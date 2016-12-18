Snapchat Spectacles ile İlk Defa Bir Ameliyat Kaydedildi

İngiliz operatör doktor Shafi Ahmed 14 Nisan’da sanal gerçeklik platformu üzerinden canlı yayınla ameliyat yapmıştı ve şimdi sıra Snapchat’e geldi.

Shafi Ahmed bu sefer sanal gerçeklik yerine daha küçük bir format kullandı ve ameliyatı Snapchat’in kameralı gözlüğü Spectacles ile yayında ameliyat yaptı. Shafi Ahmed, BBC’ye yaptığı açıklamada oldukça ucuz cihazlarla dünyanın her yerinden insana son teknoloji ile birşeyler öğretmeyi amaçladığını dile getirdi.

Aynı zamanda eğitim ve araştırma hastanesinde öğretmenlik yapan Dr. Ahmed eğitim metodlarını sürekli geliştirmeyi seven bir insan olduğunu ve Spectacles’ı gördüğünde hemen New York’ta yaşayan arkadaşlarından kendisine bir tane göndermelerini istediğini dile getirdi. Spectacles sadece 10 saniyelik videolar kaydettiği için ameliyat boyunca bir hemşire gözlüğün kayıt düğmesine bastı. Dr. Shafi Ahmed ise bu esnada rutin bir karın fıtığı düzeltme ameliyatı gerçekleştirdi.

Dr. Ahmed ayrıca bütün bir ameliyatı çekmek yerine sadece 200 tıp öğrencisine öğreteceği bölümleri çekerek daha sonra bu bölümleri bir araya getirdi. Ameliyat Snapchat üzerinde canlı yayınlanırken daha sonra video YouTube’a eklendi.