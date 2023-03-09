Daha öncesinde MWC 2023’te kutusunda çıkarttığımız Xiaomi 13 Lite’ı şimdi ofisimizde daha detaylı bir şekilde kutudan çıkarıyoruz. Peki siz Xiaomi 13 Lite hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlara bekliyoruz.

Not: Bu videoda kullanılan Xiaomi 13 Lite modeli inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Xiaomi 13 Lite özellikleri;

Boyut: 159.2 x 72.7 x 7.2 mm

Ağırlık: 171 gram

Ekran: 6,55 inç FHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Grafik: Adreno 644

Bellek: 8 GB

Depolama: 128 / 256 GB

Kamera: 50 MP + 8 MP + 2MP

Ön Kamera: 32 MP + 8MP

Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 67 Watt

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