Odaklama) ve donanımsal (OIS) geliştirmeleri test etmek için sabırsızlanıyorum. Açıkçası artık kamera modları ya da custom yazılımlar da kullanmaktan sıkıldım. Qnovo teknolojisi,parmak izi olan güvenlik sistemi ve akıcı arayüzü diğer cazip özellikleri. Ve elbette açıklanan resmi listeye göre Android Nougat / 7.0 alacak olması da çok büyük artı.En azından Sony’nin şuanki son cihazı ile son yazılımla bir sonraki Sony’i zevkle beklemek istiyorum.Hayranı olduğum bu Japon devinin yeni cihazına sizin aracılığınızla geçmek benim için çok daha iyi olacak. HWP aracılığıyla kazanacağım Xperia™ X ile SCR50 kılıfı da birleştirince herkesin dikkatini çekeceğime eminim. Merak etmeyin cihazı nasıl aldığımın reklamını da elbette HWP ile yapacağım.Yılların Sony kullananı olarak hediyenize talibim :)
Selim KIZKAPAN5 Eylül 2016 at 17:53
#XperiaXistiyorum Hali hazırda xperia Z kullanıcısıyım, telefonu 3 yılı aşkın bir süredir kullanıyorum, xperia X’e geçmek istememin en büyük nedeni xperia Z ‘nin tüm eksi yanlarının xperia X’de artıya çevrilmiş olarak görmem. Kullanıcı deneyimi açısından açıklamam gerekirse öncelikle her akşam telefonu şarja takacağım zaman veya müzik dinleyeceğim zaman xperia Z’nin su geçirmemesi için kullanılan soketi 3 yıl boyunca aç kapa yapmaktan sıkıldım ve kapaklar deforme oldu kendiliğinden açılıyor sallanıp duruyor çok can sıkıcı, xperia X’de ise bu sorunum kökten çözülecek. Telefonumun arka kapağını tam 3 defa değiştirdim bir türlü yapışkanı tutmuyor, arka kapak kamera kısmından kalkıyor ve tamamen sökülüyor şu anda da arka kapak yok telefonu şeffaf kılıf ile kullanıyorum ve telefonumun iç donanımını görebiliyorum bu bağlamda xperia X’de kullanılan metal kasa ve metal arka kapak benim için müthiş bir yenilik . Telefonumun sesi zaten çok az çıkıyor ve xperia Z’nin hoparlörü sağ tarafın en alt kısmında olduğu için telefonumun kullanım sırasında avcumun içiyle hoparlörü kapanıyor, xperia X’in öne konumlandırılmış hoparlörü bu bakımdan bir harika. Xperia Z’nin hoparlörünün bulunduğu yere xperia X’te deklanşör butonu yer alıyor bu da farklı bir deneyim olacak. Son iki aydır telefonumun ekranı çok sık aralıklarla kendiliğinden tuşlara dokunmaya başladı telefonuma arama geliyor açamıyorum veya ekranı hiç bir şekilde algılamıyor telefon kasasına baskı uyguladığımda düzeliyor çok ama çok can sıkıcı. Xperia serisinin tasarımını çok seviyorum ancak benim telefonumun köşe kısımları çok keskin bir yapıda olduğu için çok rahat tutuş hissi ve kullanım sunmuyor ama xperia X’de aynı tasarım diliyle yuvarlatılmış köşeler ve çelik yapıda olan tertemiz kasa yapısı ile tutuş ve kullanım hissini çok daha farklı bir boyuta getirmiş bu gerçekten çok güzel. XPERİA X’e geçtiğim zaman tüm bu sıkıntılarım bitiyor. Her iki telefonunda ekran boyutları aynı, hemen hemen aynı ekran gövde oranına, aynı ağırlığa, ve aynı kalınlığa sahip olan xperia X’e geçtiğimde xperia Z’nin en yeni nesil şekline kavuşmuş olacağım ve çok sevdiğim xperia Z tasarımını