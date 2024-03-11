Qualcomm, 18 Mart’ta Çin’de gerçekleşecek bir etkinlikle yeni amiral gemisi Snapdragon çipini duyurmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirketin tanıtacağı Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635) SoC, 8. Nesil ile benzer bir mimariye sahip olduğu iddia ediliyor ve bu mimari içinde Cortex-X4 çekirdeği bulunuyor.

Snapdragon 8s Gen 3, 1 x 3,01 GHz Cortex-X4 çekirdeğiyle güçlendirilmiş, aynı zamanda 4 x 2,61 GHz Cortex-A720 ve 3 x 1,84 GHz Cortex-A520 CPU’yu içeriyor. Bununla birlikte, SoC’nin Adreno 735 GPU’yu kullandığı belirtiliyor, bu da grafik performansında önemli bir artış sağlayabilir.

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Şirketin etkinlikte ayrıca Snapdragon 7+ Gen 3’ü (SM7675) tanıtması bekleniyor. Bu çipin de benzer bir mimariye sahip olduğu ancak farklı saat hızlarına sahip olduğu söyleniyor. 1 x 2,9 GHz Cortex-X4 çekirdeğiyle desteklenen Snapdragon 7+ Gen 3, 4 x 2,61 GHz Cortex-A720 ve 3 x 1,9 GHz Cortex-A520 CPU’ya sahip. Grafik performansında ise Adreno 732 GPU kullanılıyor.

Teknoloji dünyasındaki söylentilere göre, önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek birçok telefonun bu yeni Snapdragon çiplerini kullanması bekleniyor. Örneğin, realme GT Neo6’nın Snapdragon 8s Gen 3 SoC’ye, Neo 6 SE’nin ise Snapdragon 7+ Gen 3’e sahip olması bekleniyor. Ayrıca, Redmi Note 13 Turbo, iQOO Neo9 serisi telefonlar ve Snapdragon 8s Gen 3 ile güçlendirilmiş vivo Pad 3 gibi cihazların da söylentileri gündemde.

Xiaomi cephesinde ise, yakın zamanda TENAA tarafından onaylanan 24053PY09C model numaralı bir telefonun, Snapdragon 8s Gen 3 tarafından desteklenen Civi 4’e sahip olacağı söyleniyor.

Bunların dışında, ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus’un yakında tanıtılacak olan Ace 3V modelinin (Nord 4/5), Snapdragon 7+ Gen 3 SoC’yi kullanacağı ifade ediliyor. Detaylı bilgilerin önümüzdeki hafta gerçekleşecek etkinlikle ortaya çıkması bekleniyor.