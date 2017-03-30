Samsung’un Yeni Gear 360 Kamerası iPhone ile Çalışıyor

Samsung dün Galaxy S8 modeli ile beraber Gear 360 kamerasının da yeni versiyonunu duyurdu ve kameranın önemli özellikleri bulunuyor.

Samsung’un 360 derece ve video çekimi yapabilen Gear 360 kamerası özellikle profesyonel olmayanların da kolaylıkla kullanabileceği şekilde tasarlanıyor. Kenarında ise güzel bir sabitleme halkası yer alıyor.

Mantarı andıran yeni Gear 360 4096 x 2160, 4K çözünürlükte çekim yapabiliyor ve 2K çözünürlükte canlı yayın yapma özelliğine sahip. Yayın kablosuz olarak kaydediliyor ve ilk olarak akıllı telefona gönderiliyor daha sonra buradan Canlı Yayın olarak Facebook, YouTube ya da Gear VR üzerinden canlı yayın olarak yayınlanabiliyor. Ancak 4K’da canlı yayın seçeneği bulunmuyor.

İlk Gear 360 kamera 2016 yılında çıktı ve dev bir gözü andırıyordu. Yeni kamera gibi bu kameranın iki tarafında balık gözü lens yer alıyor. Kmaeranın yanında bir de küçük tripod yer alıyor. Kamera ayrıca bir çok akıllı telefon ile kullanılabiliyor. Son çıkan Samsung modellerinin yanı sıra Android 5.0 Lollipop üzeri işletim sistemine sahip telefonlar ile ve yeni iPhone modelleri ile uyumlu.