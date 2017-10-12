Snapchat Mekan Bilgilerini Paylaşma Özelliğini Kullanıma Sokuyor!

Snapchat tarafından geliştirilmiş “Context Cards” özelliği ile artık gördüğünüz fotoğraf veya video ile ilgili mekan bilgilerini ve yorumlarını görüntüleyebileceksiniz.

Görüntülediğiniz fotoğraf veya video Snap’ini yukarı doğru kaydırdığınızda “Context Cards” sayesinde sadece bir takım bilgiler görüntüleyebilmek ile kalmayacak Trip Advisor, FourSquare, Uber gibi uygulamalar sayesinde görüntülediğiniz mekan ile alakalı bir takım işlemler de gerçekleştirebileceksiniz.

Örneğin bir arkadaşınızın Snap’inde gördüğünüz restoran ilginizi çekti ve bu restoran hakkında daha fazla bilgiye erişmek istiyorsunuz. İşte Context Cards özelliği tam olarak burada devreye girecek. Söz konusu Snap’i atan kişi, mekan için Context Cards özelliğini devreye soktuysa, bu özellik sahyesinde mekan hakkında yorumları, puanlamaları vb şeyleri görüntüleyebilmeniz mümkün olacak.

Snapcat’in son güncellemesi ile kullanıma sunulan özelliği, Snap’i yukarı kaydırarak görüntülemeniz mümkün.