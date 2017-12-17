Snapdragon 845 Barındıran Yeni Sony Xperia Cihazı Ortaya Çıktı!

Sony Mobile’ın H8216 koduyla piyasaya sunacağı ve beklentilerin Xperia XZ2 olacağını düşündüren yeni telefonunun teknik özellikleri ortaya çıktı.

Sony’nin ülkemizde oldukça iyi fiyat/performans özellikleri ile sunduğu telefonları Xperia XZ1 ve Xperia XZ Premium, önemli özelliklerine rağmen tasarımıyla eleştirilmişti. 2018 yılında günümüz tasarım anlayışına uygun ve ekran/kasa oranının artırılmış şekilde geleceği beklenen Xperia XZ2 için ise teknik özellik detayları da ortaya çıktı.

H8216 koduna sahip bir telefonda Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 4GB RAM ve 64GB artırılabilir depolama alanı bulunduğu görülüyor. Ayrıca 5.48 icç boyutunda Full HD çözünürlüğünde ekran, iki adet 12 MP arka kamera ile çift kamera sistemine geçtiği, ön tarafta ise 15 MP çözünürlüğünde bir ön kamera barındıracağı gösteriliyor.

Android 8.1 Oreo işletim sisteminin yanı sıra 3,130 mAh batarya ile geleceği görülen H8216 byu detaylar ile Xperia XZ1 modelinin yeni hali olacağı gibi düşünüyor. USB Tip-C bağlantısı, IP68 sertifikası ve hızlı şarj desteği gibi detaylar da cihazda bulunacağı kesin özellikler diyebiliriz.

Sonuç olarak muhtemel Xperia XZ2 olarak düşünebileceğimiz bu telefon XZ1’in oldukça iyi telefon olmasına rağmen eleştirilen kısımlarını toplarlayarak karşımıza çıkacağı anlamına geliyor.