Sekiz eyalet, kayıtsız, faiz getiren kripto para birimi ürünüyle bağlantılı olarak kripto kredi platformu Nexo Group’a karşı dava açacağını duyurdu.

Kaliforniya, Kentucky, New York, Maryland, Oklahoma, Güney Carolina, Washington ve Vermont’taki eyalet düzenleyicileri, Nexo’nun müşterilere önce menkul kıymetler olarak kaydettirmeden ve gerekli açıklamaları yapmadan faiz getiren hesaplar sunduğunu iddia ediyor. Bu mali tablolara erişim olmadan, devlet düzenleyicileri, yatırımcıların bilinçli yatırım kararları veremeyeceğini iddia ediyor.

Dosyalar ayrıca Nexo’nun hesapları yanlış tanıttığını ve yatırımcılara bunun lisanslı ve kayıtlı bir platform olduğunu önerdiğini iddia etti. “Faiz Kazanç Ürünü” olarak bilinen bu faiz getiren hesaplar, başvurulardan birine göre, yatırımcıların mevduatlarından %36’ya varan getiriler karşılığında Nexo’ya varlık yatırmalarına izin veriyor.

Ancak Nexo, yalnızca bir varlığın %36 faiz oranı kazandığını ve pazarlama materyallerinde bu getiriyi tanıtmadığını söylüyor. Şirket, Bitcoin gibi en popüler varlıklarından bazılarının yalnızca tek haneli yüzdelerde getiri elde ettiğini söylüyor.

Sıkıştırma, bu yıl son zamanlarda yaşanan bir avuç kripto iflasının yatırımcıları fonlarına erişimi olmadan bırakmasından kaynaklanıyor. Benzer faiz getiren hesaplar sunan Celsius, haziran ayında müşteri fonlarını dondurduktan sonra bu yaz iflas başvurusunda bulundu. Üçüncü bir firma olan Voyager, temmuz ayında iflas başvurusunda bulundu. Sektör ayrıca, kripto para birimi Terra USD’nin patlamasını ve kripto hedge fonu Three Arrows Capital’ın başarısızlığını çevreleyen haftalarda milyarlarca doların yok olduğunu gördü.

“Nexo, yasa dışı faaliyetlerini durdurmalı”

Nexo’nun hüküm ve koşulları, şirketin müşteri varlıklarını “tamamen ve mutlak takdirine bağlı olarak” dağıtma yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

Vermont’ta dosyalanan emre göre, “Yatırımcıların, davalıların bu faizi elde etmek için kullandıkları gelir getirici faaliyetlerin seçilmesi, izlenmesi veya gözden geçirilmesinde hiçbir rolü yoktur.”

Vermont emri, 31 Temmuz 2022 itibariyle, 93.318’den fazla ABD sakininin bu hesaplara 800 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını belirtiyor. 10.000’den fazla sakininin etkilenmesine yanıt olarak, New York Başsavcısı Letitia James, kripto para birimi platformuna karşı dava açtı.

James, “Kripto para platformları istisnai değil. Diğer yatırım platformları gibi faaliyet göstermek için kaydolmaları gerek. Nexo, lisanslı ve kayıtlı bir platform olduğunu yanlış bir şekilde iddia ederek yasaları ve yatırımcıların güvenini ihlal etti. Nexo, yasa dışı faaliyetlerini durdurmalı ve yatırımcılarını korumak için gerekli önlemleri almalıdır.” dedi.

Şubat ayında kripto kredi platformu, henüz bir Nexo hesabı açmamış olan ABD’li yatırımcıların Faiz Kazanç Ürün’üne yatırım yapmasını veya hesaplarına ek kripto para birimi eklemesini engelledi. Gönderilen siparişler, Nexo’nun bu ürünü gerekli kayıt gereksinimlerini karşılayana kadar konut sakinlerine sunmasını daha da engelliyor.

Nexo yaptığı açıklamada, bu yıl finansal sorunlarla karşılaşan diğer platformlardan kendisini farklılaştırmaya çalıştı. Şirket, “ABD federal ve eyalet düzenleyicileri ile birlikte çalışıyoruz. Mevcut piyasa kargaşası ve benzer ürünler sunan şirketlerin iflasları göz önüne alındığında, faizli ürün sağlayıcılarının geçmişteki davranışlarını inceleyerek yatırımcı koruma görevlerini yerine getirme isteklerini anlıyoruz.”

“Geçtiğimiz ayların açıkça altını çizdiği gibi, Nexo, teminatsız kredilere girmemesi, LUNA/UST’ye maruz kalmaması, kefaletle serbest bırakılması gerekmemesi gerçeğiyle gösterildiği gibi, faiz getirisi ürünlerinin çok farklı bir sağlayıcısıdır, veya herhangi bir para çekme kısıtlamasına başvurmak zorunda kaldı.” dedi.