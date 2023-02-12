Türkçe Rap camiasından Hidra ve Şehinşah’ın deprem bölgesine gidip birçok yardımda bulunduğunu bu hafta içerisinde çok açık bir şekilde gördük. Şehinşah 8 Şubat tarihinde geliri depremzedelere bağışlanacak bir proje yapmaktan bahsetmişti. Anıl Piyancı’yıda etiketleyerek şu sözleri kullanmıştı:

“Bu tip organizasyonları aramızda en iyi sen kotarırsın @anilpiyanci bir parça yapalım, içinde herkes olsun ve gelirleri mağdur ailelere bağış olsun. Dargın, üzgün, kırgın farketmez.”

Bu tip organizasyonları aramızda en iyi sen kotarırsın @anilpiyanci bir parça yapalım, içinde herkes olsun ve gelirleri mağdur ailelere bağış olsun. Dargın, üzgün, kırgın farketmez. — Şehinşah (@sehinsahakahs) February 8, 2023

8 Şubat’taki bu Tweet’ten sonra Şehinşah yeni parçanın müjdesini şu sözlerle verdi:

“Anılla giriştiğimiz projeden haber vereyim; Çok büyük isimler, tereddüt bile etmeden projeye dahil olmak istedi. Şok içindeyim ve çok mutluyum. Hemen herkes projeye en ufak katkısı bulunursa mutlu olacağını dile getirdi. Yapacağımız iş bir mihenk taşı olarak kalacak ve bu zorlu, acı günlere dönüp bakıldığında, camiamızın nasıl bir bütün olup, ülkemizin, vatandaşlarımızın yanında olduğunu unutmayacağı bir başyapıta imza atacağız el birliğiyle. Çağrımıza kulak veren herkese minnettarız”

, acı günlere dönüp bakıldığında, camiamızın nasıl bir bütün olup, ülkemizin, vatandaşlarımızın yanında olduğunu unutmayacağı bir başyapıta imza atacağız el birliğiyle. Çağrımıza kulak veren herkese minnettarız — Şehinşah (@sehinsahakahs) February 12, 2023

Şimdilik bu projenin albüm mü single mı olacağı bilinmiyor. Şehinşah bunu soran bir Twitter kullanıcısına ilgili detayları daha sonra açıklayacağını söyledi.