Daha öncesinde MWC 2023’te kutusunda çıkarttığımız Xiaomi 13 Lite’ı şimdi ofisimizde daha detaylı bir şekilde kutudan çıkarıyoruz. Peki siz Xiaomi 13 Lite hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlara bekliyoruz.
Not: Bu videoda kullanılan Xiaomi 13 Lite modeli inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Xiaomi 13 Lite özellikleri;
Boyut: 159.2 x 72.7 x 7.2 mm
Ağırlık: 171 gram
Ekran: 6,55 inç FHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
Grafik: Adreno 644
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 / 256 GB
Kamera: 50 MP + 8 MP + 2MP
Ön Kamera: 32 MP + 8MP
Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 67 Watt
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