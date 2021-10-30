SHIBA INU, Dogecoin’i geçti

SHIBA INU, köpek coinler arasındaki en büyük rakibi Dogecoin’i geçerek ilk 10 kripto para arasında 9. sıraya yerleşti. SHIB, son 1 aydır gerçekleştirdiği yükseliş ile oldukça gerilerden gelerek meme kripto paralar arasında zirveye oturmayı başardı.

Kripto paralarda köpek coin molası yaşanıyor. Kripto para dünyası genel olarak yatay seyrederken özellikle köpek temalı şaka tokenlar ve coinler önemli yükselişler gösterdi. Bunlardan en önde geleni de şüphesiz ki SHIBA INU oldu. Dogecoin’in popülerleşmesinin ardından ona alternatif olarak hiç bir projesi olmayan yalnızca bir “meme token” olarak çıkartılan SHIB artık toplam market hacminde ilk 10 kripto para arasında.

SHIB, son 1 haftada %200’den fazla yükseliş gösterdi. Son 1 ayda ise SHIB’in fiyat artışı %1200’e yaklaştı. Ve yatırımcılarının yüzünü güldürdü. SHIB, 1 hafta önce 0.000027$ seviyelerinde fiyatlanırken 1 ay önce 0.000007$’dan alınabiliyordu. 2 gün önce 0.00009$ seviyesinin kapısına kadar gelen SHIB, bugün ise yaşadığı geri çekilmeden sonra 0.000074$ olarak fiyatlanıyor. Dolayısıyla Ekim ayı SHIBA INU için tartışmasız çok çılgın geçmiş durumda.

Dogecoin ise son 1 aydaki performansına bakıldığında SHIBA INU’nun oldukça gerisinde kaldı. 1 ay önce 0.2$’dan alınabilen DOGE, %70’lik bir artış yaşayarak iki gün önce 0.34$ seviyelerine kadar çıktı. Ancak SHIB gibi geri çekilme yaşan DOGE, bugün 0.29$’dan alınabiliyor. Tüm kripto paralar arasında ise 10. sırada bulunuyor.

Dogecoin özellikle bu yıl Elon Musk sayesinde fazlasıyla değer kazanmıştı. Yaşadığı yükselişlerle 0.73$ seviyelerine kadar çıkmıştı. Ondan sonra trendi sona eren DOGE’ye olan ilgi azalınca büyük düşüşler yaşamıştı. O gün 0.73$’dan kar alabilmek amacıyla satın alan kişi, bugün yatırımının %60’ını kaybetmiş durumda. Bugün itibariyle Dogecoin’in arkasında güçlü olmasa da bir proje mevcut ama SHIBA INU, kripto para ve blok zinciri dünyasına hiç bir katkı sağlamıyor. Dolayısıyla bunun gibi dönemlik ilgi odağı olan temelsiz kripto paraların büyük yükselişlerin ardından büyük düşüşler yaşadığını ve arkasında bir çok enkaz bıraktığına defalarca tanık olduk.

DOGE ve SHIB gibi köpek sürüsüne dahil olan ve bu hafta önemli yükselişler gösteren başka kripto paralar da vardı. Örneğin 3 gün önce 0.00005$ seviyelerinde fiyatlanan Floki İnu (FLOKI), %500 yükselerek bugün 0.00032$ seviyelerine kadar çıktı. An itibariyle ise FLOKI, 0.0003$ seviyelerinde fiyatlanıyor.