Skype’da Snapchat Efekti Dönemi Başladı

Normal şartlarda genellikle iş dünyasında kullanılan Skype, son dönemde kitlesini genişletmek adına getirdiği yeniliklere Snapchat filtrelerini de getirdi.

Microsoft’un bünyesinde bulunan ve iş dünyasındaki yegane iletişim aracı olarak dikkat çeken Skype, iyice gençlere yönelik bir mesajlaşma uygulaması olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde hikaye sistemini getiren Skype, bu özelliklere Snapchat filtrelerini de ekledi.

Android ve iOS platformlarındaki Skype sürümlerine gelen bu yenilik ile dilerseniz iş arkadaşlarınız ve bağlantılarınız ile filtreli fotoğraflarınızı paylaşabileceksiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Skype’ın mobil uygulamasını indirebilir, ya da mevcut ise güncelleyebilirsiniz.

Skype: Android / iOS