Sega’nın Sonic Forces Oyununa Dair Detaylar Yayınlandı

Sega’nın yeni üç boyutlu Sonic the Hedgedog oyununun adını Sonic Forces olacağı ile beraber oyuna dair bazı detayları da paylaştı.

Sega oyunu neredeyse 1 yıl önce duyurmuştu ancak bu arada oyun ile ilgili hiçbir bilgi vermemişti. Oyun ilk duyurulduğunda Project Sonic 2017 yolarak duyurulmuştu ancak bugün sonunda bazı yeni detaylar ile beraber oyunun resmi adını da öğrenmiş olduk.

Oyundan yayınlanan ilk fragmanda modern Sonic oyununun nasıl bir şey olduğunu görüyoruz. Yayınlanan görüntüler bize Sonic Colors ve Sonic Generations oyunlarını anımsatıyor. Zorlu yollardan düşmana doğru ilerlerken çok az bir süre yavaşlayıp nefes alacak vakit bulabiliyoruz.

Şirket klasik Sonic karakterinin oyunda yer alıp almayacağını ya da yer alacaksa bunun nasıl olacağına dair bir bilgi vermedi. Ancak yayınlanan videoda kısa bir sürede olsa klasik Sonic’i bize göz kırparken görebiliyoruz. Colors ve Generations çok başarılı üç boyutlu oyunlardu. Yeni oyun bakalım ne kadar kötü ya da güzel olacak. Bu oyuna ilgili daha fazla detayın bu yıl düzenlenecek olan E3 fuarında yayınlanması bekleniyor. Sonic Forces, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC platformlarına 2017 yılının sonuna doğru çıkacak.