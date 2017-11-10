Samsung’un 2018 Yılı Galaxy A5 ve A7 Modelleri Ortaya Çıktı!

Samsung’un orta seviyede fazlasıyla ilgi gören cihazları Galaxy A7 ve Galaxy A5’in 2018 yılı versiyonlarına ait detaylar ortaya çıktı.

Samsung’un en popüler cihazları her ne kadar Galaxy S ve Galaxy Note serisi olsa da satın alımlar bakımından tepeye oynayan orta seviye sınıfı Galaxy A da fazlasıyla dikkat çekiyor. Özellikle bir önceki yılın tepe modellerine ait bazı özellikleri orta seviyeye premium deneyim ile taşıyan Samsung Galaxy A serisinin 2018 yılında alacağı özellikler de belli oldu.

Galaxy A7 ve Galaxy A5 2018 modellerine ait olan detaylar ise şu şekilde;

Samsung Galaxy A7 (2018)

Samsung’un Galaxy A ailesinin en tepe modeli olan Galaxy A7, ortaya çıkan detaylara göre Exynos 7885 yonga seti ile geliyor. 7880 modelinin 10nm üretim bandından çıkan versiyonu olan 7885, BT 5.0 desteği ile de dikkat çekmekte. SM-A730F kod adına sahip olacak cihazda Samsung’un Sonsuz Ekran teknolojisi başta olmak üzere birçok yeniliğin getirilmesi de gündemde.

Samsung Galaxy A5 (2018)

SM-A530F kod adını alan Galaxy A5, Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkacakken tıpkı abisi gibi sonsuz ekran da barındıracak. Yine abisine benzer özellikle Exynos 7885 ile gelmesi beklenen telefonda 4 GB bellek bulunması da beklenen bir diğer detay.