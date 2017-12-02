Samsung’dan Snapdragon 835’li Kapaklı Telefon Geldi!

Samsung’un resmi olarak lanse ettiği yeni kapaklı telefonu W2018, Snapdragon 835 ve güçlü özelliklere sahip kapaklı telefon olmasıyla dikkat çekiyor.

Samsung’un eski tarzda kapaklı telefon sevenler için eski ile yeni teknolojileri birleştirerek ortaya koyduğu W2018 model adlı cihazı, kapaklı yapısının yanı sıra günümüz gelişmiş teknolojileri ve dünyanın ilk f/1.5 diyafram açıklığını sunan telefonu olmasıyla da dikkat çekiyor.

İki adet 4.2 inçlik Full HD AMOLED ekranın yer aldığı telefon, 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca, 256 GB’a kadar microSD kart desteği veren W2018, 12 MP f/1.5 değerindeki kamerası aynı zamanda yapay zekası sayesinde ışığa göre f/1.5 ile f/2.4 arasında farklı diyafram değerlerine geçiş yaparak en güzel görüntüyü aktaracak.

Ön tarafta 5 MP kamera ve 2300 mAh kapasiteli batarya ile gelen cihaz, Android 7.1.1 Nougat sürümü ile kutudan çıkarken, Type-C bağlantı portuna da sahip.

İlk olarak Çin’de satışına başlanacak olan Samsung W2018, Oreo güncellemesini de kısa sürede alacağı belirtilirken, global satışı konusunda net bir bilgi vermiyor.