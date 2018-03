Snapchat, Rihanna’yı tokatlatan reklamı ile sonunu mu hazırladı?

Snapchat tüm dünyada geniş hayran kitlesi olan bir sosyal medya devi olsa da, ara ara gündeme yaptığı garipliklerle de geliyor. Standart mesajlaşma uygulamasından çok farklı bir sistem geliştiren ve çok kısa zamanda milyonlarca kullanıcı tarafından benimsenen uygulamanın şimdilerde Rihana ve Chris Brown ikilisi yüzünden başı büyük dertte.

Yakın zamanda iOS tarafında arayüzünü değiştiren ve bundan dolayı çok fazla olumsuz eleştiri alan sosyal medya için iPhone kullanıcıları eski arayüzü geri getirmek adına imza toplamaya bile başladılar. Sadece bu bile tek başına firmaya birçok kullanıcı kaybına sebebiyet verse de firmanın son yaptığı delilik kadar büyük etkisi olmayacak.

Kimin, nerden aklına estisye geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir reklam ile firma kullanıcılarına “Rihanna’yı mı tokatlardın, yoksa Chris Brown’u mu yumruklardın?” şeklinde saçma sapan bir soru sorarak komik olduğunu düşünen firma ne kadar hatalı olduğunu kısa zamanda anladı. 2009 yılında Chris Brown’un o zamanlar ki sevgilisi Rihanna’yı arabada darp ederken çıkan görüntülerden esinlenen bu reklam doğal olarak pek çok kişiyi çok kızdırdı.

Kısa zaman içinde diğer sosyal medyalarda ve özellikle Twitter’da eleştiri yağmuruna tutulan Snapchat, bu reklam yüzünden pek çok da kullanıcıyı kaybetti. Birçok kullanıcı, sosyal medya devinin yaptığı bu hakaret dolu reklam karşısında Twitter hesapları üzerinden uygulamayı silip, bir daha asla kullanmayacağını belirtti. Eleştirenler arasında ABD eski başkanı Bill Clinton’ın kızı Chelsea Clinton da bulunuyor. Chelsea, skandal reklam sonrasında kendi Twitter hesabından şu mesajı yazdı:

Just awful. Awful that anyone thinks this is funny. Awful that anyone thinks this is appropriate. Awful that any company would approve this. Thank you Brittany for calling this out.

— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 12 Mart 2018