kaybetmeden çok daha şık, zarif, temiz ve yeni nesil teknolojiye sahip olmuş olacağım. Donanım olarak kazanımlarıma gelecek olursam açıkçası telefonumun hızından şikayetçi değilim, xperia serisi stabil çalışan bir telefon serisi zaten, arayüzü akıcı donma veya kasma gibi sorunlar işlemci veya yazılımdan kaynaklı olmadı, sadece ekran açıkken kendiliğinden dokunmatik çalışıyor ve kafasına göre uygulamalara girip çıkıyor veya ekran hiç algılamıyor yukarıda belirtmiştim zaten. Telefonumun arka kamerasını açtığımda görüntüde damlacıklar şeklinde lekeler çıkıyor, gece çekiminde flaş patladığı zaman bembeyaz görüntü kaydı yapıyor uzun zamandır çok sevdiğim telefonumla resim çekimi yapamıyorum ne yazıkki, 13 MP çözünürlüğündeki ana kameram xperia X ile 23 MP’ye çıkıyor ön kameram ise 2,2 MP çözünürlükten tam tamına 13 MP’ye çıkıyor yani şimdiki telefonumun arka kamerası artık selfi kameram olacak, kamera açısından çok büyük gelişmeler yaşandığını ve günümüz teknolojilerinin kullanıldığını biliyorum, xperia X’in kamerası bambaşka olmuş gerçekten. Dahili depolama alanım iki katı artıyor ve 16 GB’den 32 GB’ye çıkıyor, Ram gene 2 GB’den 3 GB’ye çıkıyor, tabiki daha stabil çalışan bir telefona kavuşuyorum ve çok daha yeni İşletim Sistemi Versiyonu’na kavuşuyorum, Telefonumun bataryası 2330 mah’tan 2620 mah’a yükselecek yeni işletim sistemi ile birlikte çok daha uzun süreli kullanım sunacağından eminim, Bağlantı kısmında hali hazırdaki telefonumda 4,5G desteği yokken xperia x’de bu seçeneğe de ulaşmış olacağım, aynı zamanda Wi-Fi’ye bağlantı hızımda artacak 802.11 a/b/g/n/”ac” şeklinde yenileniyor, Bluetooth özelliği tarafında da 4.0’dan 4.2’ye geçiş yapmış olacağım güzel bir deneyim olacak. Parmak izi okuyuculu ilk xperia serisi telefonumu kullanmış olacağım, performans açısından ise yeni nesil işlemci olan Qualcomm’un Snapdragon 650 ‘yi kullanıyor olacağım, grafik işlemcisi de Adreno 320’den Adreno 510’a yükseliyor, hızlı şarj teknolojisine bende kavuşmuş olacağım, yarışmayı yaptığınız için ve insanlara böyle bir şans tanımış olduğunuz için çok teşekkür ediyorum, yarışmanın sonucunu sabırsızlıkla bekliyorum, yarışmayı kazanmak ve İstanbul’a gelip sizinle tanışmak istiyorum, telefonumu kutusu ve aksesuarları ile size teslim etmek, sizden de yeni telefonumu alıp bu anlattıklarımı da birlikte çekeceğimiz karşılaştırma videosunda tekrar anlatmayı çok istiyorum, görüşmek dileğiyle hoşçakalın…
Yusuf Ağcadağ6 Eylül 2016 at 12:21
#XperiaXistiyorum Sony Xperia C3 kullanıyorum. Bundan 2 yıl önce tarifeye ek aldığım cihazım bana artık yetmiyor. Zira sizinde gayet iyi bildiğiniz gibi cihaz orta sınıf bir model. Xperia X tasarım olarak ve donanım olarak cidden bana göre şu ana kadar Sony’nin en güzel cihazlarından birisi. Xperia X kullanmak istememin sebebi de her açıdan şık görüntüsü, tasarımındaki şık çizgileri ve mükemmel kamerası. Stabil yazılımı ve sade arayüzü de Xperia serisinin en önemli avantajlarından birisi ayrıca. Bu da büyük bir artıdır.
