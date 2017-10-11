Silikon Vadisi Yolunda Geri Sayım Başladı!

ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen Türkiye’nin en başarılı hızlandırma programı Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ)’de sona yaklaşıldı.

Küresel çapta muazzam işlere imza atabilecek girişimcilerin ortaya çıkmasını hedefleyen programın ön-hızlandırma süreci; yatırım şirketi GROWTH CIRCUIT ile UC Berkeley ve Draper Üniversiteleri ortaklığı ile mümkün. YFYİ ön hızlandırma programı UC Berkeley eğitmenleri tarafından verilirken, hızlandırma süreci ise Dünya’nın en prestijli girişimcilik merkezlerinden birisi olan Draper Üniversitesinin Silikon Vadisi kampüsünde hayat buldu.

YFYİ DemoDay, 14 Ekim Cumartesi günü, saat 09:00’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. YFYİ DemoDay kapsamında girişimcilerin sunumları ardından yapılacak değerlendirme ile kazanan girişimler, aynı gün düzenlenecek ödül töreni ile açıklanacak.

Metin Uca’nın sunumu ile gerçekleşecek final törenine izleyiciler de katılabilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler için www.yfyi.com adresi üzerinden kayıt imkanı da mevcut.