Snapchat bir anda gençler arasında çok popüler bir sosyal medya platformu olarak öne çıkmış ve sonra Snap Inc. olarak halka açılmıştı.

Snapchat bir süre önce video çekebilen gözlüğü Spectacles’ı duyurdu. Şirket bu ay başında yaptığı açıklama ile 150.000’den fazla Spectacles satarak ilk başta koydukları hedefi yakaladıklarını duyurdu.

Ancak Çin’deki üretim merkezlerinde hala satılmayı bekleyen yüzbinlerce Spectacles gözlüğü bulunuyor. Şirket ilk başta gözlüklere olan talebi yanlış hesapladı ve gözlükler bir süre stok dışı kaldı. Ancak daha sonra talebi karşılamak için çok fazla gözlük üretti ve şimdi de bu gözlükler elde kaldı. Şirket aynı zamanda Zero Zero isimli drone firmasını da satın almak istiyordu. Ancak Zero Zero çok fazla para isteyince bu satın alım da iptal edildi.