Ahmet Yalçın6 Eylül 2016 at 12:41
#XperiaXistiyorum Yaklaşık 2-3 ay önce Sony Xperia M5 ile İlk kez Sony telefon kullanmaya başladığımı ve çok memnun kaldığımı belirtmek isterim. 1-1.5 sene boyunca okul harçılıklarım,karne hediyeleri ve bayram harçlıklarımı biriktirerek bu telefonu aldım.Hedefim Sony nin daha üst düzey telefonlarını almaktı.Z5 VE X modelleri gibi.Ama malesef durumum buna yetti ve bu telefonu aldım.İstediğim modeli alamadığım için, sırf görmek için teknoloji marketlere gidip uzun uzun inceliyorum.Sony Xperia X istiyorum çünkü;kullandığım telefondan daha performasnlı,daha stabil,daha güzel tasarım ve metal gövde,daha iyi kameralar,daha iyi bir pil ömrü,ve Sony’nin güncelleme desteğini kolay kolay kesmeyeceği bir telefon olan Sony Xperia X i kullanmak benim hayalim.Ve Sony nin telefonlarını kullanmak benim için bir tutku haline dönüştü.İnşAllah ben kazanırım.Kazanamassamda kazanan arkadaş güle güle kullansın.Böyle bir çekiliş yaptığı için HARDWARE PLUS’a teşekkür ederim.
Ali Alkan6 Eylül 2016 at 16:08
Telefonun model i Xperia Miro yakalaşık 4 senedir kullanıyorum Sony ile ilk tanışıklığımız Playstation’da oldu çoğu kişi gibi magazaya gittiğimde fazla para yoktu o yüzden fazla pahalı modellere bakamadım yarısını benim biriktirdiğim paralardan yarısını annem ödedi . İlk alkıllı telefonum idi gerçi ondan sonrada olmadı telefonun modeli Xperia Miro . Ufak kazalarlar geçirdim ama telefonun ekranı hiç kırılmadı ufak dediğim otobüs kazası arkadaşımın telefonu yere düştüğünde direk kırıldı benim tefon ise arka taraftaki merdiven boşluğuna düştü batarya çıkmasından başka hiç bir şey olmamıştı bu olay ile sony’e olan sevgim bir kat daha artı telefon {512 mb Ram ve tek çekirdekli 0.8 ghz olmasından doalyı kasılmalar başladı bir süre sonra bu kasılmalar sinirimi bozmaya başlamıştı bende telefonları araştırmaya başlamıştım işlemcilerinden tut gpu sununa kadar araştırıyordum bir süre sonra bu bende hobi halini aldı çıkan çoğu telefonun özelliklerine bakıyor incelemelerini izlemeye başladım bir süre sonra bu işte baya bilgi sahibi oldum tellefonuma root üzerinden oynamalar yapmaya başladım telefonun kodlarına girip 6.0 yaptım bir kere açıldı bir daha açılmadı bende telefona bilgisayarda kendi yazılımını yükledim bunu yaparken zorlandım çünkü power tuşunda sorun vardı telefonun miladını doldurduğunu o külüstür Snapchat’e giriyormu o dediğinde anladım telefonun kasması için Google uygulamalarını kaldırdım başta Google Play hizmetleri telefonu çok kastırıyor Şimdi gelelim Xperia X neden istediğime amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyorum Xperia X kamerasını çok beğendim Gerek hızlı oto fokus gerek gece çekim başarısı beni çok etkiledi benim telefonu ön kamerası vga olduğu için öz çekim yapamadım geelklim Xperia X nesini beğendiğime anlatsam bitmez ama bir kaç tanesini yazayım hızlı arayüzünün seri şekilde akmasını yıllardır süre gelen tasarımını çok güzel bir makyajdan geçirmiş olmalarını Sony pil performansını ekranı rakipleri gibi 2k çıkarmayı bir halt saymamaları performansa ve pile katkı sağlamaları Hi-Fi ses desteği vb. birçok özellik telefonumun android sürümü 4.0 olduğu için bir çok yazılımcı çekmeye başladı telefonu hızlandırmak için kurdum greenify tüm uygulamaları uyutuyor ama bildirim gelmesini’de engelliyor whatsapp atılan mejı saaatler hatta günler sonra görüyorum bu sene üniversiye hazırladığım için çalışarak biriktirdiğim parayı dersaneye vermek zorunda kaldım bu hediye bana çıkarsa çok mutlu olurum . Sağlıcakla kalın Hardware Plus ailesi
sınava çalıştığım için çoğu sosyal medya hesabımı kapattım google plus ve twitter kaldı
#XperiaXistiyorum
Özgur Parlak8 Eylül 2016 at 03:41
#xperiaxistiyorum çünki yaklışık olarak 5 yıldır sony walkman kullanıyorum artık ihtiyaçlarımı karşılamıyor whatsap a girmiyor facebook yüklenmiyor selfie kamerası bile yok inanılacak şey değil 21. yy de :/ akranlarım benimle alay ediyor dedeler bile kullanmıyor diyor yerden kafamı kaldıramıyorum benim neden whatsapımyok 🙁 mağdurum 🙁 ….
