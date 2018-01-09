Selçuk İnan’ın Samsung’a Açtığı S8 Davasına Reddedildi!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de adına kayıtlı marka olduğu için Samsung Türkiye’ye telif davası açan Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan, S8 marka davası reddedildi.

Ülkemizin günümüzde yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan Galatasaraylı milli oyuncu Selçuk İnan, geçtiğimiz günlerde sahip olduğu S8 markası nedeniyle Samsung Electronics Türkiye’yi dava etmişti. Galaxy S8 modelinde kendine ait markanın kullanılması sebebiyle açılan dava, mahkeme tarafından reddedildi. S8 ismiyle haksız rekabet teşkil edebilecek eylemlerin sonlandırılmasını ve ticari ürünlerde, evraklarda, kataloglarda, internet sitesinde, sosyal medya kanallarında ve her türlü tanıtım ile ticari faaliyetlerde ‘S8’ kullanımlarının durdurulmasını talep eden İnan, aynı zamanda S8’lerin bu süreçte toplatılmasını ve hatta imhasını dahi istemişti. Selçuk İnan, bunun yanı sıra 10.000 TL maddi, 100.000 TL manevi olmak üzere toplam 110.000 TL tazminatın, 8 Haziran 2017’den itibaren faiziyle birlikte ödenmesini istedi.

Mahkeme, Selçuk İnan’ın Türk Patent Enstitüsü’nden ‘S8’ markasını 2013’te kendi adına tescil ettirdiğini, İnan’dan önce ‘S8’ markasını Audi ve Altın marka AŞ şirketlerinin de aldığını, Samsung’un ise Galaxy ve Samsung ibareli birçok seri markasını 2010’da tescil ettirdiğini belirtti. Açıklamada; “Kelimeler ve sayılar kimsenin tekeline verilemez. Markanın bir bütun olarak incelenmesinde Samsung’un tanınmış markasında ön planda olan unsur Galaxy ibaresi olup. S8 gibi asıl markanın önüne ve arkasına eklenen sayı ve kelimeler ise uygulamada cep telefonun modelinin bir üst model ve teknolojik olarak piyasaya çıkan yeni bir ürünü çağrıştırmakta olduğu bilinen bir gerçektir.”

İnan Bölge Adliye’ye Başvurdu

Her ne kadar mahkeme İnan’ın talebini reddetmiş olsa da konu hakkında pes etmeyen futbolcu şimdi de dosyayı İstanbul Bölge Mahkemesi’ne taşımaya karar vermiş. Bakalım Bölge Mahkemesi’nden İnan’ın istyeceği bir sonuç çıkacak mı göreceğiz.