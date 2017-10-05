Snapchat Çılgınlığı Bilgisayara Taşınıyor!

Dünyanın en popüler sosyal medya servislerinden Snapchat, nihayet bilgisayar versiyonu ile karşımıza çıkacak.

Snapchat, Android ve iOS platformlarında muazzam indirme rakamlarına ulaşan bir uygulama. Snapchat ile fotoğraf çekebilir veya fotoğraf kaydedebilir ve bunları arkadaşlarınıza yollayabilirsiniz. Evan Spiegel, Bobby Murphy ve Reggie Brown tarafından geliştirilen yazılım sayesinde dostlarınızla anlık görüşmeler gerçekleştirmeniz de mümkün. Lakin uygulamanın asıl artısı, paylaştığınız fotoğrafların ne kadar süreyle karşı tarafın cihazında bulunacağına karar verebilmeniz. Elbette arkadaşınız kurnazlık edip, ekran görüntüsü alabilir ama bu, uygulamanın değerini düşürmüyor.

Ünlü uygulama öncelikle Google’ın yeni tanıttığı Pixelbook’a, ardındansa Windows temelli bilgisayarlara konuk olacak. Yazılımda, hikaye özelliğinin bulunması kesin gibi gözüküyor. Diğer ayrıntılar hakkında ise maalesef bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, sızan dedikodulara göre uygulamanın bilgisayar versiyonunun, mobil versiyona göre pek çok artı bulunduracağı iddia ediliyor. Özellikle Windows işletim sistemi, bunu başarma yolunda her türlü ekipmana sahip. Gerisi, geliştiricilerin yeteneklerine kalıyor.