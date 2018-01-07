Samsung’dan Thunderbolt 3 Bağlantılı QLED Kavisli Monitör Geliyor!

Samsung kavisli monitör serisinin bağlantı desteğini ve performansını, Intel Thunderbolt 3 bağlantısını destekleyen ilk kavisli monitör modeli olan CJ791 ile daha da ileriye taşıyor.

Samsung’un dikkat çeken curved, yani kavisli monitörleri Thunderbolt 3 bağlantı desteği alıyor. Oyun tutkunlarına ve profesyonel kullanıcılara yönelik olarak tasarlanan 34 inçlik CJ791 kavisli monitör, tek güç kaynağı kullanması ve görüntü işleme hızını muhteşem resim kalitesiyle bir araya getirmesiyle konforlu ve verimli bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

CJ791 kullanıcıları monitörlerini ve dizüstü bilgisayarlarını kablo kalabalığında boğulmadan, tek bir Thunderbolt 3 kablosu ile bağlayabilecekler. Thunderbolt 3 bağlantısı, saniyede 40 Gigabit’e (Gbps) kadar işlem hızı sunarak USB alternatiflerinden neredeyse dört kat fazla performans gösteriyor. CJ791 kavisli monitör ayrıca Thunderbolt 3 bağlantı arayüzü sayesinde 85 watt dizüstü şarj gücü de sağlıyor. CJ791’in net ve detaylar bakımından zengin tasarımı, kullanıcıların çok sayıda işi çok daha etkin bir şekilde yapabilmesini sağlayacak. 21:9 ekran oranı çoklu görev uygulamaları için geniş bir çalışma alanı sağlarken 3.440 x 1.440 UWQHD çözünürlüğü ise içerik ve görüntüyü Full HD alternatiflerindeki piksel yoğunluğunun yaklaşık 2,5 katına kadar yükseltiyor. Monitör, yükseklik ve eğim ayarına izin veren ekran sehpası sayesinde en rahat izleme açısı ve konumuna göre istenilen şekilde ayarlayabiliyor.

Samsung CJ791 ekranının QLED teknolojisi, sRGB spektrumunun %125’i genişliğinde renk skalası sayesinde daha koyu siyah, daha parlak beyaz ve gerçekçi gölgelerle tüm renkleri aynen olması gerektiği gibi yansıtıyor. 1.500R eğiklik ve ultra-geniş 178 derece izleme açısı bir araya geldiğinde, kullanıcılar her sahnede görüntünün tamamını kendilerini içine alan bir ekran deneyimiyle izliyor. CJ791’in dört milisaniyelik tepki süresi sahneler arasındaki geçişleri yumuşatarak ekranı yarış, savaş simülasyonu ve kavga oyunları için ideal hale getiriyor.