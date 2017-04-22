Shuttle’ın yeni XPC Nano Bilgisayarı ARM ile Çalışıyor

22 Nisan, 2017 Donanım 0 yorumlar

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Shuttle’ın yeni XPC nano NS02A ve NS02E yüksek performanslı ARM çipi ve Android 5.1 işletim sistemi ile piyasaya çıkıyor.

Shuttle’ın özellikleri iyi olsa da Android 5.1 işletim sistemine sahip olması moral bozucu olabilir ancak muhtemelen Linux yüklenebilir olacaktır. NS02A ve NS02E 150 dolar civarından satışa çıkacak.

Cihazlarda sekiz çekirdekli Rockchip RK3368 işlemci yer alıyor. Cihazlarda 2 GB RAM, 16 GB flaş depolama, Wi-Fi, Bluetooth ve 2.5 inç HDD için boş alan yer alıyor. İki model arasındaki tek fark birisi güç adaptöründen enerji alırken diğer Ethernet üzerinden alıyor.

RK3368, 4 K çözünürlüğü saniyede 60 kare hızında oynatabilecek kadar güçlü. İki modelinde Android işletim sistemine sahip olması Chromebook modellerine alternatif olabilir. Ancak düşük RAM kapasitesi günümüzde biraz problem yaratabilir.

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