MUAMMER BATMAN8 Eylül 2016 at 12:08
Tam bir Sony fanatiğiyim, lisede Sony walkman le başlayan Sony hayranlığım Sony Trinitron tv, Sony G705 telefonum ve geçen yıl aldığım Xperia Aqua M4. Başka OEM diyebileceğim her özelliği olan uyduruk cep telefonlarından almaktansa Sony almayı tercih ettim.Telefonumu seviyorum, suya dayanıklı, gündelik işlerimi görüyor ancak kazanırsam 8 GB belleği yükseltmiş olacağım, zira birkaç program ve fotoğraf çekimiyle sürekli bellek dolu hatası alıyorum. MicroSD karta taşıyarak da bir nebze telefonu rahatlatabiliyorum ancak bu da süre alan bir işlem. Foto çekimi 3 yıldır yeğenimle çok önem kazandı. 30 Eylül’de 3 yaşına basacak, kazanırsam bu telefonumu Berkin Bey’le değiştiğimde yeğenimin babası enişteme hediye edeceğim. Xperia X i hediye edince kendime de bir Xperia X alacağım. Berkin bey incelemesinde telefonu çok beğendim.
https://twitter.com/mubatman/status/773809919204159492
https://www.facebook.com/muammr.btmn.50/posts/565454246979741
Enes8 Eylül 2016 at 20:42
#XperiaXistiyorum
xperia z1 kullanıyorum sıkıldım ve degıstırmek ıstıyorum.
Enes8 Eylül 2016 at 20:43
aslında ben üniversite için kalcak yer arıyordum bu siteye kadar geldım bende istiyoru 🙂 şuan kullandığım model xperia z1
İSLAMOĞLU10 Eylül 2016 at 15:11
xperia C4 kullanıyorum. şimdi elbette herkes bedava telefon kazanmak ister hele hele bu sony ise sayfalarca yorum yazmak istemiyorum sadece telefonumun sarj söketinde bi problem var tam şarj olmuyor. video da söylediğiniz gibi sırf berkin abiyi sevdiğim için obone olmak istedim kanalınıza berkin abi sayesinde başladı sony sempatim berkin abiye selamlar 😀
m.onur kırklar11 Eylül 2016 at 17:37
xperia z3 dual kullanıyordum 2 hafta öncesine kadar . ekran kırıldıgı için artık kullanamıyorum bana çaıkmayacak ama allah razı olsun herkese .
