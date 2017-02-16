Samsung’un Uçak Bileti Hediyeli Cep Telefonu Kampanyası Uzatıldı

2017 model A serisi telefonlar için 14 Şubat Sevgililer gününe özel bir kampanya düzenleyerek telefon alanlara çift kişilik uçak bileti hediye eden Samsung Türkiye, kampanyanını gördüğü yoğun ilgi yüzünden kampanya süresini 21 Şubat tarihine kadar uzattı. 21 Şubat tarihine kadar A serisi telefonlardan birini alan herkes Amsterdam, Atina, Berlin, Brüksel, Budapeşte, Londra, Milano, Münih, Paris, Roma veya Viyana’ya uçak bileti kazanıyor.

Samsung Türkiye, şubat başında Sevgililer Günü’ne özel bir kampanya düzenlemişti. Bu kampanyaya göre 14 Şubat tarihine kadar 2017 model A serisi telefonlardan birini satın alan herkes Amsterdam, Atina, Berlin, Brüksel, Budapeşte, Londra, Milano, Münih, Paris, Roma veya Viyana’ya iki kişilik gidiş – dönüş uçak bileti kazanıyordu.

Kampanyaya gösterilen yoğun ilgi nedeniyle şirket kampanya süresini uzattı. 21 Şubat tarihine kadar Samsung’un Türkiye’deki yetkili satıcılarından A3, A5 veya A7 satın alanlar da Amsterdam, Atina, Berlin, Brüksel, Budapeşte, Londra, Milano, Münih, Paris, Roma veya Viyana’ya çift kişilik uçak bileti kazanacaklar.

Kampanyayı merak eden okurlarımız kampanya ile ilgili detaylı bilgiye www.1ayeter.com adresinden ulaşabilirler.

Berkin Bozdoğan’ın çektiği Samsung Galaxy A7 (2017) İlk Bakış videosuna buradan izleyebilirsiniz.

Kampanya şartları neler?

(Aşağıdaki şartlar www.1ayeter.com adresinden alınmıştır. Siz bu haberi okuduğunda değişmiş veya iptal edilmiş olabilir. O nedenle kampanya hakkındaki en güncel bilgiler içib www.1ayeter.com adresini ziyaret etmenizi öneririz).

Bilet başvurumu yaptıktan sonra başvuru durumumu nasıl takip edebilirim?

Hafta içi 09.30 – 18:00 arasında kampanya düzenleyicisine 0212 963 28 92 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Rezervasyon formumu gönderdikten sonra 7 iş günü içerisinde benimle iletişime geçilmediyse ne yapmalıyım?

Hafta içi 09.30 – 18:00 arasında kampanya düzenleyicisine 0212 963 28 92 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Gerektiği durumda kampanya ile edindiğim bilette değişiklik yapabilir miyim?

Uçuş teklifini aldıktan ve/veya onayladıktan sonra değişiklik talep edemezsiniz.

Seyahatime bir kişi daha ilave etmek istersem ne olur?

İlave edebilirsiniz. Kampanya düzenleyicisi sizin için standart bilet ve alan vergisi üzerinden acente hizmeti verip sizin adınıza biletinizi temin edebilir.

Galaksi Fırsatları Çift Kişilik Uçak Bileti kampanya başvurusunu nasıl yapabilirim?

Tüketicilerin, kampanya çerçevesinde tedarik edilen uçak bileti promosyonu hakkından faydalanabilmeleri için öncelikle, kampanya tarihleri arasında kampanya uygulayıcısı olan Samsung yetkili satış noktalarından kampanyaya dahil Samsung Galaxy A serisi model cep telefonlarından birini satın almış olmaları, alışveriş faturasının kampanya katılım başvurusunda bulunan tüketicinin kendi ismine düzenlenmiş olması ve de Google Play Store mağazasına girerek Galaxy Fırsatları uygulamasını cep telefonlarına indirerek aynı aplikasyon üzerindeki kampanya bannerını tıklayıp kendilerine kampanya katılım kodu üretmeleri ve edindikleri bu kod ile fatura tarihi itibariyle 15 gün içerisinde www.1ayeter.com web sitesine giriş yaparak rezervasyon formuna ulaşıp başvuru adımlarını tamamlamaları ve kampanya katılım başvurusunda bulunmalıdırlar.

Galaksi Fırsatları Çift Kişilik Uçak Bileti kampanyasından kimler faydalanabilir?

Galaxy Fırsatları Çift Kişilik Uçak Bileti Kampanyası’ndan (Kampanya tarihleri olan 06 – 21 Şubat 2017 tarihleri arasında, Türkiye sınırları içinde satın alınmış, Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ithal edilmiş, kampanyaya dahil olan Samsung Galaxy A3 (2017) SM-A320F, Galaxy A5 (2017) SM-A520F, Galaxy A7 (2017) SM-A720F model cep telefonu satın alan kişiler faydalanabilecektir. Kampanya sadece gerçek kişiler için geçerli olup, hangi nam altında olursa olsun şirket, dernek veya vakıf vb. kuruluşlar kampanyadan faydalanamaz, bu kuruluşlara ait faturalar ve hediye çekleri ile kampanyaya katılım başvurusunda bulunulamaz.