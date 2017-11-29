Samsung’dan grafen ile uzun ömürlü yeni nesil piller!

Samsung ileri teknoloji enstitüsü (SAIT) tarafından patentlenen yeni piller teknolojileriyle daha hızlı ve daha uzun ömürlü piller üretilebilecek.

Akıllı telefon dendiğinde akla ilk gelen firmalardan olan Samsung’un bünyesindeki ileri teknoloji enstitüsü (SAIT) tarafından yapılan araştırmalar sonucu “Grafen Topu” teknolojisi patentlendi. Bu teknolojiyle yeni nesil Lityum İyon (Li-Ion) pillerin ömrü %45 oranında artarken 5 kat daha hızlı şarj özelliğine kavuşuyor.

12 dakikada %100!

Bu sayede 1 saat içerisinde dolan pillerin 12 dakikada tam dolu hale gelebilmesine olanak sağlıyor. Qualcomm’un Quick Charge 4+ teknolojisi ise hızlı şarj desteğiyle 4000mAh kapasiteli bir pil 1 saat içerisinde %85(3400mAh) oranında şarj olmakta.

Bu piller Samsung’un yeni “Grafen Topu” teknolojisi ile birleşirse belki de elimizde 30 dk içerisinde tam dolu bir pil imkanı olabilir. Önümüzdeki günlerde yeni nesil pil teknolojisinin başarılarını görmeye devam edeceğiz.