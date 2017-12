Shadow of Colossus İçin PS2, PS3 ve PS4 Pro Karşılaştırma Videosu Yayımlandı!

Sony PlayStation, düzenlediği PlayStation Expreriance etkinliğinde yeniden yapım oyunu Shadow of Colossus için PS2, PS3 ve PS4 Pro karşılaştırma videosu yayımladı.

2018 yılı fazlasıyla hareketli geçecek olan PlayStation, Xbox One X’i özel oyunları ile bitirmeye kararlı görünüyor. PS Experiance 2017 ve The Game Awards’da yayımladığı videolar ile yine konuşulmaya başlanan konsol, PS4 Pro’nun gücünü ve PlayStation dünyasının ne kadar geliştiğini göstermek adına 2018 yılında piyasaya çıkacak yeniden yapım oyunu Shadow of Colossus için karşılaştırma videosu yayımladı.

İlk olarak PlayStation 2 için çıkan oyun, aynı zamanda PlayStation 3 sahiplerine de yayımlanmıştı. Şimdi remake olarak yeniden karşımıza çıkacak olan SoC, günümüz teknolojisinin ne kadar ilerlediğini ve PlayStation 2 ile PS4 Pro arasında ne kadar ciddi farklar olduğunu bizlere gösteriyor.

Aşağıdan söz konusu videoya göz atarak bu farklı rahatlıkla görebilirsiniz;