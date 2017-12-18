Skype’ın Android Arayüzü Değişiyor

Kurumsal kullanımlarda fazlasıyla tercih edilen Skype’ın Android arayüzünde yeniden birçok değişiklik ve yenilikler yapılacak.

Geçtiğimiz dönemde Skype arayüzünü komple yenileyen ve sadeleştiren Microsoft, Android arayüzünde tekrar bir yeniliğe gidiyor. Snapchat hikayelerini dahi ekleyen Skype’ın yeni arayüzünde navigasyon kısmını aşağıya taşıyor. Google’ın materyal dizayn anlayışını benimseyen Skype, arama kısmını da yukarı taşımış.

SuperComposer adını verdiği tasarım anlayışı olan bu yeni dizaynı Skype Insider kullanıcıları 8.13 versiyonunu indirebilirler. Detaylar için buradaki bağlantıya göz atabilirsiniz.