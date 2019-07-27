Meizu hakkında ne düşünüyoruz? – Sizden Gelenler #34

Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde yine bizlere sosyal medya üzerinden sormuş olduğunuz soruları cevaplandırdık.

Bu videonun zaman çizelgesini hazırlayan Can Kahya‘ya çok teşekkürler.

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0:18 Meizu hakkındaki fikirlerinizi olumlu ve olumsuz yönleriyle paylaşabilir misiniz? Ülkemiz pazarındaki konumu nedir ve gelecekte sizce ne durumda olacaktır? Son sorum da, ülkemizde faaliyet gösteren telefon markalarından, sizce hangisi ya da hangileri teknik servis hizmetlerinde başarılı?

Meizular android olarak güncelleme ne zaman alır?

5:10 Marvel’ın yeni dizi ve filmleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz?

7:50 İnternet hizmeti veren firmaların hizmet kalitesi karşılaştırma videoları yapmayı düşünüyor musunuz? Ofiste hangi internet sağlayıcısı kullanmaktasınız?

10:14 Abi teknoloji editör olmak isteyen birine 3 şey söyleyin ve deyin ki bunları bilmezsen editör olamazsın.

12:00 İnceleme için birçok farklı telefon arasında geçiş yapıyorsunuz. Foto, kişisel bilgiler, kullandığınız programlar vs. yedeklerini alıp geri yüklemek için bir program kullanıyor musunuz?

13:56 İmei ücretleri yükseldi. Telefon ihraç eden firmalar ne kadar ödeme yapıyor?

15:26 Su geçirmez bir s9’un ekranı değiştiğinde su geçirmezliğinin kaybolduğuna dair şehir efsanesi var bu ne kadar doğru olabilir? Eğer su geçirmezlik özelliği kayboluyorsa son kullanıcının verilen özellikten feragat etmesi söz konusu olamazdan yola çıkarsak yeni cihaz vermesi gerekmez mi?

18:07 Garantisiz illegal yollardan imei kaydı yapılmış xiaomi telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz neredeyse yarı yarıya geliyor fiyatı?

19:40 Xiaomi’nin ARGE’ye yatırımları çok az. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

21:28 Hizmet, kalite ve fiyat anlamında en uygun internet sağlayıcısı hangisi?