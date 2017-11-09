Solar Red HTC U11’e Samsung’dan Misilleme: Burgonya Kırmızısı S8!

HTC’nin fazlasıyla rengi ve tarzıyla dikkat çeken solar red, yani solar kırmızı rengindeki U11 modeline Samsung’dan cevap olarak burgonya kırmızısı Galaxy S8 geliyor.

Günümüz tepe model akıllı telefonları tasarımları kadar renkleri ile de çekişiyor. Samsung’un bir süredir sevilen mercan mavisi telefonları ardından HTC ise U11 için solar kırmızı rengindeki bir versiyonu da fazlasıyla dikkat çekmişti. Ersin’in bizzat Amerika’dan temin ettiği solar kırmızı HTC U11 rengi ve parıltısı ile fazlasıyla dikkat çekerken durumu fark eden Samsung da kırmızı renkli Galaxy S8 üretecek.

Burgonya kırmızısı adını alan bu model, HTC U11’in solar kırmızısına fazlasıyla benzerken Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için de oldukça güzel bir tarz oluşturmuş.

Görünüşe göre sadece Güney Kore’ye özel bir versiyon olacak burgonya kırmızısı renk seçeneğinin Türkiye’ye gelme ihtimali neredeyse yok diyebiliriz.