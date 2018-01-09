SanDisk’den Dünyanın En Küçük 1 TB Boyutundaki Bellek!

SanDisk’den Dünyanın En Küçük 1 TB Boyutundaki Bellek!

9 Ocak, 2018 Aksesuar, Donanım 0 yorumlar

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SanDisk, CES 2018’de yeni bir flash belleğini duyurdu. 1 TB depolama alanına sahip olan ve USB Tip C standardındaki bellek, aynı zamanda dünyanın en küçük belleği olarak dikkat çekiyor.

CES 2018’de birçok yenilik gelmeye devam ederken, depolama alanı konusunda da dikkat çekici bir yenilik ortaya çıktı. SanDisk, 1 TB kapasiteye sahip dünyanın en küçük Tip C belleğini duyurarak artık flash bellek standartlarının MB seviyelerinden TB seviyelerine çıktığını göstermiş oldu. PC ve mobil cihazlara da uyumlu olan bu bellek, 350 dolar fiyatla satılacağı belirtiliyor.

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