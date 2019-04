En sevdiğimiz sanatçı kim? – Sizden Gelenler #20

Sosyal medya hesaplarımızdan gelen soruları yanıtladığımız Sizden Gelenler serimizin yirminci haftasında yine eğlenceli ve bol kahkahalı bir bölüm ile karşınızdayız.

Program boyunca gelen soruları ve dakikalarını değerli takipçimiz Can Kahya tarafından hazılanan haliyle aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Soru dakikaları

0:17 Annenizin ve babanızın öz çocuğu olmadığını öğrenseydiniz tepkiniz ne olurdu?

3:41 Telefon firmalarının kulaklık girişini kaldırmaya başlaması sizce gerekli mi? İnternette tasarımdan tut bataryaya kadar bir sürü sebep var. Bu sebepler kulaklık girişini kaldırmak için geçerli bir sebep mi?

5:44 Neden bu seneki tüm cihazlar tasarım olarak birbirine benziyor? Misal mi9 ve a50 gibi

7:47 En sevdiğiniz sanatçı kimdir?

10:48 İrem Hanım ve Kereme sorum. Birlikte Türkiye Teknoloji Tarihi serisine başlamayı düşünür müsünüz? Zaman zaman konuklar da davet edersiniz. Özellikle telgraf, telefon, radyo ve TV yayıncılığı, İnternetin ülkemize girişi gibi kitle iletişim araçları ile ilgili içerikler ile başlanılabilir. ASELSAN gibi kamu sektöründe yer alan şirketlerin ve özel sektördeki teknoloji şirketlerinin tarihsel gelişimi eklenebilir. Bence son derece sürdürülebilir bir içerik olur. En azından ayda bir video iyi olur. Ersin abinin de görüşlerini bekliyorum.

18:38 Tamam, sorum yanlış anlaşılmış sizin görüşünüz yorumunuz da Ersin abi kişiye telefondaki kullanım alışkanlıklarını sorduktan sonra he sen standart kullanıcısın sen sosyal kullanıcısın gibi şeyler söylüyor ya işte Ersin abi sosyal kullanıcı standart kullanıcıyı neye dayanarak söylüyor

19:22 Oppo hakkında düşünceleriniz nelerdir o kadar para sırf Colorus için değer mi?

21:12 Futbolla ilginiz nasıldır? Playstationda maç filan yapar mısınız?

22:47 Influencer(Etkileyen kişi) olsanız hani marka ile çalışmak daha güzel olurdu ve neden?

35:58 Sizce fiyat / kamera açısından en iyi telefon / marka nedir ??

37:14 855 li cihazlar varken yakın fiyatlı 845li cihaz almak mantıklı mı mesela mi 9 varken one plus 6t yada mi mix 3 almak gibi şeyler mantıklı mı?