Sait Güldal12 Eylül 2016 at 10:47
#XperiaXistiorum Çünkü;
Sony Xperia™ Z2 kullanıyorum. Ben yaklaşık 10 yıldır Sony kullanıcısıyım. Sony Ericsson K300i ile başlayan bu serüvende en son cihazım Xperia™ Z2 oldu. Gerek tasarım gerekse donanım anlamında çok memnun olduğum cihazımı artık üst seviye bir başka Sony ile değiştirmek istiyorum. Açıkçası Xperia™ X serisi ile tasarım anlamında biraz daha farklı bir boyuta ulaşan Sony’nin nasıl bir iş çıkardığını çok merak ediyorum. Xperia™ Z2 ile de 2 yılı geçti fakat tertemiz duruyor.Onun için de bir sürü kılıf ve aksesuar almıştım yurt dışından.Artık sizin sayenizde Xperia™ X için de alacağım. Hem tasarım,hem kamera olarak beni çok cezbediyor Xperia™ X. Kameradaki yazılımsal (Öngörücü Hibrit Otomatik Odaklama) ve donanımsal (OIS) geliştirmeleri test etmek için sabırsızlanıyorum. Açıkçası artık kamera modları ya da custom yazılımlar da kullanmaktan sıkıldım. Qnovo teknolojisi,parmak izi olan güvenlik sistemi ve akıcı arayüzü diğer cazip özellikleri. Ve elbette açıklanan resmi listeye göre Android Nougat / 7.0 alacak olması da çok büyük artı.En azından Sony’nin şuanki son cihazı ile son yazılımla bir sonraki Sony’i zevkle beklemek istiyorum.Hayranı olduğum bu Japon devinin yeni cihazına sizin aracılığınızla geçmek benim için çok daha iyi olacak. HWP aracılığıyla kazanacağım Xperia™ X ile SCR50 kılıfı da birleştirince herkesin dikkatini çekeceğime eminim. Merak etmeyin cihazı nasıl aldığımın reklamını da elbette HWP ile yapacağım.Yılların Sony kullananı olarak hediyenize talibim :)
onur ılgaz16 Eylül 2016 at 01:45
xperia sola kullanıyorum telefon o kadar eski ki hala ericson logolu duruyor en son 4 aldı hatta bi ara jelly bean alacak gibi oldu baktılar 4 bile rezalet orda kaldı önünde kamera bile yok sadece watsappdan mesaj çekmek için ve arama için kullanıyorum tüm uygulamalar kasıyor hiç bir zaman kaymak gibi geçmiyor menüler haliyle normal eskidi zaman geçti
ya o degil de ben tüm sosyal medya hesaplarını kapattım zaten paylaşamıcam bi de istanbulda degilim hadi bunların hepsini geçtim çekilişin süresi dolmuş olabilir o yüzden size kolay gelsin ama emin oldun en çok benim ihtiyacım vardı
SERHAD ÖMER KILINÇ16 Eylül 2016 at 01:58
Sony Vaio VPC E serisi açıkrenk bilgisiyar kullanıyorum beni samsung telefondan kurtarın sony laptop ve sony akıllı xperia telefonumla uyumlu bi hayat yaşayayım… Not: Yorumumu beğeniceksiniz biliyorumda beni seçecek olursanız ve İllaki sony telefon olmalı diyorsanız bana geri dönüş yaparsanız ikinci el bi xperia alırım sorun kalmaz. Olmaz değil olmasada olur gözüyle bakın yorumada bş telefon bağışlayın hacettepeli kardeşinize …
Mustafa Karagüven17 Eylül 2016 at 01:44
Sony nin ilk Türkiye’ye giriş cihazı olan Xperia S kullanıyorum. Maaelsef artık cihazım her hangi bir güncelleme almıyor ve aşırı derecede yavaşlamaya başladı. Tabir-i caize İhtiyarladı artık köşesine geçip dinlenme vaktinin geldiğini düşünüyorum .) kendisi denize düşüp yüzme mi öğrenmedi yerlere düşüp taklalar mı atmadı ama herşeye inat zıpkın gibi yaşamayı bildi ve artık o eski halinden eser yok şimdi 🙂 yeni Xperia x gelirse artık eski Xperia S im köşesine çekip torununa bırakacak tecrübelerini 🙂
ARDA ÇİFTÇİ17 Eylül 2016 at 23:18
#XperiaXistiorum Çünkü;
youtube kanalınızı uzun zamandır takip ediyorum videolarınız gayet güzel ve akıcı
4 yıldır xperia z kullanıyoturum ilk cıktığında almıştım oğlumu ve sony artık bi vazgeçilmez oldu benim için şarj soketi dışında 4 yıldır hiç bir problem cıkartmadı içine su da almadı havuzda denizde istediğim gibi resim cekebiliyorum çok memnunum aslında değiştirmeyi düşünmüyorum yılların verdiği süre dolayısıyla bataryası biraz az dayanıyo onu değiştirsemde olur yani vazgeçemiyorum anlıyıcağınız ama bi xperia yla değiştirme fikride hiç fena değil diye düşündüm ve dediklerinizi yapıyorum (sonuçta öğrenciyiz burda) şimdiden teşekkürler videolarınızın devamını bekliyoruz severek takip ediyorum…
semih18 Eylül 2016 at 08:41
xpera z3+ kullanıyorum telefon su altı çekimlerinden dolayı 2 defa su geçirdi ve değişim oldu dğişim süreci uzun olsa da yenisi gelmesi sevindirdi bu performansı bir üst modellerinde de yaşamak için x seriine geçmenin vakti geldiğini düşünüyorum.
