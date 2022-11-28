Ünlü resim paylaşma ve mesajlaşma uygulaması Snapchat bu ay Microsoft Store’da yerini aldı. Yıllar boyunca Windows Phone’u tamamen göz ardı ettikten sonra, uygulama artık Windows 10 veya Windows 11 çalıştıran bilgisayarlara indirilebiliyor.

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PC’de Snapchat, Microsoft Edge üzerinden çalışan bir Aşamalı Web Uygulamasıdır (PWA). Bu, programı herhangi bir uygulama gibi yüklediğiniz anlamına gelir, ancak daha çok Snapchat’e erişen ve oturum açmanıza izin veren Edge’in “özelleştirilmiş” bir sürümü gibi çalışır. Bu formatın avantajları, küçük bir indirme (sadece 1,4 MB) ve uygulamanın her zaman en güncel sürümüne erişme güvencesidir.

Edge üzerinden çalışmasına rağmen Snapchat neredeyse diğer tüm uygulamalar gibi davranıyor. Bildirimleri etkinleştirebilir, Başlat Menüsüne sabitleyebilir ve hatta bilgisayarınızı açtığınızda Windows ile birlikte açılmasına izin verebilirsiniz.

Windows Phone’da Snapchat hiç olmadı

Kaderin ironisi Windows Phone hayranlarının ya da genel olarak mobil cihaz meraklılarının dikkatini çekmelidir. Microsoft’un mobil segmente girme girişiminden vazgeçmesinin temel zorluğu iOS ve Android’in devasa uygulama kütüphaneleriyle rekabet etmekti.

O dönemde popülerliğinin doruğunda olan Snapchat, Windows Phone’u tamamen görmezden geldi. Artık Microsoft’un mobil cihazlarına sahip olmadığımıza göre, bir zamanlar sahip olduğu şöhretten çok uzak olan Snapchat, Windows 10 ve 11 yüklü bilgisayarlarda karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Windows Central