Bir şeyler çizebilmek gerçekten büyük bir yetenek işidir ve herkeste bulunmamaktadır diğer taraftan SketchAR ile bunu bir adım öteye götürmek mümkün.

SketchAR, iOS cihazlar için App Store üzerinden indirilebilir. Yakında uygulamanın Android Tango ve Microsoft HoloLens versiyonu da gelecek. Uygulamanın yapabildiği şey kağıdınızın üzerine sanal çizgiler çizebilmek. Bunu da telefonun ekranında görüntülemek. Aslında tanıtım videosunda görüldüğü gibi kullanmak biraz zor. Bir el ile telefonu tutarken bir el ile çizim yapmaya çalışmak pek olacak iş gibi gözükmüyor. O yüzden en güzeli bir tripod kullanmak.

Uygulamayı ilginç bir şekilde kullanması oldukça basit ve her şey kafa karıştırmayacak şekilde anlatılmış. Uygulama üzerinde çizebileceğiniz önceden yüklenmiş bazı görseller geliyor. Diğer taraftan telefonunuz ile çektiğiniz fotoğrafları da çizim haline getirerek kullanabiliyorsunuz.

Uygulamayı kullanabilmek için A4 kağıdında uygulamanın gösterdiği yerlere beş adet daire çizmek gerekiyor. uygulama bu daireler ile kullandığınız kağıdı tanıyor ve çalışmaya başlıyorsunuz. Çizimlerinizi bu dairelerin üzerine getirmemek gerekiyor. Kalanı ise sizin elinizde.

iOS işletim sistemine sahip cihazlar için uygulamayı buradan indirebilirsiniz.