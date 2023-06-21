Çin menşeili akıllı telefon üreticisi Meizu, bu yılın başlarında Meizu 20 serisini tanıtmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Meizu, Meizu 21 serisi üzerinde çalışıyor. Akıllı telefonun tasarım detayları sızdırıldı.

Akıllı telefon serisi gri, yeşil ve sarı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte piyasaya sürülecek. Tasarım tarafında ise serinin üyeleri aynı tasarıma sahip olacak. Köşeli tasarım, sol üst köşede kamera dizilimi ortak tasarım dilleri arasında. Model yükseldikçe kamera sayısı arttığı için serinin üst modellerinde üç kamera bulunuyor. Giriş modelinde ise çift kamera bizlere göz kırpıyor.

Sızıntılara göre Meizu 21 ince çerçevelere ve düz bir ekran tasarımına sahip olacak. Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacak. Bu yonga seti 2024 yılının amiral gemisi yonga seti olarak. Xiaomi 14, Samsung Galaxy S24 gibi modellerde de kullanılması beklenen yonga seti henüz piyasaya sürülmedi.

Kamera tarafında ise Meizu 21 50 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya bir adet telefoto kamera eşlik edecek. Abisi Meizu 21 Pro’da da 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera kullanılacak. Ancak Meizu 21 Pro’da telefoto kamera yerine periskop zoom için bir lens olabilir.

Meizu akıllı telefon pazarındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım Oppo, Vivo, Realme, Samsung, Xiaomi gibi rakipleri bu durum karşısında ne yapacaklar?