Sait Güldal20 Eylül 2016 at 08:07
#XperiaXistiorum Çünkü;
Sony Xperia™ Z2 kullanıyorum. Yaklaşık 10 yıldır Sony kullanıcısıyım ve şuanda da Facebook da yaklaşık 18bin kişilik bir Sony Xperia™ grubunun yöneticilerinden birisiyim.Ben Sony’e gerçekten gönül vermiş birisiyim. Sony Ericsson K300i ile başlayan bu serüvende en son cihazım Xperia™ Z2 oldu. Gerek tasarım gerekse donanım anlamında çok memnun olduğum cihazımı artık üst seviye bir başka Sony ile değiştirmek istiyorum. Açıkçası Xperia™ X serisi ile tasarım anlamında biraz daha farklı bir boyuta ulaşan Sony’nin nasıl bir iş çıkardığını çok merak ediyorum. Xperia™ Z2 ile de 2 yılı geçti fakat tertemiz duruyor.Onun için de bir sürü kılıf ve aksesuar almıştım yurt dışından eBay aracılığı ile. Artık sizin sayenizde Xperia™ X için de alacağım. Hem tasarım,hem kamera olarak beni çok cezbediyor Xperia™ X. Kameradaki yazılımsal (Öngörücü Hibrit Otomatik Odaklama) ve donanımsal (OIS) geliştirmeleri test etmek için sabırsızlanıyorum. Qnovo teknolojisi,parmak izi olan güvenlik sistemi ve akıcı arayüzü diğer cazip özellikleri. Ve elbette açıklanan resmi listeye göre Android Nougat / 7.0 alacak olması da çok büyük artı.En azından Sony’nin şuanki son cihazı ile son yazılımla bir sonraki Sony’i zevkle beklemek istiyorum.Hayranı olduğum bu Japon devinin yeni cihazına sizin aracılığınızla geçmek benim için çok güzel olacak. HWP aracılığıyla kazanacağım Xperia™ X ile SCR50 kılıfı da birleştirince herkesin dikkatini çekeceğime eminim. Merak etmeyin cihazı nasıl aldığımın reklamını da elbette HWP ile yapacağım.Yılların Sony kullananı olarak hediyenize talibim :)
Mustafa Akın20 Eylül 2016 at 16:25
Merhabalar Sony Xperia Z1 Kullanıyordum.Uzun Zamandır. Maalsef Telefonum Su geçirmeye başladı. Telefonu 5ten Fazla Çoğukez maalesef düşürdüğüm için, Telefonum Kırıldı Diyebiliriz Telefonum Şuan Yok Yani Bakımada Gönderdik Çalışmadı. Onun İçin Ben Sony Kullandığım İçin Gene Sony Tercih Ederim Çünkü Baya Uzun Kalitede Sizi Taşıyabiliyor.İnşallah Sony Xperia X in Sahibi Olurum Çünkü Ençokta Bana Lazım Bol Şanslar
Deniz kılıç23 Eylül 2016 at 07:02
#XperiaXistiorum herkes isterde ben istemezmiyim bende istiyorum
Ekrem Gülpınar20 Mart 2017 at 23:51
Selam, SONY XA KULLANIYORUM cihaz görüntü olarak şık ve güzel,Yalnız 1.si cihazın sesi,tek hoparlör olduğundan çok az çıkıyor.2.cisi fotoğraf ve görüntüsündeki renklerinde solma oldu.Birde yazı metni kullanırken aniden hata yapıyor,her tuşa bastığımda yazı metninde harfler karışıyor ve yazılanlar büyüyor,böyle bir sorun yaşıyorum.Cihazın 2018’e kadar garantisi var.Bu sorunlar için İstanbul merkez teknik servise göndereceğim,acaba düzelir mi?.şimdiden teşekkürler.