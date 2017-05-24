Samsung’un İris Tarayıcısı Kırıldı

Samsung’un Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde kullandığı biyometrik güvenlik önlemlerinden iris tarayıcısı, basit bir hileyle aşıldı.

Daha önceden firmanın Note 7 ürününde kendisini gösteren iris tarayıcısı, parmak izine göre herhangi bir yere dokunmadan akıllı telefonun açılmasını sağlıyordu. Samsung’un Galaxy S8 ve S8+ modellerinde de kendisine yer bulan bu biyometrik güvenlik sistemi, teorik olarak parmak izine karşı daha güvenli. Çünkü var olan uzvu temel alarak çok daha fazla güvenlik verisiyle doğrulama yapıyor. Fakat en nihayetinde bakılan şey bir insanın uzvu ve bakan şey ise farklı bir kamera (ama kamera). Kameralar ise kandırılmaya müsait şeyler.

İris Tarayıcısı Nasıl Kırıldı?

Alman beyaz şapka hacker grubu Chaos Computer Club tarafınan yayınlanan videoda görünen şey, orta mesafeden çekilen ve infrared desteğiyle gece modunda kaydedilmiş bir fotoğraf üzerine koyulan lens ile güvenlik kısa sürede aşılabiliyor. Burada lensin amacı fotoğrafa, yani fotoğraftaki göze derinlik kazandırmak ve cihazın gerçek bir gözü taradığını düşünmesini sağlamak.

Nasıl Oluyor da Oluyor?

Infrared kamera sistemi, yani bildiğimiz gece görüş teknolojisi, fotoğraftaki kontrastın çok daha iyi olmasını sağlıyor. Özellikle iris üzerindeki şekillerin en net şekilde çekilmesi için daha verimli bir yöntem; en nihayetinde Samsung Galaxy S8 üzerindeki göz tarama sistemi de tam da aynı sebepten infrared kamera ile çalışıyor. Fotoğraf üzerine yerleştirilen lens ise eksik noktayı tamamlıyor: Üç boyutlu bir nesne üzerinden tarama yapılıyor algısı.