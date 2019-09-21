Kullandığımız bataryası en iyi telefon – Sizden Gelenler #42

Sizden Gelenler serimizin 42. bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Facebook HWP Muhabbet, Instagram ve Twitter üzerinden gelen sorularınızı yanıtlıyoruz.

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Soruların zaman çizelgesini hazırlayan Can Kahya’ya çok teşekkürler:

0:37 Ofistekilerin kullandıkları ürünlerden batarya kullanımı beklentisi ne? Yoğun kullanımda şu kadar saat götürmesi, beklemedeyken şarjın azalmaması veya mümkün olan en az seviyede azalması vs. Kullandıkları cihazlardan kendilerini batarya kullanımı açısından en tatmin eden cihaz hangisiydi?

5:27 Dâhili şebekeden görüntülü görüşme özelliği sadece samsungda varken diğer hiçbir firmanın cihazında bulunmuyor. Sizce mesele sadece patent meselesi midir, yoksa ayrı bir yatırım gerektirdiği için üreticiler uğraşmıyor mu?

7:01 Benim sorum şu sizce elektrikli araçlar ne zaman Türkiye’de yaygın kullanıma geçer? Tahminimiz nedir? Birde elektrikli araç konusuna nasıl bakıyorsunuz teknolojisi için daha çok kat edilecek yol var mı?

11:42 Playstation 4 için bir monitör bakıyorum da 500-900 TL civarında nasıl bir şey önerirsiniz? Monitörü bilgisayarımda da kullanacağım. Ne gibi özelliklere öncelik vermeliyim acaba?

13:57 Yakında duyurulacak Mi 9 lite cihazı sizce Realme 3 pro cihazından daha mı iyidir? Çünkü Çin versiyonu cc9’un aynısı olacak. Ersin bir s10e kullanıcısı. Kendisine şuan sorulsa mi 9t mi alır yoksa yine de 1000 lira fazla verip s10e mi alır?

16:46 IPhone 7 plusa geçmek mantıklı mı? Temiz 2.el alabilirim. Şuan 6 kullanıyorum. İos’tan çok memnunum

18:24 Bir süredir kanalınızda Matebook kullandığınızı görüyorum. Sizin Matebook kullanım deneyiminizi merak ediyorum. Sizce Macbook mu Matebook mu?

19:44 Mate 30 serisi Türkiye de (Avrupa) olmayabilirmiş. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler?

20:06 A9 2018 4 kameralı, sizce 4 kamera abartılı mıdır?

21:30 Mate 20 pro kullanıyorum. İPhone’dan geçiş yaptım ve resmen çığır farkı var aralarında. Huawei çıtayı çok yükseklere çıkarmış. Haliyle düşündüğümüz Google konusu var. Huawei Google ile olan problemi çözülmez ise bunu aşabilecek güçte mi?

23:23 Türkiye garantili Xiaomi telefonların teknik servis hizmeti kalitesi hakkında bilgi verir misiniz? Özellikle evofonedan alınan cihazlar için?

25:10 Samsungun aldığı bu karar(dizilerdeki kadına şiddet) hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

27:25 HWP nasıl kuruldu bugünlere nasıl geldi ama en önemlisi atlattığınız birkaç büyük sıkıntıdan bahseder misiniz?