Sony Cep Telefonu Hediye Ediyoruz

Web sitemizi ve YouTube kanalımızı birçok Xperia kullanıcısının takip ettiğini çok iyi biliyoruz ve eski modellerden birini kullanan bir okurumuza yepyeni bir Sony Xperia X hediye etmek istiyoruz.

Hali hazırda Sony Xperia kullanan bir okurmuza, Sony’nin en yeni Xperia modellerinden biri olan Xperia X cep telefonu hediye ediyoruz.

Yarışmanın şartlarını ve nasıl katılacağınızı öğrenmek için aşağıdaki videoyu izlemelisiniz.

Kazananı yine web sitemiz üzerinden duyuruyor olacağız.

Hepinize bol şans diliyoruz.

Önemli Not: Arkadaşlar, kazanan arkadaşımız belli olmuştur. Detayları buradan öğrenebilirsiniz. Kazanan arkadaşımızı tebrik edyoruz.