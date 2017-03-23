Sony, Black Cat ve Silver Sable Filmleri için Kollayı Sıvadı

Sony, genellikle karşımıza Spider-Man ile birlikte müttefik olarak çıkan Black Cat ve Silver Sable isimli karakterlerin filmini yapıyor.

Görünen o ki Sony bütün solo Spider-Man projelerini yapmak istiyor. Thor: Ragnarok filminin yönetmeni Christ Yost şu anda senaryo üzerinde Westworld’ün yaratıcılarından Lisa Joy ile çalışıyor. Film geleceği hakkındaki detaylar çok az.

Şirket geçtiğimiz haftalarda Spider-Man karakterlerine yoğunlaşacağını açıklamıştı. Bunun hemen ardından süper kötü Venom’un filminin 2018 yılının Ekim ayında çıkacağı duyuruldu. Black Cat ve Silver Sable ise Spider-Man hikayesinin iki önemli karakteri. Black Cat ya da kendi adıyla Felicia Hardy dünyaca tanınmış bir kedi hırsız. Tıpkı Batman serisindeki Catwoman gibi. Silver Sable ile yetenekli ve savaş suçlularının peşinde koşan bir CEO.

Neden bu iki karakterin seçildiği henüz belli değil ancak film çizgi roman serisinin kadın karakterleri üzerine yoğunlaşacak gibi. Warner Bros’da benzer bir şeyi Harley Quinn, Catwoman ve Poison Ivy’i bir araya getirerek Gotham City Sirens filminde deneyecek.