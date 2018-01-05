Şimdi de Paladins’e Battle Royale Modu Geliyor!

Şimdi de Paladins’e Battle Royale Modu Geliyor!

5 Ocak, 2018 Oyun 0 yorumlar

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Son dönemlerin en popüler oyun modu olan Battle Royale için şimdi de Paladins tarafından adım geldi. Paladins Battlegrounds ile oyuna Battle Royale modu geliyor.

H1Z1, DayZ, ARK: Survival Evolved derken 2017 yılını PlayerUnknown’s Battlegrounds, nam-ı diğer PUBG kasıp kavurarak geçirdi. Hayatta kalma temalı Battle Royale adı verilen tarza sahip oyunlarda bir geniş bölgeye oyuncular atılarak birbirilerini yenme/öldürme ile hayatta son kalan olmaya çalışılıyorlar. Daha yeni tam sürüme geçen PUBG’nin erken erişimde iken bu denli fazla tutulması ardından birçok farklı geliştirici de PUBG tarzı modlarını oyunlarına eklemeye çalışıyor. İlk örneği Fortnite: Battle Royale olmasının ardından Counter Strike: Global Offensive, yani CS:GO’ya da fan yapımı bir Battle Royale topluluk modu gelmişti. Şimdi de Hi-Rez Studios, Paladins adlı yapımına “Paladins: Battlegrounds” adıyla Battle Royale modunu getiriyor.

Klasik Battle Royale modunun aksine bir ilki başaran ekip,  Paladins: Battlegrounds’u dünyadaki ilk şampiyon bazlı battle royale oyun olarak sunuyor. Yani, Paladins  şampiyonları, takımlar halinde 100 kişilik koca bir haritaya atıp en son hayatta kalan olmaya çalışacaksınız. Klasik ve eşit özellikler ile bölgeye düşmek yerine belirli özelliklere sahip şampiyonlar ile yapılacak sistem fazlasıyla merak ediliyor.

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