Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm’un ARM çekirdek tasarımlarından vazgeçip özel Oryon çekirdeklerine geçiş yapan ilk SoC olarak duyuruldu. Bu yeni yonga seti birçok beklentiye neden oldu. Ancak son dedikodular, Snapdragon 8 Gen 4’ün güç tüketimi sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu öne sürüyor. Qualcomm’un bu sorunları çözmesi gerekecek gibi görünüyor.

Snapdragon 8 Gen 4’ün performansı hakkında kesin bilgiler bulunmuyor, ancak “iyi” performans sergilediği söyleniyor. Ancak güç tüketimi sorunlarına dair söylentiler gündemde. Snapdragon 8 Gen 4’ün “ciddi” güç tüketimi sorunları yaşadığı iddia ediliyor. Bu sorunlar, Qualcomm’un güç verimliliğini artırmak için TSMC’nin N3E sürecine geçmesine rağmen hala çözülmüş gibi görünmüyor.

İlginizi Çekebilir: Apple iPhone 15 aşırı ısınma sorununu kabul etti! Çözüm yolda!

Öte yandan, Apple’ın kendi A serisi çipsetlerinde güç tüketimini artırma eğiliminde olduğu da belirtiliyor. Özellikle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te bulunan A17 Pro çipsetinde, güç tüketimi artırılmış olmasına rağmen daha iyi performans elde edildiği söyleniyor. Bu, TSMC’nin 3 nm sürecinin performans artışı sağlamasına rağmen güç tüketimini artırmak zorunda kalındığına dair bir örnek olabilir.

In the case of Nuvia, unlike the 8cx Gen 4, it seems that the 8 Gen 4 provides decent performance, but there are serious issues with power consumption. https://t.co/mTffBT5bGy

— Revegnus (@Tech_Reve) October 3, 2023