Uçtan uça dijitalleşme yaklaşımı doğrultusunda tedarikçileri ile Tedarikçi Portalı üzerinden şeffaf, katılımcı ve kapsamlı bir iletişim içinde olan Şişecam, ekosistemi için yarattığı net değeri daha da arttırmak için yepyeni bir projeyi hayata geçiriyor. Şişecam, Tedarikçi Risk ve Yaşam Döngüsü Yönetimi koordinasyonunda, Mali İşler ve Tedarik Zinciri fonksiyonlarının katkılarıyla hayata geçireceği projeyi, bu alanda en büyük yeni nesil fintech platformu Faturalab ile başlatacak.

Sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları çerçevesinde hayata geçirilecek olan Risk ve Fayda Potansiyeli Projesi ile ekosistemin finansmana erişimi ve sağlıklı nakit akışı ile yaşam döngüsü hedeflerine ulaşmasına yönelik fayda yaratılması amaçlanıyor.

Ortak hedef, Şişecam’ın “değer yaratan sürdürülebilir tedarik zinciri” hedefine adım adım ilerlediği yolda tedarikçi yönetiminin daha etkin şekilde yapılması olarak tanımlanıyor.

Şişecam tedarik zinciri, CareforNext stratejisinin temel bileşenlerinden olup; globalde tüm tedarikçilerin dâhil olduğu bir kriz ve risk yönetimi anlayışıyla, hiçbir paydaşı geride bırakmayacak şekilde, bütünsel olarak yönetiliyor. Sürdürülebilir finansman kavramı, döngü ekonomisine yaygınlık, erişim kolaylığı ve ölçülebilir performans kriterlerini de içine alacak şekilde tanımlanıyor.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, “Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, Şişecam’ın değer yaratan öncelikli odak alanları arasında. Geniş bir perspektifle baktığımız sürdürülebilirlik fazlarına “finansal sürdürülebilirlik” fazını da ekleyerek kapsam ve etki alanımızı daha da genişletiyoruz” dedi.

Faturalab CEO’su Emre Aydın ise “Dünya çapında lider konumda olan Şişecam gibi köklü, etik değerlere önem veren ve yenilikçi bir şirketle iş birliği bize gurur veriyor. Tedarik zinciri finansmanı çözümlerimizle Şişecam’ın ekosistemine değer katmayı ve tedarikçi ağının finansal ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyoruz. Bir fintech olarak, Şişecam yönetim ekiplerinin, çeviklik ve etik değerler alanlarında bizlere ayrıca öğretici katkı sağlayacağını görüyoruz. Bu iş birliğine çok değer veriyoruz” şeklinde konuştu.