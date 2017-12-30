Şimdi de Sıra LG ve Samsung’da: “Telefonlarımızı Hiçbir Zaman Yavaşlatmıyoruz”

Apple’ın iPhone telefonlarını yavaşlattığına dair bildirisi üzerine HTC ve Motorola’nın yaptığı açıklamaların ardından LG ve Samsung’da “Böyle bir şeyi hiçbir zaman yapmayız” diyerek Apple’a yükleniyor.

2017 yılını noktalamak üzereyiz, fakat 2018’e en kötü durumda girecek olan marka Apple olacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Reddit’te ortaya çıkan ve Apple’ın da bunu kabul etmesiyle gündeme oturan duruma göre firma iPhone 6, 6S ve SE modellerinde iOS 10 ile beraber bataryasında eskime olan cihazların uzun ömürlü olması açısından işlemci hızlarını yavaşlatıyordu.

Bu kabulün ardından topa tutulmaya devam eden Apple’a hem telefonları batarya bahanesi ile yeni cihaz satın alınması için böyle bir şeyi yaptığına inanlar hem de işlemcide yavaşlatma olmasına rağmen kullanıcılara bildirilmediği için tepki yağmuru devam ediyor.